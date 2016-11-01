– November 1, 2016

مزحة ثقيلة تقيل أمين عام التعاون الإسلامي من منصبه

الرياض ترشّح العثيمين بديلاً لمدني

القاهرة – مصطفى عمارة

قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي اياد أمين مدني استقالته من منصبه لـ(أسباب صحية)، بعد ساعات من مطالبة مصرية بإستقالته .وافادت مصادر بترشيح السعودية وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق يوسف بن أحمد العثيمين بديلاً لمواطنه مدني. وكان الاخير قد تسبب بأزمة بين منظمة التعاون الإسلامي والقاهرة بعد (مزحة) تتعلق بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قالها خلال مؤتمر في تونس.واكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عبر موقعها الرسمي استقالة مدني من منصبه. وقالت مصادر دبلوماسية، رفضت الكشف عن اسمها، أن الاستقالة جاءت جراء ضغوط من دول عربية بعد تهديد مصر بسحب عضويتها من المنظمة. واندلعت الازمة عندما سخر مدني من كلمات السيسى التي قالها مؤخرًا في المؤتمر الوطني للشباب بشرم الشيخ، بشأن ثلاجته الشخصية حيث داعب مدني، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قائلا له (أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء). وجاءت سخرية مدني من الرئيس السيسى، عقب خطأ الأول في نطق اسم الرئيس التونسي، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر الإيسيسكو بتونس، وذكر اسم السيسى بدلا منه،الأمر الذي دفعه إلى مداعبة الرئيس التونسي والحاضرين بذكر (ثلاجة السيسى). وقال السيسى خلال مشاركته بالمؤتمر المذكور إنه واحدٌ من المصريين، مضيفًا(والله العظيم قعدت 10 سنين ثلاجتي لا يوجد بها سوى المياه فقط، ومحدش سمع صوتي). وكشف مصدر بالخارجية المصرية لـ (الزمان) بطبعتها الدولية ان ( القاهرة اجرت خلال الساعات الاخيرة اتصالات مع اعضاء منظمة التعاون الاسلامي لمطالبتهم باقالة مدني بعد تطاوله على السيسي وان اعتذاره عما بدر منه غير كاف)، بحسب المصدر . ورأى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رضا احمد حسن ان (انتقادات مدني تتنافى مع كل الاعراف الدبلوماسية)، واضاف ان) اعتذاره عما بدر منه هو اقل شئ يمكن ان يقوم به من اجل تدارك خطئه) . و تقدم احمد مصطفي عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى وزير الخارجية عن التحركات المصرية بشأن ما بدر من مدني تجاه السيسي لأنه يمثل اهانة لمصر. فى السياق ذاته طالب عدد من الدبلوماسيين بعدم تصعيد الازمة حرصاً على علاقات مصر والسعودية. وقال مستشار منظمة التعاون الاسلامي السفير سيد قاسم المصري ان (اللائحة الداخلية للمنظمة لا تسمح لاى دولة عضو المطالبة بتغيير الامين العام وعلى مصر باوصفها دولة كبيرة ان تتجاوز عن تلك الاساءات). وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير احمد وهدان انه على الرغم من رفضه تصريحات مدني وعدم قبول اعتذاره الا ان السياسة لعبة مرنة فيمكن ان تمنع مصر دخوله حتى لا تضحي بعلاقتها مع السعودية، فيما اكد مصدر بالسفارة السعودية لــ(الزمان) أمس ان (تصريحات مدني لا تعبر عن الموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية التى تكن كل تقدير لمصر ورئيسها).