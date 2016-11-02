الجيش العراقي يدخل الأحياء السكنية في الجانب الأيسر من الموصل

– November 2, 2016

القوات التركية تتحشد قرب الحدود العراقية والحشد يسيطر على تل عبطة ويتجه نحو مطار تلعفر

بغداد – الموصل – الزمان

دخلت قوات الجيش العراقي الثلاثاء مدينة الموصل من الجهة الجنوبية الشرقية بعد اسبوعين على بدء هجومها لاستعادة كامل نينوى ومركزها الموصل، والتي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ اكثر من عامين.

واعلنت قيادة العمليات المشتركة لمعركة الموصل في بيان أن القوات العراقية تمكنت من «الدخول الى منطقة جديدة المفتي ضمن الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ضمن المحور الجنوبي الشرقي». كما تقدمت القوات في حي السماح وكذلك مابعد الشلالات ومول دجلة باتجاه حي الفلاح ، وسط انهيار داعش وفراره . علىصعيد اخر سيطرت مليشيات الحشد على تل عبطة في طريقها نحو تلعفر لقطع غرب الموصل عن هروب داعش .في تركيا، اعلن مسؤولون عسكريون ان قافلة عسكرية تركية تضم حوالى ثلاثين آلية تنقل خصوصا دبابات وقطع مدفعية في طريقها الثلاثاء الى منطقة سلوبي القريبة من الحدود العراقية. وقال وزير الدفاع التركي ان الخطوة تأتي بسبب «التطورات الاقليمية المهمة».

وترغب تركيا في المشاركة في الهجوم ضد مدينة الموصل، مشيرة الى انها تخشى حدوث مواجهات مذهبية في مدينة تلعفر غرب الموصل، التي تحاول قوات الحشد الشعبي الشيعية السيطرة عليها.

واعلن ايضا قادة جهاز مكافحة الارهاب استعادة السيطرة بشكل كامل على بلدة كوكجلي ذات الغالبية الشبكية ومحطة تلفزيون الموصل الواقعتين على أطراف مدينة الموصل من الجهة الشرقية.

وقال الفريق عبد الوهاب الساعدي من جهاز مكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس «أنهينا تطهير بلدة قوقجلي وسيطرنا على مبنى محطة تلفزيون الموصل والتقدم مستمر».وكان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول ركن طالب شغاتي أعلن في وقت سابق بدء «التحرير الفعلي» لمدينة الموصل.وصرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء الاثنين لتلفزيون «العراقية» الرسمي الخطة هي أن «نغلق على داعش من كل مكان»، مضيفا «ليس لهم مخرج أو مفر. يموتون أو يستسلمون».

وكان الساعدي قال في وقت سابق لفرانس برس ان الخطوة التالية بعد قوقجلي «ستكون باتجاه منطقتي الزهراء والكرامة من الناحية الشرقية للموصل».

ويعتبر «فوج الموصل» من جهاز مكافحة الارهاب الذي يقاتل لشق طريقه إلى المدينة، ان استعادة الموصل مسألة شرف.

فقد كان هذا الفوج آخر المنسحبين من الموصل بعدما سقطت في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العاشر من حزيران/يونيو 2014، ويريد أن يكون أول الداخلين إليها.وقبل الدخول الى قوقجلي، جرت معارك عنيفة في بزوايا القريبة انتهت بسيطرة القوات العراقية وانسحاب الجهاديين. وقال العقيد مصطفى العبيدي الذي كان يتقدم رجاله بحذر في البلدة، «انهم يفرون، الدواعش يفرون إلى الموصل».وبدعم جوي وبري من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، يتقدم عشرات الآلاف من المقاتلين العراقيين على جبهات عدة، في أكبر عملية عسكرية تشهدها البلاد منذ سنوات.

– تقدم من محاور عدة –

من المحورين الشرقي والشمالي، استعادت قوات البشمركة الكردية خلال الايام الماضية السيطرة على عدد من القرى من الجهاديين وثبتت دفاعاتها.

وكان واضحا منذ بداية الهجوم على الموصل في 17 تشرين الاول/اكتوبر، ان القوات الحكومية وحدها ستدخل الموصل، بينما تتوقف القوات الاخرى وبينها الكردية خارج المدينة.

إلى جنوب المدينة، تواصل قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع مدعومة بمدفعية التحالف الدولي التقدم في اتجاه الشمال.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت الثلاثاء ان «قواته تضيق الخناق على الارهابيين في ناحية حمام العليل استعدادا لعملية استعادتها».

وتبعد منطقة حمام العليل 18 كليومترا عن وسط مدينة الموصل.

وفتحت فصائل الحشد الشعبي التي تضم مقاتلين ومتطوعين شيعة وأبناء عشائر سنية وتتلقى دعما من إيران، جبهة جديدة من جهة المحور الغربي وتدخل عملياتها يومها الرابع.

ولا تهدف عملية الحشد الشعبي إلى التوجه بشكل مباشر نحو الموصل، بل الى بلدة تلعفر التركمانية ذات الغالبية الشيعية والتي هجرها الجهاديون، بهدف قطع إمدادات تنظيم الدولة الاسلامية بين الموصل والرقة السورية.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت الحشد الشعبي من ان اجراءات ستتخذ في حالت قامت «ببث الرعب» في تلعفر حيث تقيم مجموعة كبرى من التركمان.

– ممرات آمنة-

يقدر الاميركيون وجود بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف جهادي في منطقة الموصل التي اعلن منها زعيم التنظيم في حزيران/يونيو 2014 اقامة دولة «الخلافة» انطلاقا من الاراضي التي سيطر عليها في سوريا والعراق، لكنه عاد وخسر مساحات واسعة منها منذ ذلك الوقت.

ويتوقع مع إحكام القوات العراقية حصارها على الموصل، أن تعمد الى فتح ممرات آمنة لأكثر من مليون مدني عالقين في المدينة قبل اقتحامها.

وتخوض المنظمات الإنسانية سباقا مع الزمن من أجل بناء مخيمات لاستيعاب النازحين الفارين. وتتوقع الأمم المتحدة نزوح أكثر من مليون شخص من الموصل خلال الاسابيع المقبلة.

وفر أكثر من 17 الف شخص من منازلهم تجاه المناطق التي تسيطر عليها الحكومة منذ بدء العمليات العسكرية، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

واعلنت الامم المتحدة الثلاثاء انها تسلمت المزيد من التقارير التي تشير الى ان مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية يرغمون الاف المدنيين على الانتقال الى الموصل لاستخدامهم على الارجح كدروع بشرية في مواجهة القوات العراقية.

وقالت الناطقة باسم مكتب حقوق الانسان لدى الامم المتحدة رافينا شمدساني لصحافيين في جنيف ان هناك تقارير عن اقدام الجهاديين على قتل قتل 40 شخصا اضافيين من عناصر القوات الامنية العراقية سابقا، قبل ان يلقوا بجثثهم في النهر.