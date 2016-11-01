– November 1, 2016

حملة للتبرّع بالدم بمشاركة واسعة

من القطاع الرياضي

بغداد – الزمان

نظمت دائرة الدراسات وتطوير الملاكات والقيادات الشبابية في وزارة الشباب والرياضة اول امس الاثنين حملة للتبرع بالدم على قاعة دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي بمشاركة واسعة من المسؤولين في القطاع الرياضي واللاعبين الدوليين والصحفيين الرياضيين وموظفي الوزارة، وذلك من اجل دعم القوات الامنية والحشد الشعبي البطل الذين يحققون انتصارات رائعة ضد تنظيم داعش الارهابي.وقال رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي خلال مشاركته في حملة التبرع ان ما نقدمه هو قليل ازاء التضحيات الكبيرة التي تقدمها قواتنا الامنية بجميع صنوفها، وان شاء الله يزف ابطالنا النصر النهائي وتعود الاراضي المغتصبة الى حضن الوطن، مشيدا بمبادرات وزارة الشباب والرياضة التي تاتي في وقت مهم وابطالنا يقتربون من تحقيق النصر في محافظة نينوى.

وبين عضو اتحاد كرة القدم يحيى كريم ان مبادرة الوزارة فيها دلالات جيدة وتعطي دافعا قويا لابطالنا في جبهات القتال، اذ امتزجت دماء المشاركين في حملة التبرع بدماء جرحانا الراقدين في المستشفيات حتى تحقيق النصر الموازر ان شاء الله.من جانبها اعربت عضو اتحاد كرة السلة د.وسن حنون عن سعادتها للمشاركة في حملة التبرع بالدم مبينة انه لولا ابطالنا لما كانت الحياة تسير ونحيا الان ونواصل عملنا بشكل طبيعي، فشكرا لوزارة الشباب والرياضة. واكد لاعب المنتخب الوطني السابق بكرة القدم نعيم صدام ان كل مانقدمه للقوات الامنية والحشد الشعبي لايضاهي التضحيات الجسام، وهي مبادرة جميلة وقد عودتنا الوزارة على مثل هذه الانشطة الرائعة التي فيها جوانب انسانية فضلا عن الدعم المعنوي لمقاتلينا.الى ذلك طالب رئيس اتحاد تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة سمير علي لطيف ان تحذو بقية الوزارات والمؤسسات حذو وزارة الشباب في تنظيم المزيد من حملات التبرع بالدم التي ستكون خير عون ودعم لابطالنا في جبهات القتال.