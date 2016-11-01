– November 1, 2016

بدء المرحلة الأخيرة لطرد داعش من الساحل الأيسر وسط خطط حماية المدنيين

العلم العراقي يرفرف فوق مباني مركز الموصل

بغداد – علي الموسوي

دخلت القطعات الامنية المشتركة مرحلة التطهير الفعلي لقلب الموصل وبدأ العلم العراقي يرفرف فوق المناطق بالتتابع بعد التوغل في احياء ومناطق الساحل الايسر، مركز ثقل داعش واستعادة مبنى محطة تلفزيون الموصل، وسط توقعات بحسم المعارك خلال مدة وجيزة لا تتعدى الشهر باقصى الاحوال مع ملاحقة زعيم داعش ابو بكر البغدادي.وقال قائد العمليات المشتركة رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن طالب شغاتي في تصريح امس ان (المعركة الفعلية بدأت الآن مع دخول القوات الأمنية بعمق الموصل).وقال مصدر امس ان (القوات المشتركة حررت مبنى شبكة الاعلام العراقي في الساحل الايسر لمدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش). واضاف ان (المبنى يقع في حي الكرامة).مشيرا الى ان (ذلك الانجاز يعد الخطوة الاولى لتحرير مركز المحافظة وانطلاق الصفحة الاخيرة من عمليات تحرير نينوى).وذكر ان (جهاز مكافحة الإرهاب والقوات المتجحفلة حررت احياء السماح والزهور وطويلة وشهرزاد ومناطق عباس حسين وراحة الاغوات وكوكجلي في الساحل الايسر الذي يعد مركز ثقل داعش).وتابع المصدر ان (القوات سيطرت على الاحياء بعد تكبيد العدو خسائر بعشرات الارواح اضافة للمعدات والاليات والمقار)، مؤكدا ان (القوات مستمرة بالتقدم من جميع المحاور فيما بدأت قيادات داعش بالفرار والتلاشي والقاء السلاح وحرق مقارها بمحتوياتها لاخفاء معالم جرائمهم واسمائهم وتحركاتهم السابقة). وتابع المصدر ان (الفرقة 16 في الجيش دخلت منطقة الشلالات وتمكنت من تحريرها بعد معارك في المحور الشمالي كما دخلت الفرقة التاسعة المدرعة الى منطقة ادويخله وبدأت معالجة الاهداف).واحتفلت احدى الكنائس في قرقوش بأول ذبيحة إلهية يوم الأحد الماضي شارك فيها عشرات العراقيين في القداس في كنيسة الحبل بلا دنس وسط جدران متفحمة وركام.وقال مطران السريان الكاثوليك للمؤمنين (حُررت قرقوش من داعش ودورنا اليوم هو إزالة بقايا داعش ويعني ذلك نزع فتيل الفتن والانفصال والنزاعات).وتابع إن (الفتنة السياسية والطائفية التي تفصل بين الانسان والاخر وبين القائد والشعب تدفعنا الى تغيير العقليات).

تقدم كبير

وقال النائب عن المحافظة احمد الجبوري في تصريح امس ان (عملية تحرير نينوى حققت تقدما اكبر من المتوقع و في مختلف المحاور وهناك تعاون منقطع النظير بين الأهالي والقوات الأمنية).واشار الى ان (تصريحات التحالف الدولي والامريكان بشان توقعاتهم بحدوث نزوح، وان المعركة صعبة جدا، نجيبهم بان هذه التوقعات لم تحصل والخطة العسكرية التي وضعها القائد العام للقوات المسلحة تسير بشكل افضل من المتوقع لها).واكد ان (تحرير نينوى سيتم خلال مدة أقصاها شهر).

وقال الجبوري (لم نلحظ ولم نسجل أي خروقات من أي قطعات عسكرية وكنا في الميدان وفي الخطوط الامامية والجانب الإنساني مقدم على الجانب العسكري وهناك حرص كبير على حياة المدنيين وهذا ما دفع الأهالي للتعاون مع القوات الأمنية بشكل كبير).

واكد مقرر لجنة الامن والدفاع النيابية عبد العزيز حسن في تصريح امس ان (مسألة اعتقال او قتل الإرهابي أبو بكر البغدادي باتت مسألة وقت).

واضاف حسن ان (العمليات العسكرية لتحرير الموصل بدأت وفق خطط مرسومة ولدينا قوات كافية من مكافحة الإرهاب و فرق المشاة والقوات الخاصة وهذه القوات لديها خبرة قتالية كبيرة في حرب الشوارع وغيرها).وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في تصريح امس انه (تم اعادة افتتاح مراكز شرطة مناطق القيارة والشورة والحمدانية وبرطلة في الموصل).واضاف ان (الخدمات مستمرة في الجانب الانساني والتواصل مع المواطنين) مشيرا الى انه (في المحور الجنوبي تم تحرير 65 قرية وقتل 778 عنصرا من داعش فضلا عن تفجير 166 عجلة مفخخة و1126 عبوة ناسفة).مشيرا الى ان (قوات الحشد الشعبي مؤسسة امنية وحققت انتصارات كبيرة في محور العمليات الموكلة اليها).وقال مصدر امس ان (القوة الجوية قتلت قائد ما يسمى بجند الخلافة الإرهابي المدعو أبو طارق الحيالي اثر استهداف احد مقرات داعش في وسط المدينة بضربة جوية).واضاف ان (الضربة جاءت اثر معلومات استخبارية دقيقة أدت الى مقتله مع سبعة من مرافقيه).وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريح امس ان (القوات الامنية تمكنت من السيطرة على الطريق الرابط بين الموصل – بغداد – حمام العليل).وتابع أن (قواتنا تتقدم بشكل سريع في جميع المحاور باتجاه مدينة الموصل) .

مؤتمر مشترك

الى ذلك قال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد جون دوريان خلال مؤتمر مشترك لقيادة العمليات المشتركة امس إن (أكثر من 60 دولة تقدم الدعم اللوجستي للقوات العراقية في معركة إستعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش).موجهاً رسالة إلى أهالي الموصل نصها (سوف يتم تحريركم من داعش).وأضاف دوريان (إننا فخورون بالتقدم العالي المستوى الذي أحرزته القوات المشتركة والبيشمركة).مؤكداً (دور التحالف الفاعل في تقدم تلك القوات من خلال الغطاء الجوي الذي تقوم به في مختلف المحاور).وتابع أن (أكثر من 3 الاف قنبلة تم إلقاؤها على معاقل داعش منذ إنطلاق عمليات استعادة الموصل وكانت فعالة جدا مع مراعاة سلامة المواطنين إن وجدوا).ملفتا إلى أن (جميع فعاليات التحالف جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية وموافقتها).