– November 1, 2016

ديسينا يقود كالياري لإسقاط باليرمو وتورينو ينتزع نقطة من أودينيزي

ستوك يواصل نتائجه المميزة والتعادل يحسم لقاء لاكورونيا وفالنسيا

{ مدن – وكالات: دخل فريق كالياري إلى منطقة الأمان بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه باليرمو 2-1، اول امس، الإثنين، في المرحلة الحادية عشر من المسابقة.وفي نفس الجولة، خيم التعادل الإيجابي 2-2 على مباراة أودينيزي مع ضيفه تورينو. ويدين كالياري بالفضل في هذا الفوز للاعبه دانييلي ديسينا، الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 53 و64، وتكفل المقدوني ليا نيستوروفسكي بتسجيل الهدف الوحيد لباليرمو قبل عشر دقائق من نهاية المباراة. وتقدم كالياري من المركز السادس عشر إلى المركز التاسع، بعد أن رفع رصيده إلى 16 نقطة، وظل باليرمو في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 6 نقاط.وتعرض باليرمو للهزيمة الرابعة على التوالي والسابعة له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وانتصار وحيد.وحقق كالياري فوزه الخامس هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخمس هزائم.وفي المباراة الأخرى، تقدم ماركو بيناسي بهدف لتورينو في الدقيقة 15 ثم تعادل الفرنسي سيرل تيريو لأودينيزي في الدقيقة 60 . وأضاف المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الهدف الثاني لأودينيزي في الدقيقة 71، ولكن بعد 6 دقائق فقط أدرك الصربي آدم لياييتش التعادل لتورينو.ورفع تورينو رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع مقابل 14 نقطة لأودينيزي في المركز الثالث عشر.وحقق تورينو 4 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم في الموسم الحالي، وفاز أودينيزي 4 مرات، وتعادل في مباراتين، وخسر 5 مرات.

تورينو يفرض التعادل

وفرض تورينو التعادل (2-2) على مضيفه أودينيزي، على ملعب فريولي، في الجولة الـ11 للدوري الإيطالي لكرة القدم. تقدم الإيطالي ماركو بيناسي، للضيوف في الدقيقة (14)، بينما تعادل الفرنسي سيرل تيريو، لأصحاب الأرض في الدقيقة (60). وضاعف زميله الكولومبي دوفان زاباتا، النتيجة في الدقيقة (70)، قبل أن يعود الصربي آدم لياييتش لمعادلة النتيجة في الدقيقة (77). بهذه النتيجة، رفع تورينو، رصيده لـ16 نقطة في المركز السابع، وأودينيزي لـ14 نقطة، في المركز الـ12 لجدول ترتيب السيري آ، الذي يتصدره يوفنتوس منفردًا برصيد 27 نقطة، بفارق 4 نقاط عن روما الوصيف.

نتائج مميزة

وواصل ستوك سيتي نتائجه المميزة في المدة الأخيرة إثر تغلبه على سوانزي سيتي، 3 / 1 اول امس الإثنين، في ختام منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم ويلفريد بوني بهدف لستوك سيتي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل واين روتليدج لسوانزي في الدقيقة الثامنة لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 . ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 55 سجل ستوك سيتي الهدف الثاني عن طريق ألفي ماوسون، لاعب سوانزي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 ثم أضاف ويلفريد بوني الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 73 . ورفع ستوك سيتي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف بورنموث وليستر سيتي صاحبي المركزين العاشر والحادي عشر، فيما توقف رصيد سوانزي عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وبهذا الفوز حافظ ستوك سيتي على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الخامسة على التوالي، وترجع آخر خسارة للفريق ليوم 18 أيلول/سبتمبر عندما خسر من كريستال بالاس 1 / 4 . كما يعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي لستوك والثالث له طوال الموسم، مقابل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في أربع. ولايزال سوانزي سيتي يبحث عن تحقيق الفوز الأول له مع الأمريكي بوب برادلي الذي تولى تدريب الفريق مؤخرا.

وتعد هذه الخسارة هي السادسة لسوانزي سيتي هذا الموسم، مقابل التعادل في مباراتين وفوز وحيد حققه الفريق على بيرنلي في افتتاحية الدوري بهدف دون رد. وتقاسم فريقا ديبورتيفو لاكورونيا وضيفه فالنسيا نقاط المباراة التي جمعتهما على ملعب ريازور بنتيجة (1-1)، في ختام منافسات الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم. سجل التركي إيمري كولاك هدف أصحاب الأرض الأول (ق45)، بينما تعادل الضيوف عن طريق الإسباني رودريجو مورينو (ق56). وبهذه النتيجة، رفع فالنسيا رصيده لعشر نقاط في المركز الرابع عشر، ولاكورونيا لتسع نقاط في المركز السابع عشر، من أصل 20 في جدول الليجا. يذكر أن ريال مدريد يتصدر المسابقة برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن المنافس التقليدي برشلونة صاحب الوصافة، ويليه ثالثا أتلتيكو مدريد برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن إشبيلية الرابع، بينما يحل فياريال خامسا برصيد 19 نقطة.

إيتو يقود أنطاليا للفوز

وحقق أنطاليا سبور، فوزه الأول، بالدوري التركي الممتاز، وتغلب على مضيفه قيصري سبور (1ـ0)، اول امس الإثنين، في المرحلة التاسعة من المسابقة. فعلي ملعب قيصر أتاتورك، قاد المهاجم الكاميروني المخضرم صامويل إيتو، فريقه أنطاليا للفوز بهدف نظيف سجله من ضربة جزاء في الدقيقة (29). وذاق أنطاليا، طعم النصر للمرة الأولى، بعد هزيمته خمس مرات، وتعادله ثلاث مرات هذا الموسم. ورفع أنطاليا، رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني من القاع، وتجمد رصيد قيصري عند ثمان نقاط في المركز الخامس عشر.