طبيب أردني يتخلى عن الطب الحديث ويتجه لعلاج مرضاه بالحجامة

– November 1, 2016

عمان -رويترز :تخلى طبيب أردني عن ممارسة الطب الحديث ليعمل في علاج مرضاه بالطب البديل بعد أن لمس هو شخصيا مدى فوائد العلاج بالحجامة. فقد كان ياسين خضيرات وهو طبيب عام يعاني من آلام الروماتيزم. وبعد محاولات عديدة غير موفقة لعلاج ألمه بالطب المعاصر لجأ خضيرات للطب البديل واستخدم الحجامة فشعر بتحسن كبير. ومنذ ذلك الحين تخلى خضيرات عن ممارسة تقنيات الطب الحديث ولجأ لعلاج مرضاه بالحجامة التي يقول إنها أشهر أنواع الطب البديل. وافتتح خضيرات مركزا للعلاج بالحجامة قبل ثلاث سنوات بمدينة الزرقاء على بعد نحو 20 كيلومترا من العاصمة الأردنية عمان وذاع صيته في علاج المرضى وتخفيف آلامهم. وقال لتلفزيون رويترز «بالنسبة للحجامة المريض اللي بنعمل له هي سُنة نبوية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الطب البديل لما نشأ قديم جدا حتى الحجامة كممارسة علاجية الإغريق قبل الميلاد كانوا يمارسوها بشكل ناجح. الصينيين..

الفراعنة وأجا (جاء) الرسول وأقرها وشجعنا عليها.» ويوضح خضيرات أن عدم وجود قواعد حكومية لتنظيم العلاج بالطب البديل أساء لسمعة هذا النوع من العلاج بسبب تجارب سيئة أو وجود معالجين غير أكفاء. وأضاف «إحنا بنجد صعوبات بنشر الطب البديل. فيه فجوة ثقافية عند الناس. وها الشيء مش منتشر بشكل عام بين الناس. وغير هيك في نظرة بيشوبها الشك تجاه الطب البديل للأسف لأنه الدخلاء عليه كثار. هسا (هذه الساعة) الطب البديل بشكل عام بره طب مُقنن. طب يحترم. طب تؤخذ فيه شهادات رسميةوتشرف عليه وزارات الصحة ولجان طبية. وعلى ها الأساس يمارس الطبيب أو المعالج اختصاصه في الطب البديل.»

ولجأ بعض المرضى لخضيرات بعد إخفاق الطب الحديث في علاج أسقامهم أو حتى تخفيف آلامهم المبرحة. وقال مريض يدعى أبو علاء يعالج ساقه بالحجامة «الحجامة يعني بتريح الظهر. بتريح الجسم. تطلع الشوائب..الدم الفاسد. شغلات من ها النوع. يعني أحيانا بتريح من الجلطات. ممكن يكون فيه جلطات للبني آدم بتسحب هاي الحجامة. بتسحب الدم اللي غير صالح أو اللي تكاثر صار عمره كذا سنة بالجسم. الحمدالله يعني. الأمور بيرتاح البني آدم عليها.»

ويعتمد بعض المرضى على الحجامة منذ سنوات لتحسين الحالة الصحية العامة لأجسامهم وتنشيط الدورة الدموية.

من هؤلاء مريض يدعى خليل الزوباني يُعالج ظهره بالحجامة «الحجامة يعني ممتازة وبتريح جسم البني آدم. بتعطيه نشاط. يعني يوم بيعمل حجامة الواحد بعد فترة بتلاقي جسمه إذا بيكون تعبان بينتعش يعني وأموره بخير. وزمان اللي بأعملها أكثر خمس ست سنوات. كل فترة بيعمل حجامة مثل ما تقول ستأشهر.. ثمن أشهر حسب الوضع. ويوم باعملها بأرتاح جدا يعني.»

ويُقدر خضيرات أن ما بين طبيبين إلى ثلاثة أطباء في كل مدينة أردنية يمارسون الطب البديل ويأمل أن ينمو العدد مع اكتشاف مزيد من الناس لفوائد الحجامة والعلاجات الأخرى القديمة المستمرة منذ زمن.