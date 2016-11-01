هيتشكوك متهم  بالتحرش الجنسي  بعد عقود من وفاته

– November 1, 2016

محاولة منع ثلاث عشرة إمرأة من دخول المحكمة ضد ممثل أمريكي

لوس أنجليس – واشنطن (رويترز) – تسجل الممثلة تيبي هيدرن بالرسوم والصور في مذكراتها الجديدة حوادث تقول فيها إنها تعرضت لاعتداء وتحرش جنسي من قبل المخرج البريطاني المشهور ألفريد هيتشكوك عندما كان نجمها يصعد في فيلمي (الطيور) و(مارني).

ويوثق كتاب (تيبي) الذي يطرح للبيع اليوم الثلاثاء صعود هيدرن من عارضة أزياء لأن تصبح نجمة سينما وتصبح (شقراء هيتشكوك) بعد أن اختارها المخرج في فيلم تجاري ووضعها في صدارة فريق فيلم (الطيور) في عام 1963.

والكتاب الذي ألفته هيدرن وهي أم الممثلة ميلاني جريفيث وجدة النجمة داكوتا جونسون بطلة فيلم (فيفتي شيدز أوف جراي) يقدم أول رواية شخصية نادرة عن «سيد التشويق» تتعارض بشدة مع صورة هيتشكوك العامة كنبيل إنجليزي دمث الخلق ومتواضع.

ما يظهر هو صورة بلا رتوش لمخرج قوي يخفي ولعا مظلما ويتعذر ضبطه خارج عن السيطرة بالسيدات الشقراوات بطلات أفلامه.

وتوفي هيتشكوك في عام 1980. ولم يرد ممثل تركته على الفور على طلبات للتعليق.

وتتذكر هيدرن (86 عاما) أن هيتشكوك كان يقوم بخطوات غير مرغوب فيها أثناء تصوير فيلم (الطيور) المنهك الذي استمر ستة أشهر في عام 1962 من بينها حادثة أثناء توصيلها إلى الفندق الذي كانت تقيم فيه بسيارة ليموزين. وكتبت تقول «بدون إنذار ألقى بنفسه علي وحاول تقبيلي.» وأضافت أنها أبعدت المخرج ونزلت من السيارة. وكتبت أن اللحظة الفاصلة جاءت في عام 1964 أثناء تصوير فيلم (ميلاني) ثاني فيلم بطولة هيدرن يخرجه هيتشكوك عندما «جذبني المخرج ووضع يديه حولي.» ومضت تقول «الأمر كان جنسيا ومنحرفا ووقحا» زاعمة أن هيتشكوك هددها بتدمير مستقبلها عندما أصرت على إنهاء تعاقدها وهو ما فعلته في ذات اليوم.

وكتبت تقول «كان ذلك في مطلع الستينات. ولم تكن مصطلحات مثل التحرش أو التعقب وجدت بعد.» وتابعت تقول «علاوة على ذلك كان هو ألفريد هيتشكوك واحد من كبار النجوم في العالم وأنا لم أكن سوى عارضة أزياء صغيرة محظوظة أنقذها من أن تصبح مغمورة نسبيا.» وجرى تصوير تجارب هيدرن مع هيتشكوك دراميا في فيلم (الفتاة) إنتاج تلفزيون (إتش.بي.أو) في عام 2012 وقامت فيه الممثلة سيينا ميلر بدور هيدرن الشابة.

وقدم الفيلم واقعة السيارة الليموزين وفسخ هيدرن عقدها مع هيتشكوك عند طلبه أن تكون متاحة له في كل الأوقا

فيما سيطلب محامو الممثل الأمريكي بيل كوسبي من قاضي بنسلفانيا الثلاثاء منع 13 إمرأة اتهمن الممثل الكوميدي بالتحرش الجنسي بهن من الشهادة في محاكمته في اتهامات بالتحرش بمدربة كرة سلة سابقة في الجامعة التي تلقى فيها دراسته. واتهمت أكثر من 60 امرأة كوسبي البالغ من العمر 79 عاما والذي حظي بشعبية كبيرة بين الأمريكيين بسبب دور الأب الذي كان يلعبه في المسلسل التلفزيوني (كوسبي شو) بالتحرش بهن جنسيا غالبا بعد استدراجهن بالمخدرات والخمور في سلسلة اعتداءات يرجع تاريخها لعقود مضت .

ولم يتحول سوى اتهام واحد منها إلى اتهام جنائي وجه له قبل أيام من سقوط الدعوى بالتقادم. فقالت أندريا كونستاند مدربة كرة السلة السابقة بجامعة تمبل التي درس بها كوسبي إنه أعطاها أقراصا قبل التحرش بها في منزله في بنسلفانيا عام 2004.

وطلب الادعاء من القاضي ستيفن أونيل من محكمة مقاطعة مونتجومري في بنسلفانيا السماح لثلاثة عشر امرأة أخرى اتهمن كوسبي بالتحرش الجنسي بالإدلاء بشهاداتهن في المحاكمة لإظهار إنه اعتاد تخدير ضحاياه المزعومين والتحرش بهن.

ونفى كوسبي مرارا ارتكاب أي مخالفة.