– November 1, 2016

حفل تأبيني بأربعينية فاتح كاشف الغطاء

أكاديميون وأدباء يستذكرون مناقب الراحل

بغداد – رزاق ابراهيم حسن

اقامت رابطة المجالس الثقافية البغدادية حفلا تأبينيا لاستذكار الاديب المؤرخ مستشار رئيس الجمهورية فاتح كاشف الغطاء في بيت والدته الاديبة والروائية آمال كاشف الغطاء حيث استذكرت نجلها الوحيد بكلمة يغلب عليها الحزن والالم بفقدانه متذكرة ايامها معه، اذ كان مثقفا دؤوبا وباحثا اصيلا واخلاقيا نادرا وقارئا موسوعيا وصاحب علاقات مع مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، وقد القيت كلمات وقصائد لحيدر الدهوي وصادق اطيمش وداود رحماني والدكتور عبد اللطيف عبد الحميد العاني وصادق الربيعي رئيس رابطة المجالس الثقافية البغدادية ورياض إبراهيم وغيرهم توزعت بين ذكريات عن الراحل وعن دوره الثقافي والاجتماعي وعن ايمانه بالتجديد، اذ كان يرى ان الأفكار القديمة لم تعد كلها ملائمة لهذا العصر الذي يتطلب تعاملا جديدا ويتطلب استيعابا عميقا لما يحسن من قيم وصيغ أخلاقية رشيدة.

وقد تطرق المتحدثون الى نسب وقبيلة كاشف الغطاء بوصفه واحدا من عائلة ذات أدوار متواصلة في الحياة العراقية وذات اسهام فاعل في الحوزة العلمية وفي الفكر العراقي والعربي وذات أسماء بارزة في الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية.

وكانت القصائد التي القيت في الحفلة التأبينية معبرة عن الحزن الشديد والالم الفاجع لفقدان كاشف الغطاء الذي رحل عن الحياة وهو في ذروة الشباب بينما يعد نفسه لكثير من المشاريع الثقافية التي تعزز البناء الوطني والإنساني للعراق وتحرره من الطائفية البغيضة.