انتخاب عون جاء بتفاهمات للحفاظ على النظام السياسي بحسب اتفاق الطائف

– November 2, 2016

مصطفى علوش القيادى بتيار المستقبل لـ (الزمان ):

القاهرة – مصطفى عمارة

اكد السياسي اللبناني والقيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش فى تصريحات خاصة فى اطار حوار اجرته الزمان معه أمس ان انتخاب عون رئيسا للبنان جاء فى ظل تفاهمات بين تيار المستقبل وعون للحفاظ على النظام السياسى اللبنانى واتفاق الطائف . واضاف اننا سوف نعمل خلال المرحلة القادمة لازالة التوترات التى حدثت فى علاقات لبنان مع عدد من الدول العربية ،وطالب علوش الرئيس عون بدمج ميلشتيت حزب الله فى الجيش اللبنانى .فى السياق ذاته اتفق وليد بركات الامين العام للحزب الديمقراطى اللبنانى مع ما قاله مصطفى علوش ونفى بركات تدخل ايران فى انتخاب عون مؤكدا ان ايران تدعم وحدة الشعب اللبنانى ،وكشف بركات ان السعودية ارسلت وزير الدولة تامر سبهان لمتابعة الاستحقاق الرئاسى ،واعتبر عصام طنانه رئيس حزب التجمع اللبنانى العربى ان فوز عون بانتخابات الرئاسة يعد انتصارا للمقاومة لان عون يعد احد حلفاء حزب الله واضاف ان انتخاب عون للرئاسة تم بموافقات اقليمية ودولية نافيا حدوث تدخل ايرانى فى اختياره .