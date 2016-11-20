دي ميستورا في دمشق وقصف الطرفين يقتل أطفالاً بحلب

– November 20, 2016

دمشق ترفض فكرة الأمم المتحدة بإقامة ادارة ذاتية

حلب – دمشق – بيروت – الزمان

وصل المبعوث الخاص للامم المتحدة ستافان دي ميستورا الاحد الى دمشق لاجراء محادثات مع النظام، في وقت تواصل القوات السورية قصفها الدامي على احياء حلب الشرقية حيث قتل اكثر من 100 شخص في اقل من اسبوع.

.واعلنت دمشق الاحد رفضها لخطة المبعوث الخاص للامم المتحدة ستافان دي ميستورا باقامة «ادارة ذاتية» لمقاتلي المعارضة في الاحياء الشرقية التي يسيطرون عليها في حلب.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي عقده بعيد لقائه مع دي ميستورا الذي يزور دمشق للتباحث حول خطته الهادفة الى وقف اعمال العنف في مدينة حلب، «هو تحدث عن ادارة ذاتية في شرق حلب وقلنا له ان هذا الامر مرفوضجملة وتفصيلا».واضاف «هل يعقل ان تاتي الامم المتحدة لتكافئ الارهابيين».وكان دي ميستورا اقترح في مقابلة اجراها في بداية الاسبوع الماضي مع صحيفة الغارديان البريطانية بان تعترف الحكومة السورية بالادارة التي يقوم بها مقاتلو المعارضة في الاحياء الشرقية لمدينة حلب الخاضعة لسيطرتهم منذ صيف 2012.

اعربت الامم المتحدة السبت عن «شديد الحزن والصدمة من التصعيد الاخير في الاعمال القتالية التي تجري في مناطق عديدة من سوريا» داعية «جميع الاطراف الى وقف كامل للهجمات العشوائية على المدنيين والبنى التحتية المدنية» .

وتتعلق هذه المطالب خصوصا بالاحياء الشرقية لمدينة حلب (شمال) ثاني كبرى مدن البلاد، حيث يكثف النظام السوري قصفه على تلك المناطق المحاصرة التي يعيش فيها اكثر من 250 الف شخص.

وفي الساعات الـ24 الفائتة قتل 54 شخصا اغلبهم من المدنيين، على ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.

بالتالي يرتفع عدد القتلى منذ الثلاثاء الى 103 بينهم 17 طفلا، مع بدء القصف المكثف بالصواريخ والقنابل والبراميل المتفجرة على هذه المنطقة، بحسب المرصد.

كذلك قتل سبعة اطفال على الاقل الاحد بقذائف اطلقها مسلحو المعارضة على الأحياء الغربية التي تسيطر عليها القوات الحكومية السورية من مدينة حلب شمالا، على ما أعلن الاعلام الرسمي.

واعلن التلفزيون الرسمي مقتل 10 اشخاص لكن وكالة الانباء السورية (سانا) تحدثت لاحقا عن حصيلة اجمالية تبلغ ثمانية قتلى هم سبعة اطفال وامراة. كما اصيب 32 شخصا اخر في القصف الذي استهدف حي الفرقان في غرب حلب، بحسب سانا.

كذلك اكد المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل سبعة اطفال في هذا القصف، ما يرفع حصيلة القتلى في غرب حلب في اليومين الاخيرين الى 13 بينهم 9 اطفال.

وتحدث مراسل وكالة فرانس برس صباح الاحد عن شوارع مقفرة في الاحياء الشرقية للمدينة، باستثناء سيارات اسعاف ومسعفين منهمكين وسط شوارع ومبان مدمرة.

وتحدث المرصد عن معارك عنيفة في حيي بستان الباشا والشيخ سعيد فيما تحاول القوات الحكومية دخولهما.

– مقتل عائلة من ستة اشخاص –

الحق القصف المتجدد مؤخرا اضرارا فادحة بالبنى النادرة القادرة على توفير علاج طبي، واعتبرت منظمة «اطباء بلا حدود» يوم السبت «يوما اسود في شرق حلب».

واضطرت الفرق الطبية الى اخلاء اخر مستشفى اطفال عامل فنقلت حديثي الولادة الى اماكن اكثر امانا.

كما تحدث المرصد عن مقتل عائلة من ستة اشخاص «هم رجل وزوجته و4 من أطفالهما، إثر قصف للطائرات المروحية بالبراميل المتفجرة على مناطق في حي الصاخور بالقسم الشرقي من مدينة حلب، عقب منتصف ليل السبت الأحد». ونشر ناشطونتسجيلات فيديو بدا فيها الاطفال الاربعة جثثا هامدة ممددة ارضا.

واعلنت مدارس شرق حلب في بيان تعليق الدروس السبت والاحد «للحفاظ على سلامة التلاميذ والمدرسين بعد الضربات الجوية الهمجية».

نددت مستشارة الامن القومي الاميركي سوزان رايس من ليما «بشدة بالهجمات الرهيبة ضد منشآت طبية وعمال مساعدات انسانية» في حلب الشرقية.

اضافت «لا عذر لهذه الافعال الشائنة (…) ان النظام السوري وحلفاءه، بالاخص روسيا، مسؤولون عن العواقب الفورية وعلى الامد الطويل لهذه الافعال».

وتقول موسكو التي بدات منذ اكثر من عام حملة عسكرية في سوريا لدعم الحكومة انها غير ضالعة بهذا الهجوم على حلب وتركز ضرباتها على المعارضة والجهاديين في ادلب المجاورة (شمال غرب) الخاضعة لتحالف من الفصائل المعارضة والجهاديين.

بعد توقف لمدة شهر تبدو حملة القصف المتجددة كمؤشر على تصميم النظام السوري على استعادة الاحياء الشرقية الخارجة عن سيطرته منذ 2012.

ويرى محللون ان دمشق وحلفاءها يريدون كسب الوقت لتحقيق تقدم ميداني قبل ان يتسلم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.