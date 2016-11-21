– November 21, 2016

برلمانية تقترح عرض التسوية السياسية على الشعب

بغداد – قصي منذر

دعت النائبة عالية نصيف الى عرض التسوية السياسية على الشعب وإجراء استفتاء شعبي حولها، عازية السبب الى تجنب نشوب خلافات جديدة بسببها وتأزيم الأوضاع أكثر من السابق.وقالت نصيف في بيان امس ان (التسوية هي عقد سياسي جديد بين مكونات الشعب لفتح صفحة جديدة في مرحلة ما بعد تطهير كامل الاراضي العراقية من فلول تنظيم داعش الارهابي). واضافت (أي من السياسيين لايمتلكون تفويضاً من الشعب للمضي بهذه التسوية).واوضحت نصيف انه (وبعد كل الدماء التي دفعها الشعب وبعد كل هذه التضحيات لايمكن لأي سياسي أن يتصرف بشكل فردي ويعقد هذه التسوية وفق رؤيته الخاصة فقط). مشددة على (ضرورة عرض التسوية على الشعب باستفتاء عام لكي لاتحصل خلافات تنعكس على الوضع الأمني وتخلق أزمات جديدة والشعب هو الذي يدفع الثمن).الى ذلك اشترط تحالف القوى العراقية في 19 تشرين الثاني الحالي وجود إجراءات فعلية قبل الشروع بتنفيذ بنود التسوية الوطنية التي طرحت مؤخرا، داعيا إلى تهيئة أرضية لها، فيما أشار إلى تشكيله فريقا لإعداد رؤية عن البنود التي تضمنتها “التسوية).فيما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إن (مبادرة التسوية التي يعتزم التحالف الوطني إطلاقها تستوجب وقفة حقيقية لإنجاحها، وفيما أشار إلى أن (المبادرة ستواجه تحديات عدة) .