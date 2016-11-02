الكويت تستبعد 47 مرشحاً من الانتخابات التشريعية بينهم نواب معارضة سابقون

– November 2, 2016

هيومن رايتس ووتش تندد بقمع المعارضين في الخليج

الكويت – بيروت – الزمان

استبعدت السلطات الانتخابية الكويتية الثلاثاء اسماء 47 مرشحاً ومنعهم من خوض الانتخابات التشريعية التي ستجري في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب صدور احكام بحقهم في المحاكم او عدم مطابقتهم لشروط الترشح.

ومن بين المرشحين الذين تم شطب اسمائهم نائبا المعارضة السابقان بدر الداهوم وصفاء الهاشم، إضافة الى النائب الشيعي السابق المثير للجدل عبد الحميد دشتي الذي حكم عليه غيايبا بالسجن بعد ادانته بالاساءة للسعودية والبحرين وهو حاليا في دمشق ويتنقل بجاوز سفر سوري بحسب برلمانيين ..

وكان امير الكويت حل البرلمان الشهر الماضي بسبب ازمة بين النواب والحكومة بسبب رفع اسعار البنزين، وحدد الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لاجراء الانتخابات.

وكتب الداهوم على تويتر «تم شطبي من كشوفات المرشحين ولم تذكر الداخلية أسباب الشطب»، مؤكدا انه سيطعن في القرار.

كما قالت الهاشم في تغريدة انه تم شطبها من الانتخابات مؤكدة كذلك انها ستطعن في القرار.

ويعيش دشتي خارج الكويت منذ عدة اشهر، وحصل على امر من المحكمة الاسبوع الماضي يسمح لابنه بتقديم اوراق ترشحه نيابة عنه.

كما استبعد من الانتخابات الشيخ مالك الحمود الصباح، هو من الاسرة الحاكمة، وكان اعلن عن ترشحه في خطوة نادرة في الكويت التي يبتعد فيها افراد الاسرة الحاكمة عادة عن الانتخابات.

ولم يصدر اي تعليق من دشتي او من الشيخ مالك.

وبامكان المحاكم الكويتية الغاء قرارات السلطات والسماح للمرشحين بخوض الانتخابات .

ورغم انه لم تصدر تفاصيل رسمية عن القرار، الا ان مواقع الاعلام المحلي قالت انه تم منع 31 مرشحا من خوض الانتخابات بسبب صدور احكام بحقهم، بينما لم يكمل ال16 الباقون اجراءات الترشح.

وبلغ عدد المرشحين المسجلين للانتخابات 454 مرشحا من بينهم 15 امرأة يتنافسون على مقاعد البرلمان الخمسين.

وتشهد الانتخابات عودة كبيرة للمعارضين والجماعات المعارضة ما ينهي اربع سنوات من المقاطعة احتجاجا على الحكومة بسبب تعديلها قانون الانتخابات.

فيما نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الثلاثاء بقمع المعارضين في دول الخليج خصوصا من خلال مراقبة نشاطهم على الانترنت، ودعت الحكومات الى اجراء اصلاحات بدلا من اللجوء الى سجن المعارضين السلميين.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والامارات.

ولجأ عدد كبير من المعارضين في هذه الدول التي تحظر غالبيتها الاحزاب السياسية والتجمعات، الى شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و»فيسبوك» و»يوتيوب» للتعبير عن آرائهم المعارضة.

وطالبت «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقرا، بإجراء إصلاحات في دول الخليج، وأطلقت موقعا تفاعليا عليه صور ونبذات عن 140 معارضا معروفين، في تذكير بالـ140 حرفا، الحد الاقصى لكل تغريدة على تويتر، كون هؤلاء المعارضين ينشطون على الانترنت.

وتعرض المعارضون للتوقيف والمحاكمة او للادانة خلال السنوات الست الاخيرة بعد أن عبروا عن آرائهم على الانترنت.

وبين هؤلاء، البحريني نبيل رجب المتهم بـ»اهانة» السلطات في المنامة والرياض، والناشط السعودي وليد ابو الخير الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما.

وبينهم ايضا المحامي الاماراتي محمد الركن الذي سجن في العام 2013 مع 69 متهما آخرين لمدة 15 عاما بعد ادانتهم ب»التامر» لاطاحة النظام.

واعتبرت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الاوسط سارة ليا ويتسون ان «دول الخليج تنفذ هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت».