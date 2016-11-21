– November 21, 2016

التربية تكلف المفتش العام تدقيق التعيينات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كلف وزير التربية محمد إقبال المفتش العام في الوزارة وبالتنسيق مع الوكيل الفني تدقيق ومراجعة أسماء المتقدمين والمقبولين في التعيينات في المديريات كافة ، وإلغاء المخالفة منها للشروط التي حددتها في وقت سابق.

وقال بيان للوزارة امس أن (اقبال كلف المفتش العام بمراجعة اسماء المتقدمين للتعيين في المديريات، واسماء المقبولين وتدقيق الأسماء في ضوء ضوابط الوزارة التي تم تعميمها على المديريات). وأضاف إن (جميع الأسماء المخالفة للضوابط سيتم الغاؤها ، والتحقيق فيها ان وجدت، ومعاقبة المقصرين)

واوضح البيان ان (لجنة التربية النيابية، كشفت عن تحقيقها بشبهات فساد في التعيينات التي أطلقتها الوزارة بمديرياتها).

وقال رئيس اللجنة سيروان عبد الله في تصريح امس ان (هنالك ضوابط من قبل مجلس الوزراء لغرض التعيينات في الوزارة وحولت هذه الصلاحيات للمديريات العامة ولكن للاسف الشديد الذي نسمعه من الشارع والاعلام وجود خلل بهذه التعيينات). واضاف (نتمنى الوصول الى حل لهذه المشاكل لان وجود اي علاقة غير صحية من خلال تعيين المعلمين بحسب التخصصات والضوابط تنعكس سلباً على الواقع التربوي). وكانت الوزارة قد أطلقت في الايام الماضية المئات من الدرجات الوظيفية على ملاكها الدائم بصفة إداريين وكوادر تدريسية بمختلف المحافظات.