طارق الخولي لـ (الزمان):لن يتم الافراج عن اعضاء الاخوان

– November 20, 2016

انتقادات حقوقية وسياسية لمعايير العفو الرئاسى في مصر

القاهرة – مصطفى عمارة

فيما تعد اللجنة المشكلة من جانب الرئيس المصري السيسي لتقديم قائمة بالاسماء التى سوف يفرج عنها ضمن قائمة العفو الرئاسى عن المعتقلين اكد طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى فى تصريحات خاصة للزمان ان القائمة الجديدة تضم 100 اسم ولكنها لا تتضمن اعضاء اعضاء من الجماعات الارهابية او المتهمين فى ارتكاب اعمال عنف فيما كشفت مصادر مطلعة ان وزارة الداخليةرفضت فحص ملفات 5 الاف شاب من المحبوسين احتياطيا بدعوى انهم لبسوا ضمن اشتراطات الافراج كما ابلغت الداخليه اللجنه انه لن يتم النظر فى ملفات المتورطين فى اعمال عنف او اعتداء على المنشأت .

فى السياق ذاته انتقد حقوقيين وسياسيين المعايير التى وضعت للافراج عن المعتقلين وشدد الفقيه الدستورى سيد حسين ان الهدف من تشكيل اللجنه تقديم الراى العام فقط عن طريق اغلاق الحديث داخليا وخارجيا عن وجود معتقلين واختفاء قرى فيما عبر مختار منير المحامى الحقوقى بمؤسسة حرية الفكرعن عدم ثقته فى اللجنة المشكلة لها خصومه سياسية مع جماعه الاخوان فضلا عن عدم تخصصهم قانونيا .

وقال امين اسكندر الكاتب السياسى والقيادى بحزب الكرامة ان العفو الرئاسى ماهو الا رعاية سياسية ومحاولة لمغازلة الشباب واستقطابهم فيما وصف د/ احمد دراج استاذ العلوم السياسية العدد المفرج عنه بالرقم الهزلى وانها شملت شبابا قاربوا على الخروج بحكم القانون واضاف ان هذا الافراج كان يجب ان يشمل الشباب الذين خرجوا اعتراضا على التفريط فى الجزر المصرية.

الى ذلك قرر مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماع طارئ استمر حتى ساعة متاخرة من مساء امس الطعن فى الحكم بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابه وخالد البلشى وكيل النقابه لمدة عامين كما قرر المجلس انه فى حالة انعقاد دائم لبحث كافة القضايا والمشكلات النقابية على ان يتم الدعوه لاجتماع مفتوح يوم الاربعاء القادم للاستماع الى اعضاء الجمعية العمومية وفى تصريحات خاصة للزمان اكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين انه لا يعتبر نفسه وزملاءه متهمين لاننا ذهبنا الى المحكمه وهناك ادانة مسبقة، واضاف نحن لسنا مع خصومه مع القضاء وسوف نتبع الاجراءات القانونيه ولكن لا يليق التعامل مع الصحفيين على هذا النحو وخسارتنا فى الداخل والخارج كبيرة.

واضاف اسامه داود عضو مجلس النقابه ان تقارير الامن الوطنى وتحريات الداخلية اظهرت عداء الداخلية للنقابة ورغم ذلك استند اليها الحكم واعتبرت حنان فكرى عضو مجلس النقابه ان الحكم اهانه لكل صحفيين مصر فى السياق ذاته اعلن عدد من نواب مجلس الشعب احترامهم لحكم القضاء الا انهم عبروا عن صدمتهم للحكم والذى يتناقض مع توجه الدوله لللافراج عن متظاهرى الراى وقال اسامه شرشر عضو لجنة الثقافه والاعلام بالبرلمان ان الحكم ردة ديمقراطية وصارم لجموع الوسط الصحفى وطالب شرشر رئيس الجمهورية بالتدخل للحفاظ على الحريات وراى يوسف القعيد عضو مجلس النواب ان البوصلة فى مصر غير منضبطة وتضل طريقها فى الوقت الراهن خاصة فيما يتعلق بالدولة الديمقراطية .