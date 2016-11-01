– November 1, 2016

خارجية البرلمان لـ (الزمان) :

نرحّب بوساطة طهران

لحل الأزمة مع أنقرة

بغداد – قصي منذر

رحبت لجنة العلاقات الخارجية النيابية بأية وساطة من الدول الصديقة لحل النزاعات الحالية واحلال الامن والاستقرار لدول المنطقة داعية الى تشكيل شبكة امنية من الدول الاقليمية للقضاء على العصابات والحد من النشاطات المشبوهة في وقت ابدت طهران استعدادها للوساطة بين بغداد وانقرة لحل ازمة وجود القوات التركية في شمال العراق. وقالت عضو اللجنة سميرة الموسوي لـ (الزمان) امس (نرحب بأية وساطة من الدول الصديقة لحل النزاعات الحالية والتصعيد بين العراق وتركيا واحلال الامن والاستقرار بعيدا عن الحروب والقتال). واضافت ان (الدول الاقليمية هي المتضررة ايضا من التحديات والاخطار الاخرى سواء كانت تركيا ام ايران ومن ثم يجب ان تكون هناك مساهمة وقاسم مشترك للامن الاقليمي). داعية الى (ضرورة تشكيل شبكة امنية من تلك الدول تحد من النشاطات المشبوهة وتسهم بالقضاء على العصابات وغيرها). وكان مساعد وزير الخارجية الايرانية لشؤون اسيا ابراهيم رحيم بور قد اعلن عن ان بلاده لا تمانع من القيام بدور الوسيط بين تركيا والعراق لحل الازمة بين البلدين. وقال بور في تصريح امس (لو رغب العراق وتركيا بوساطتنا فاننا لا مانع لدينا في ذلك). وأكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أهمية وحدة جميع المكونات والطوائف العراقية. وقال ظريف خلال لقائه المسؤول التنفيذي للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار في طهران امس (من الضروري الحفاظ على وحدة جميع المكونات والطوائف العراقية).