– November 1, 2016

الشرطة تكتسح الكرخ برباعية نظيفة

الميناء يتعثّر والوسط يستمر في الصدارة والنجف يقهر زاخو

الناصرية – باسم الركابي

واصل فريق نفط الوسط تصدره سلم ترتيب فرق الدوري الممتاز بكرة القدم اثر فوزه على الكهرباء بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرى في بغداد امس الاول ضمن مباريات الجولة السابعة التي شهدت فوزا عريضا للشرطة باربعة اهداف نظيفة على حساب الكرخ فيما نجح النجف في تحقيق الفوز الاول ذهابا على زاخو قبل ان تنتهي مباراة الحدود والميناء بالتعادل بهدف كما تعادل فريقا الحسين وضيفه نفط ميسان سلبا

نجاحات الوسط

فقد واصل فريق الوسط نجاحاته ومسيرة انتصاراته والابتعاد بالصدارة عن اقرب منافسيه بفارق ثلاث نقاط اثر الفوز المتوقع على الكهرباء بهدفين سجلهما علي يويف وعلاء عباس (19و71) محققا الفوز الخامس وتعادلين من سبع مباريات رافعا رصيده الى 17نقطة واستمر يقدم المستوى الجيد والمباريات الناجحة مع افضلية عند الذهاب محققا التقدم بين عموم الفرق وتكريس ميزة اللعب خارج الديار بقيادة المدرب غني شهد الذي يدير الامور بشكل واضح ويقدم الفريق بافضل حال عبر السيطرة على مسار النتائج الذي يحدده الجهاز الفني وادامة النجاحات من جولة لاخرى وبسجل نظيف ويمسك بزمام الامور عبر اداء اللاعبين الثابت واللافت والحفاظ على نوعية اللعب الذي يقوم به داخل وخارج النجف مع تقدم واضح ومميز في مباريات الذهاب عندما عاد بكامل علامات الفوز الثالث حيث الفوز على السماوة والحدود قبل ان يطيح بالكهرباء ويفشل مشروع القطان في تعطيل مرور نفط الوسط كما يريده لاعبو الفريق الذين يقدمون الاداء المقنع والتفوق على الفرق كما يستغل تراجع الفرق المنافسة على لقب الدوري وتعثرها في ملاعب المحافظات حيث الطلاب والزوراء والشرطة والاهم توسيع الفجوة مع اشد ملاحقيه الميناء البصري وافشال مساعيه في الاقتراب منه قبل ان يرتق الوسط في الاداء المميز من خلال جهود اللاعبين واستمرارهم في تقديم طريقة اللعب في بداية مثالية لازالت تعطي كل شيء للفريق الذي عرف كيف يدير الامور والتقدم بثقة منذ البداية ويهدد طموحاتهم في المنافسة على اللقب لانه نجح في كيفية التصرف الفني من خلال عروضه العالية التي منحته كل الفوائد قبل ان يؤكد التفوق في الذهاب وهنا تظهر ملامح الجاهزية من حيث فعالية الخطوط التي تدار من لاعبين ماهرين انتدبوا ضمن مواصفات فنية تمكنهم الدفاع عن مهمة الفريق المتطلع الى المنافسة على لقب الدوري والاهم لم يعطي فرصة للفرق التي قابلها للان ولو ان الاسماء خالية من الفرق الجماهيرية التي تعذبت عندما تواجه الوسط الذي لازال يقدم اللعب المنظم وبقوة يشكل التحدي لتلك الفرق والتربص بها مع مرور الايام ولانها تشهد المستوى المتقدم الذي يمثل الوجه المتقدم لكرة المحافظات للموسم الثالث على التوالي ويقدم نفسه بشكل متكامل وباستقرار ويتقدم في الاداء والنتائج من جولة لاخرى وفي حصيلة جيدة بعد انتهاء سبع مباريات ممسكا في الموقع الاول وهو من يحدد نتائج المباريات التي لا تزال تسير لمصلحته وكل شيء يقف في صف الوسط الذي الزم وسائل الاعلام التركيز عليه ولان الفوز المذكور جاء من احد فرق العاصمة حيث الكهرباء الذي استمر في موقعه وقد يتراجع لقاع الترتيب اذا ما نجح السماوة في تجاوز البحري في لقاء الجمعة ولان الكهرباء خرج مرة واحدة لاربيل لازال خارج المنافسة والتوقعات ويفشل مرة اخرى في ملعبه وفي خيبة اخرى عندما تلقى الخسارة دون ان يقدر على التعاجل لتزداد محنته لانه لم يقدم نفسه كا يجب من انه قادر على التغير بعد ان اكلته النتائج ولم يكن بامكانه تحقيق فرصة الفوز حتى عندما يلعب في افضل الظروف ولم ينجح مرة في ملعبه الجديد وبات في وضع نفسي وبدني ومعنوي صعب لانه من دون تحقيق النتائج الايجابية لايمكن ان تنال الاستقرار احد اهم مرتكزات اللعب والمنافسة وتسيره على مسار الامور التي تراجعت اكثر مع الكهرباء الذي يتواجد في المواقع المرشحة للهبوط ولو الحديث عن هذا الامر سابق لاوانه لكن وضع الفريق مخيب وقد تستمر معاناته مع النتائج عندما يخرج لمواجهة النجف في مهمة صعبة ستزيد الامور حراجة وصعوبة وهو ما يزيد الضغط على الفريق الذي بات بحاجة الى مراجعة سريعة قبل فوات الاوان والكهرباء في موقع متراجع حيث السابع عشر

فوز الشرطة على الكرخ

وعاد فريق الشرطة الى سكة الانتصارات حينما قسى على الكرخ بالفوز برباعية نظيفة ليرفع رصيده الى 12 نقطة متقدم الى الموقع الرابع فيما تجمد رصيد الكرخ 3 نقاط في الموقع الثامن عشر ليعوض نتيجة التعادل التي عاد بها من العمارة ويدين بفوزه الى اللاعبين امجد وليد الذي سجل الهدف الاول 28 وهدفين من قبل امجد كلف 43و51قبل ان يختتم التسجيل عبد القادر عزيز 68

وما يؤسف له ان تشهد المباراة احداث مؤسفة ما يدعو الى الاسراع بتشكيل قوة حماية الملاعب التي دعا اليها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي وسبق وان طالبنا في تحقيق هذا الامر منذ فترة كما يتوجب على الاتحاد ووزارة الشباب واللجنة الاولمبية فتح تحقيق بالموضوع للوقوف على ملابسات الاحداث ومن يقف وراءها مع ان الحضور الجماهيري قليل جدا والموجودين هم من انصار الشرطة فقط

وشيء مهم ان يقدم الشرطة الفوز بهذه النتيجة العريضة وتبقى شباكه نظيفة وان يخرج بفوائد الفوز حينما استعاد عزف نغمة الفوز التي يامل جمهوره ان يستمربها في نسج النتائج لانه مطالب في التقدم الى موقع افضل وان يظهر اكثر توازن وان لايتاخر لما يمتلكه من لاعبين يتمناهم اي فريق كما تباين النتائج يجعل من التحديات قائمة بوجه الفريق الذي تجاوز الاموربسرعة بعدما حقق فوزا عريضا ويعكس حضوره بشكل واضح وتبقى العبرة في النتيجة وتسريع خطوات المنافسة والاهم ان يكسب ثقة جمهوره الذي ربما قبل بالنتيجة كما حصل مع السماوة مع انها تحصيل حاصل لانه يريد ان يقدم الفريق مبارياته بشكل افضل من خلال تطور مستواه الذي عليه ان يستمر في نتائجه التي هي من تعطيه التقدم للامام والبقاء في مواقع المقدمة وهو قادر على تحقيق هذا الامر بفضل وجود اللاعبين المؤثرين ودورهم في تغير النتائج التي تاخرت في بعض الجولات وللان لم يحقق النتيجة على احد الفرق الجماهيرية عندما تعادل مع الطلاب وتغلب على البحري والسماوة والكرخ حيث تظهر الفوارق الفنية مع تلك الفرق لكنه للان يلعب على عمكس التوقعات ويمر في مشاكل النتائج عندما تعادل في ثلاث مباريات اي انه خسر ست نقاط هي كبيرة في حسابات النتائج ورغبة جمهوره في ان لايفرط بالنقطة لان المنافسة تشتد من جولة لاخرى مع ان الشرطة تلعب تحت ضغط الواجبات التي لاتظهر سهلة حتى مع الفرق الصغيرة كما حصل مع نفط ميسان قبل ان يعود للتوازن من خلال سحق الكرخ وسط توقعات المراقبين ولان الشرطة هو افضل من الكرخ منذ بداية الدوري الذي لايمر به الثاني في افضل ايامه امام اهتزاز النتائج ويعيش فترة عصيبة من حيث الضائقة المالية وعدم وجود اللاعبين المؤثرين لكنه يقدم على قدر امكانات عناصره التي بالكاد تمكن قنبل ان يجمعها ويزجها في المشاركة التي يحتل فيها موقع متاخر وبسجل خال من الفوز وبقي بحسرته قبل ان يزداد الطين بله بعد تلقي ضربة الشرطة التي نالت الكثير من وضعه المتراجع السريع للوراء حيث ثامن عشر الموقف بعد ان فشلت محاولات المدرب في الحد من مسلسل التراجع امام الهدف الذي يسعى من اجله الفريق الذي عليه اولا ان يعود الى الطريق الصحيح والاهتمام بمبارياته كلما امكن ولان المهمة تتطلب ذلك امام دوري صعب امام الكل والبحث عن النتائج المطلوبة لانها تفتح الطريق امام الفرق في البحث عن النقاط والاستقرار

ويقول احد انصار الشرطة ان الفوز بهذه النتيجة العريضة لايعني ان الفريق عاد للطريق الصحيح بعد ان فرط قبلها بنقطتين حينما تعادل في العمارة وقبلها مع فريق الحسين والطلاب وكل ما يحدث لايعني الاطمئنان وسط صراع قوي وصعب ولايمكن التكهن بالامور التي لا زالت صعبة وتثير المخاوف والمخاطر مع ان الفريق يضم كل المقومات كما في كل المواسم طالما ان المشاركة محددة بالحصول على لقب الدوري ويجب ان تدار الامور بشكـــل افضل

تعادل الميناء والحود

وفشل الميناء في البقاء على فارق النقطة مع المتصدر بعدما خرج من لعب الجوية بتعادل بهدف مع الحدود وانتهى شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي قبل ان ينجح البديل حسام مالك من تسجيل هدف التقدم قبل ان يتمكن المحترف امبو ان يحقق التعادل للمضيف ليرفع الميناء رصيده الى 14 نقطة في الموقع الثاني والحدود الى 7 نقاط في الموقع السابع

ولم يستطيع الميناء من صنع الفوز الذي حضر من اجله وبدا بالتسجيل عن طريق حسام مالك 72 قبل ان يفقد توازنه ويترك الطريق مفتوحة لدخول الحدود والتمكن من التعادل وخطف نقطة مهمة بعدما نجح المحترف امبو من التسجيل 80 وكان وراء تعثر الميناء من التقدم قبل ان يعود بتعادل بطعم الخسارة كما يراه جمهوره ولفشله في الابقاء على فارق النقطة قبل ان يتسع الى ثلاث نقاط ويجعل من مكانه مهدد من قبل الطلاب عندما يواجهون النفط غدا وقد تكون النتيجة محفزا لهم في حرمان الميناء من مكانه الحالي قبل ان تاتي النتيجة المرفوضة من جمهوره الذي رافقه الى ملعب اللقاء ويمني النفس العودة بالفوز والفوائد التي ذهبت لان التعادل من وجهة نظر الانصار يعد بمثابة الخسارة وهو التعادل الثاني خارج الديار اي انه فقد اربع نقاط قبل ان يخسر من الوافد البحري مايزيد من صعوبة المهمة بوجه الفريق المنافس القوي على لقب الدوري ويتطلب منه تحسين الاداء ولان مباريات صعبة تنتظره ولانه لم يظهر كما يجب خارج البصرة ويطمئن جمهوره الذي عاد بخيبة الحدود وقبلها السماوة

من جانبه يرى مدرب الحدود من النتيجة ليس بالمفاجاة لانه للان يقدم مباريات مهمة ويسير في وضع متوازن وبنتائج تنسجم مع واقع وقدرات عناصره التي تقدم مباريات مقبولة الى حد ما وهو امر مقبول للحدود الذي يؤدي بشكل متوازن وهو في الموقع السابع وله مباراة مؤجلة وينافس على التقدم لموقع افضل مع ظهور الفوارق بينه وفرق العاصمة الاخرى في الكثير من التفاصيل لكنه يقدم على قدر قدرات اللاعبين ويظهر افضل من الكهرباء وفريق الحسين والكرخ لكن الامور في بدايتها والسؤال هل يقدر على المطاولة للاخير وهو الباحث عن البقاء لااكثر كما شاهدناه في المواسم الاخيرة عندما بقي بصعوبة في مكانه مع انه الان يقدم مستويات مقبولة والامر يعود للاعبين واهمية الظهور المطلوب في السباق الممتاز الذي يظهر صعبا امام الكل بسبب قوة المنافسة التي لم تستقر الا مع الوسط بشكل واضح ويريد ان يستمر الى وقت اطول ومهم ان يستمر الامانة في سباق تحقيق النتائج

وتخلص النجف من عقدة نتائج التعادلات وكسرها قي ملعب زاخو عندما تغلب عليه في عقر داره وامام جمهوره الذي تجرع الهزيمة الثانية بهدفين لواحد وسجل للنجف عدي جفال 35 واحمد الدوني 68 فيما قلص النتيجة لزاخوعباس عبد 92 ليرفع رصيده الى تسع نقاط متقدما الى الموقع السادس قبل ان يستمر زاخو في التراجع والتقهقر بثلاث نقاط متراجعا الى الموقع السابع عشر بعد تلقي الخسارة الثانية بملعبه خلافا لما كان يقوم به في الموسم الماضي وقبله وهو من حرم النجف من اللعب في النخبة الموسم الماضي وهو من وقف بوجه الجوية والشرطة لكن ماذا ستفعل ادارته هل تعمل على تغير المدرب الثاني

وفوز النجف هو الاول للمدرب عماد محمد وخارج ميدانه ليصالح جمهوره الذي عانى من سلسلة النتائج المتدنية قبل ان تتوقف في مهمة اعادت الامور الى مجاريها وفي مصالحة مع الانصار الذين اسعدتهم النتيجة التي جاءت بعد ثلاث تعادلات مع السماوة والحدود والكرخ وفقد ست نقاط وقبلها خسر من النفط وميسان لكن ان ياتي الفوز بهذه الطريقة هو المهم في هذه الاوقات والاهم ان يعود من ملعب المضيف بهذه النتيجة شيء مهم وسيساعد الفريق في ان يستمر في تحقيق النتيجة المقبلة عندما يضيف الكهرباء المهم تذوق طعم الفوز بعد ست جولات وخرج المواقع لانه فاز في اول مبارياته على البحري والفوز جنب الفريق انتقادات وزعل الجمهور الذي استقبل النتيجة التي وجدها مختلفة ويطمح الى الفوز الثالث بعد مرور في فترة تراجع بسبب خيبة النتائج التي مهم ان يعود الفريق الى عزف نغمتها خارج النجف في ظهور لاق الاستحسان ويخفف من صعوبات الذهاب بعد الفوز وبعد خسارتين لكن مهم ان يتمكن الخروج بنتيجة ايجابية من ملعب صعب بوجه الضيوف ولان كل شيء يتوقف على مباريات المرحلة الاخرى التي هي من تحدد مصير الامور التي يدرك المدرب ان تحسين النتائج من هنا وان يطلع فيها بقوة وباستمرار وبثقة وان يبقى في اجواء النتائج التي تظهر خطرة امام الكل ومع مرور الجولات حيث تعرض الللاعبين للاصابات وكذلك نقص الاموال ومشاكل اخرى لكن يبقى تفكير الفرق هو بتحقيق ما يمكن تحقيقه من مباريات ونقاط لانه كلما كانت البداية مناسبة كلما دعمت المهمة التي لاتظهر متوازنة ليس مع النجف بل مع الفرق التي تمر بازمة مالية

من جانبه فقد تلقى زاخو الخسارة الثانية وفي ملعبه قبل ان يتراجع الى دائرة المواقع المرشحة لمغادرة البطولة في بداية ضعيفة يمر فيها وهو في اسوء احواله بعد ان عجز للان من الحصول على علامات اي من مبارياته

وهنا تظهر الاحوال بصورة قلقة وغير واضحة ولان الادارة تصرفت بشكل متعجل عندما ابعدت المدرب عصام حمد الذي هو من رتب الامور قبل الدخول في مباريات الدوري ما اثر على اداء الفريق الذي كان على الادارة ان تنتظر وتصبر على المدرب الذي تعاقد معها لموسم قبل ان تبعده بشكل متسرع وهي من تتحمل المسؤولية لكنها تواجه غضب جمهور زاخو الكبير الذي يرى كل شيء مخالف ولانه في موقع متاخر ولان الامور خرجت من يد اصحابها بعد تلقي خسارة النجف وهي الثانية بملعبه ما زاد من متاعبه بعدما تعرص لثلاث تعادلات وبقي في حسرة الفوز حتى في عقر داره في حالة مختلفة ربما تثير المــــــشاكل بوجه الادارة والمدرب لان زاخو في دائـــــرة الفرق المرشحة لمغادرة الدوري ولانه لحد الان لم يقـــــدم ما يـــطمح له ويحقــــق البـــــقاء له.

وبالتعادل السلبي انتهت مباراة فريقا الحسين ونفط ميسان ليرفع الاول رصيده الى اربع نقاط في الموقع الخامس عشر والثاني الى ست نقاط في الموقع الثامن عشر قبل ان يبقى اصحاب الارض من دون فوز مع انتهاء الجولة السابعة وفي مكان متاخر ولم يكن لهم حضور ما يتطلب اعادة النظر في الامور التي تظهر عكس تطلعات الفريق وجمهور وهو غير قادر على تقديم نفسه كما يجب في وقت نجح ميسان العودة بتعادل بطعم الفوز لانه مهم ان تحضى بنقطة من العاصمة وقبلها واحدة من الشرطة وهذا يعد احد مفاتيح نجاح مهمة اهل العمارة الذين يقدمون مباريات مقبولة في البصرة والعاصمة والعمارة ويعززوها بتقاسم النقاط ويبدو انهم قادرون على احداث اكثر من شيء مع مرور الوقت .