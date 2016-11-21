– November 21, 2016

التجارة تستكمل إحصاء عوائل المحور الشمالي من الموصل

بغداد – شيماء عادل

أعلنت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة، استكمال جرد إحصاء العوائل في المحور الشمالي للمناطق المحررة في المدن والقرى ضمن محافظة نينوى.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق الفنية اكملت جرد عوائل قضاء النمرود والوصول الى ابعد منطقه من قرية ابراهيم الخليل اذ ثمن شيوخ ووجهاء تلك القرية جهود ملاك الوزارة لمواصلتهم العمل بتلك القرى وتحملهم المخاطر والصعوبات، وكذلك صعوبات ايصال مفردات البطاقة التموينية).

وأضاف ان (من القرى التي وصلتها تلك الفرق هي قرية كبيبة والحميدية والخرطة والشروق والعدلة وبلغت العوائل المحصاة فيها، الفين و2 عائلة، و5 ألاف، و626 فضلا عن العوائل ضمن مركز تموين بعشيقة، التي بلغت 557 عائلة و الفا و188 فردا).

واوضح البيان، إلى ان (إحصاء عوائل المحور الشمالي ضمن قرى الفاضلية وتليارة وخور سيلاط وبايبوك ونوران وبالريمة والشلالات وبلغت أعداد العوائل المحصاة ضمن تلك القرى 928 عائلة بعدد افراد 5 الاف و792، يتم ذلك بعد مقاطعة بياناتهم في مقر الدائرة ومن ثم ارسالها الى شركات الغذاء ليتم تجهيزهم بحصصهم من مفردات البطاقة التموينية).