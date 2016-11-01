– November 1, 2016

جمعية مصنّعي السمنت تتعهّد بسد حاجة المادة محلياً

المدني: تخفيض الأسعار دعماً لمشاريع البناء والإعمار

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تشارك الشركة العامة للسمنت العراقية وجمعية مصنعي السمنت للمرة الاولى في فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته 43 في جناح مميز ضم شركات ومعامل القطاع الخاص مع الشركة العامة للسمنت العراقية.وقال مدير عام الشركة ورئيس الجمعية ناصر ادريس المدني في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (مشاركة الشركة وشركات سمنت القطاع الخاص في جناح واحد هذا العام هو تجسيد للتعاون البناء والمثمر بين القطاع العام والخاص في ظل توجه الحكومة في تشجيع الاخير وللنهوض بواقع الصناعة المحلية لتكون احد بدائل الدخل القومي الساندة لموارد الدولة النفطية).واضاف ان (الشركة تحرص دائما على حضور كافة الفعاليات الاقتصادية ومنها معرض بغداد الدولي لانه ملتقى اقتصادي تسعى الشركة من خلاله للتواصل بينها وبين الزبائن والشركات ذات العلاقة بصناعة السمنت ومد افق جديد للتعاون والتبادل المشترك مع جميع القطاعات المحلية والدولية). واضاف أن (اهتمام الشركة وحضورها واضح في كل دورة من دورات المعرض فقد حازت الشركة في مشاركاتها السابقة على فرص اسثمارية وتسويقية كبيرة اضافة الى حصولها على جائزة افضل تصميمم جناح من بين الشركات المشاركة من قبل ادارة المعرض).واعلن المدني عن (وجود تسهيلات كبيرة لقطع وتجهيز السمنت في جميع معامل السمنت في العراق). مجددا (تعهد الجمعية التي تضم 25 معملا لانتاج السمنت منتشرة في جميع المحافظات بسد الحاجة الفعلية للبلد من السمنت محليا وبأجود الانواع وبأسعار مناسبة).مؤكدا (سعي مصنعي السمنت بايصاله للمواطنين والشركات ومعامل النشاط الخاص والعام وان الجمعية بكافة معاملها تعلن عن تخفيضات في اسعار السمنت لمواطني المحافظات المحررة من تنظيم داعش الارهابي).