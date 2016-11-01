– November 1, 2016

ريال مدريد يقترب من صفقة إيطالية خارج الخطوط

{ مدريد – وكالات: كشفت تقارير صحفية إيطالية، اول امس، الإثنين، أن المدير التنفيذي لنادي ميلان الإيطالي، أدريانو جالياني، بات قريبًا من الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال المدة المقبلة. وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن جالياني لن يكون على استعداد للبقاء في ميلان في حال قرر الملاك الجدد للنادي تنحيته عن منصب المدير التنفيذي للنادي.

ووفقًا للصحيفة، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، اتصل بجالياني لعرض عليه منصب داخل البيت الأبيض، بحكم العلاقات الجيدة بين الطرفين. بينما أفادت بعض التقارير الأخرى بأن جالياني قد يفكر في خوض انتخابات رئاسة رابطة الدوري الإيطالي في المدة المقبلة إذا قرر الرحيل عن ميلان. كان جالياني أطلق تصريحات بنبرة تهديد للملاك الجدد لنادي ميلان، وقال يجب عليهم احترام تاريخي، لن أكون في أي منصب آخر في النادي.