– November 21, 2016

الهجـّرة تعلن عودة ألفين و427 نازحاً الى مناطقهم

بغداد – داليا احمد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة الفين و427 نازحاً من مخيمات الجدعة بناحية القيارة وديبكة في محافظة اربيل الى مناطقهم المحررة بعد استحصال الموافقات الامنية لعودتهم الى مناطق سكناهم في محافظة نينوى . وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع ضياء صلال في بيان امس ان (فرق الوزارة الميدانية قامت بنقل 2427 نازحاً من مخيم الجدعة ومخيم ديبكة الى مناطقهم المحررة في تل الشوك والشويرات التابعة لناحية الشورة وتل الشعير والنمرود جنوبي الموصل وناحية قراج التابعة لقضاء مخمور، فضلا عن تامين كافة المساعدات الاغاثية لهؤلاء النازحين ).واضاف ان (الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات العسكرية والامنية لاستحصال الموافقات الخاصة بعودة العوائل النازحة الى مناطقهم المحررة). ووزعت الوزارة مادة النفط الأبيض بين العوائل النازحة في مخيم داقوق بمحافظة كركوك، ومخيم الخازر . واوضح البيان انه (تم توزيع مادة النفط الأبيض على الف و591 عائلة نازحة). مشيرا إلى ان (عملية التوزيع مستمرة لشمول جميع الاسر النازحة).وتابع ان (تجهيز مادة النفط للاسر النازحة، يأتي في سياق دعم تلك الأسر وتخفيف الاعباء عن النازحين مع دخول فصل الشتاء).