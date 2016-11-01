مليار وتسعمائة مليون استرليني على تعزيز دفاعات الانترنت في بريطانيا

– November 1, 2016

لندن – الزمان -(رويترز) – أفاد بيان من وزارة الخزانة البريطانية أن بريطانيا ستقوم بتعزيز الدفاعات الأمنية للانترنت بمبلغ 1.9 مليار جنيه استرليني (2.32 مليار دولار) في خطوة من المقرر أن يعلنها وزير المالية فيليب هاموند في وقت لاحق الثلاثاء. ويتوقع خبراء بريطانيون ان تزداد الهجمات الالكترونية الروسية ضد المصالح والشركات البريطانية .

وستوفر استراتيجية أمن الانترنت الوطنية الجديدة التمويل اللازم لتطوير الدفاعات الالكترونية للمساعدة في حماية الشركات والأفراد على الانترنت وتعزيز قوة العمل في هذا المجال للمساعدة في مواجهة الهجمات الالكترونية.

وسيوضح هاموند كيف سيساعد التمويل الجديد في حماية بريطانيا في عالم أصبحت فيه البنية الأساسية الوطنية في مجالات الطاقة والمواصلات وكذلك الأفراد أكثر عرضة للخطر نظرا لوجود أعداد متزايدة من الأجهزة المتصلة بالانترنت.

ويمثل إنفاق 1.9 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات الخمس المقبلة زيادة في تمويل الدفاعات الالكترونية إلى مثليه.

وقال هاموند في البيان «يتعين علينا الآن أن نواكب حجم ووتيرة التهديدات التي نواجهها. استراتيجيتنا الجديدة… ستمكننا من اتخاذ خطوات أكبر لحماية أنفسنا في الفضاء الالكتروني وأن نتصدى لأي هجوم نتعرض له.»

وفي إطار الاستراتيجية الجديدة ستقوم الحكومة كذلك بإقامة معهد أبحاث للأمن الالكتروني يضم خبراء أكاديميين ومركز للابتكار في تشلتينهام للمساعدة في تشجيع شركات الانترنت الوليدة.

وسيعمل ذلك إلى جانب مركز الأمن الالكتروني الوطني البريطاني الذي افتتح في أكتوبر تشرين الأول ويعمل به حوالي 700 موظف.