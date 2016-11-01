– November 1, 2016

الجميلي: ملتقى إقتصادي لدعم شركات القطاعين الحكومي والخاص

معرض بغداد يطلق دورته الـ 43 بمشاركة 12 دولة

بغداد – شيماء عادل

اكد وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي ان شعار معرض بغداد الدولي في دورته الـ43 هو ملتقى الاقتصاد والاستثمار لدحر الارهاب ، مشيرا الى انه يمثل بوابة للتواصل الاقتصادي بالتزامن مع عمليات التحرير لعدد من المدن العراقية.

وقال الجميلي الذي مثل رئيس الوزراء في كلمته خلال افتتاح المعرض امس أن (هذا المعرض هو ملتقى اقتصادي بين الشركات العالمية مع شركات القطاع الحكومي والخاص لدعم الشركات وكذلك للاطلاع على اخر ما توصلت اليه الشركات العالمية من تكنولوجيا).واضاف ان (الوزارة تسعى الى دعوة كل الدول والشركات للاسهام باعادة اعمار المدن المحررة وانشاء المشاريع بمساهمة فعالة مع القطاع الخاص العراقي). موضحا ان (التجارة حريصة على الانتقال من النظام الشمولي الى الاقتصاد الحر، وبالتالي فان من اهم الاولويات هو الاهتمام بالقطاع الخاص لزجه بالكثير من المشاريع). وتابع الجميلي ان (التجارة تسعى للانضمام الى منظمة التجارة الدولية والانفتاح على جميع دول العالم). من جانبه اوضح النائب احمد الكناني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في كلمته ان (المعرض يعد تظاهرة اقتصادية كبيرة ومهمة تحظى بدعم البرلمان العراقي كونها نقطة استقطاب دولي وعربي وطريق للحوار والتعاون مع المستثمرين والشركات الاجنبية التي يطمح العراق الى دخولها لإقامة مشاريع استثمارية تسهم في اعادة اعمار البلاد والاسهام بشكل فعال في اعادة بناء المدن المحررة من التنظيمات الإرهابية).مشيرا الى (جملة اجراءات وقوانين اقرها البرلمان في سبيل تجاوز اشكاليات المرحلة السابقة التي قيدت الاقتصاد ومنعت رؤوس الاموال من الدخول الى السوق العراقية فضلا عن القوانين التي تدرس في لجنة الاقتصاد والاستثمار بغية قراءتها واقرارها لتكون اضافة جديدة تمنح الاقتصاد العراقي فقرة اضافية و فرصة تفاعل مع اقتصاديات العالم خاصة وانه يمتلك المرونة والادوات التي تجعله قادرا ليأخذ دوره الريادي في بناء البلد).واوضح الكناني ان (تزامن افتتاح المعرض مع عمليات تحرير الموصل يؤكد الاصرار والتحدي العراقي في مواجهة الارهاب وبناء البلد ومواصلة اعماره واستقطاب الدول والشركات من اجل القيام بمشاريع استثمارية واقامة شراكات حقيقية مع الاقتصاد العراقي).وقال مدير عام المعارض العراقية هاشم محمد حاتم في كلمته ان (الدورة الـ 43 تشكل انعطافة اقتصادية مهمة في ظل مشاركة 12 دولة واكثر من 400 شركة وبمساحة تزيد على 12 الف متر مربع وهو مايسمح لاقامة شركات اقتصادية وتفاعل يسهم في تطوير وتنمية الاقتصاد العراقي الذي بدا خطوات واثقة ليؤكد دوره الريادي في بناء اسس اقتصادية جديدة).واضاف ان (النشاط المعرضي واحد من اهم وسائل الاطلاع والتعريف بالإمكانيات والقدرات الاقتصادية للدول والجهات سواء كانت تلك الإمكانات والقدرات في المجالات الصناعية او الخدمية او غيرها كونه النشاط الذي يتيح الفرصة للقاء المباشر بين المنتج او صاحب الخدمة والمستهلك دولا كانت او شركات او افرادا). وأنطلقت فعاليات المعرض بحضور عدد من المسؤولين والوزراء بينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس هيئة الاستشمار الوطني ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية. وعلى هامش الافتتاح اجرت (الزمان) عددا من اللقاءات من بينهم رئيس شركة تويوتا العراق سردار حسن حيث قال ان (شركة تويوتا العراق هي الموزع الرسمي لمنتوجات تويوتا اليابانية ودور هذه الشركة هو تعيين الوكلاء وتدريبهم وتأهيلهم على تقديم خدمات الشركة للمستهلك اليوم تم تعيين ثلاثة وكلاء رسميين في العراق منها شركة ساس لخدمات المركبات ومركزالمدينة وجيهان وهذه الشركات لديها مراكز بيع وخدمات ما بعد البيع ). متابعا ان (مشاركة الشركة هي الثالثة في معرض بغداد الدولي ولكن السنة الاولى بشكل رسمي وما بعد عملنا وتسلمنا اول انتاج للسوق العراقية وهي سيارة تويوتا لاندكروز بمواصفات خاصة تلائم الجو وحالة الطقس في البلد اضافة الى ملائمتها من حيث الوقود المستخدم ومهيئة للشوارع الحالية وهذا الانجاز تم بعد اجراء الدراسة من قبل المهندسين العراقيين واليابانيين داخل الشركة ومراكز التأهيل ).فيما قال مسؤول عن شركة السعد لمنتجات خان الخليلي المصرية هشام سعد ان (الجناح المصري يشارك في هذا العام بالمعرض وبمشاركة واسعة يضم بحدود 60 شركة اغلبها شركات للصناعة المحلية المصرية والاثاث والمواد الغذائية والنحاس) مبينا ان (المعارض العراقية تعد من انجح المعارض بالنسبة للمصريين وهناك اقبال واسع من قبل المواطنين على شراء السلع المصرية). متمنيا ان (يكون هناك مزيد من المعارض لكي تتسنى لنا المشاركة بشكل مستمر). وقال وكيل شركة جيفاني للعطور الفرنسية وميض رعد ان (الشركة تشارك وللعام الرابع بالمعرض نقوم بعرض العطور الفرنسية وكل عام نلاحظ مبيعات كثيرة واقبال من المواطنين). مشيرا الى ان (المعرض في هذا العام يميزه مشاركة واسعة لشركات القطاع الخاص وبالتالي فأنه وسيلة لدعم هذا القطاع وتطويره).