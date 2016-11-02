ترامب يحسن موقعه أمام كلينتون قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية

– November 2, 2016

واشنطن- الزمان -(أ ف ب) – قبل اسبوع من انتخاب سلف للرئيس باراك اوباما، نجح المرشح الجمهوري دونالد ترامب في التقدم على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في استطلاع للرأي، ما احيا آمال مؤيديه بعدما كان الخبراء قبل ايام فقط يتوقعون هزيمته. لكن الاستطلاعات تتكاثر بما لا يعطي تصوراتنهائية حتى يوم السباق . لكن كلينتون (69 عاما) ما زالت الاوفر حظا للفوز في الرئاسة في انتخابات الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر. وهي تتمتع بفرصة في الفوز بنسبة 88 بالمئة حسب صحيفة «نيويورك تايمز» و74 بالمئة حسب الموقع الالكتروني «فايفثيرتي-ايت». لكن بينما كان يبدو عليها التفاؤل والطمأنينة الاسبوع الماضي وظهرت مشرقة الى جانب السيدة الاولى ميشيل اوباما مع استطلاعات للرأي تؤكد تقدمها بفارق كبير، اصبحت هيلاري كلينتون فجأة متعادلة مع خصمها حسب استطلاع حدد الفارق بينهما بتسع نقاط قبل اسبوع. ويفيد الاستطلاع الجديد الذي اجري لحساب قناة «اي بي سي» وصحيفة «واشنطن بوست» ان ترامب يتمتع ب46 بالمئة من نوايا التصويت مقابل 45 بالمئة لكلينتون . وهو شبه تعادل احصائي، و3 بالمئة لليبرتاري غاري جونسون. وكان تحقيق آخر نشرت نتائجه الاثنين واجري لحساب «ان بي سي» اشار الى تقدم كلينتون على ترامب بفارق ست نقاط. لكن بالنسبة لوزيرة الخارجية السابقة، تنتهي الحملة كما بدأت في نيسان/ابريل 2015 في ظل قرارها استخدام خادم خاص بدلا من الحساب الالكتروني الحكومي والمؤمن في اتصالاتها بين 2009 و2013 .

عندما كان تقود الدبلوماسية الاميركية مما يمكن ان يؤدي الى نشر معلومات سرية على شبكات خاصة.

وقد اغلق التحقيق في هذه القضية في تموز/يوليو الماضي لكن المعارضين الجمهوريين لهيلاري كلينتون لم يكفوا عن اطلاق انتقاداتهم وشعروا بانهم حصلوا على الثأر بعد تحريك هذه التحقيقات مجددا الذي اعلن عنه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» جيمس كومي الجمعة، مثيرا عاصفة سياسية.

– كلينتون تهاجم –

التوتر في معسكر كلينتون واضح.

فقد اجرى مسؤولو حملتها مؤتمرين هاتفيين مع الصحافة منذ السبت خصوصا ليهاجموا كومي.

وخصصت كل المقابلة التي اجريت مع مدير الحملة الديموقراطية روبي موك على شبكة «سي ان ان» الثلاثاء لهذه القضية، وهو وقت كان يمكن ان يكرس لتوجيه رسالة في نهاية الحملة.

قال روبي موك متهما «لا يقولون شيئا عن التحقيقات حول دونالد ترامب، لكن عندما يكون الامر متعلقا بهيلاري كلينتون ولسبب لا اعرفه يشعرون بالسرور للتحدث عنه». ونقل معلومات صحافية عن تحقيق فدرالي محتمل حول صلات بين مقربين من ترامب وموسكو.

ولجأت المرشحة الديموقراطية الى وسيلة أثبتت فاعليتها من قبل هي التحذير من الخطر الذي يمثله خصمها الجمهوري في حال أوكل إليه قرار استخدام السلاح النووي.

وقالت كلينتون في سينسيناتي في أوهايو (شمال) إحدى الولايات الأساسية التي قد تنقلب لصالح الجمهوريين «تصوروه في المكتب البيضاوي، في مواجهة أزمة حقيقية». واضافت «تصوروه يقحمنا في حرب لأنه استاء من شخص ما».

وآخر اعلان دعائي كلينتون هو افضل التصريحات ضد النساء التي ادلى بها ترامب.

– ترامب يؤمن بالفوز –

لتعزيز الدعم الذي تحظى به قبل فوات الاوان، ستعود هيلاري كلينتون الثلاثاء الى فلوريدا حيث كانت في نهاية الاسبوع. اما باراك اوباما ودونالد ترامب فسيتوجهان اليها الخميس.

وفلوريدا واحدة من الاولايات الاساسية الغنية بكبار الناخبين وميكن ان تميل لهذا المرشح او ذاك. وسينتخب الاميركيون في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر كبار الناخبين الذين سيختارون بعد ذلك الرئيس.

وحتى الآن، يتقدم ترامب في هذه الولاية بفارق اربع نقاط حسب آخر استطلاعين للرأي.

وسيتوجه المرشح الجمهورية الى بنسلفانيا الثلاثاء الى مكان قريب من موقع فالي فورج المرتبط بحرب الاستقلال، مع المرشح لمنصب نائب الرئيس معه مايك بنس لالقاء خطاب مخصص لاصلاح النظام الصحي الذي يقترحه اوباما، وارتفاع اسعار تغطية الضمان الصحي التي اعلنتها الحكومة مؤخرا.