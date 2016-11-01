 الجنوب الأمريكي يعاني من عبء وفيات السرطان بسبب التدخين 

– November 1, 2016

تكساس -(رويترز) – أفادت دراسة جديدة أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بالتدخين من بين كل حالات الوفاة نتيجة السرطان في الولايات المتحدة تتفاوت بشكل كبير وفقا للمنطقة مع تحمل الولايات الجنوبية أكبر عبء.

وقال الباحثون في دورية جاما للطب الباطني إنه مع إرجاع سبب ما يصل إلى 40 في المئة من حالات الوفاة بالسرطان إلى التدخين في بعض المناطق وثمانية في المئة فقط في مناطق أخرى فإن هذا التفاوت ربما يرجع إلى حد كبير لمدى التزام الولايات بالحظر على التدخين.

وقالت جواني لورتيت-تايولنت من مركز المراقبة وأبحاث الخدمات الصحية في الجمعية الأمريكية للسرطان في أتلانتا لرويترز هيلث عبر البريد الإلكتروني إن «التراجع في انتشار التدخين تسارع خلال فترة ما بين السبع والثماني سنوات الماضية. «ولكن هذا التراجع ربما كان يمكن أن يتسارع بشكل أكبر في حالة التنفيذ الكامل لعمليات التدخل (للحد) من التدخين في كل أنحاء البلاد مثل زيادة الضرائب غير المباشرة وحظر التدخين في كل الأماكن العامة وتقليص النيكوتين في السجائر إلى المستوى الذي لا يجعل الشخص مدمنا.»

وتقدر الدراسة أن ما لا يقل عن 28.6 في المئة من حالات الوفاة نتيجة السرطان في 2014 بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما كان لها صلة بالتدخين وهو ما يفسر على أنه من المحتمل أنه كان يمكن إنقاذ حياة 167133 شخصا.

وكان أكثر من نصف الولايات العشر التي احتلت الصدارة في تصنيف حالات الوفاة التي لها صلة بالسرطان بالنسبة للرجال والنساء تقع في الجنوب. وبالنسبة للرجال كانت أكبر خمس ولايات هي أركنسو ولويزيانا وتنيسي ووست فرجينيا وكنتاكي . وبالنسبة للنساء كانت كنتاكي وأركنسو وتنيسي في صدارة أولخمس ولايات إلى جانب ألاساكا ونيفادا أيضا.