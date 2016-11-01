– November 1, 2016

الزمالك يتخطى إنبي ويستعيد الإنتصارات بالدوري المصري

{ القاهرة – وكالات: حقق الزمالك، فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه إنبي (2ـ1)، في المباراة التي جرت بينهما، مساء اول امس الإثنين، على ملعب بتروسبورت، في ختام الجولة السابعة للدوري المصري. سجل طارق حامد للزمالك، في الدقيقة (33)، وأضاف باسم مرسي، الهدف الثاني في الدقيقة (50) قبل أن ينجح إنبي، في تقليص الفارق بهدف عمرو مرعي في الدقيقة (85). واستعاد الزمالك، نغمة الفوز بالدوري، بعد التعادل الأخير مع سموحة، ليرفع الفريق، رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، وله 4 مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط، في المركز التاسع. سيطر الزمالك على بداية اللقاء، مع تمريرات من أيمن حفني، وشيكابالا، مع محاولة من دونجا، الذي صنع فرصة لباسم مرسي، لكن الأخير، سقط على حدود منطقة الجزاء، ولم يحتسب الحكم له شيئًا. وظهرت خطورة الزمالك، مع تمريرة عرضية من باسم، إلى معروف يوسف، الذي لم يستغلها، قبل أن يباغت صانع ألعاب إنبي لاما كولين، الزمالك بتسديدة صاروخية مرت بجوار القائم. وانحصر اللعب في خط الوسط بين الفريقين، وانطلق شيكابالا من الجبهة اليمنى، لكنه مرر الكرة ضعيفة إلى يد علي لطفي. وأوقف دويدار، انطلاقة سريعة من محمد الشامي، وانطلق حسني فتحي في الجبهة اليمنى، لكن بلا خطورة على المرمى، وأجرى إنبي تغييرًا اضطراريًا بنزول صلاح سليمان، بدلاً من إبراهيم يحيى، المصاب في الدقيقة (30). ونجح الزمالك، في تسجيل هدف رائع، من تسديدة صاروخية في الدقيقة (33) عن طريق طارق حامد. وعلت تسديدة حسني فتحي، النشيط فوق العارضة، بعدما حاول استغلال تقدم الحارس علي لطفي، وانطلق مرة أخرى حسني فتحي، ومرر كرة عرضية، إلى باسم مرسي، ليضيع الكرة برأسه فوق المرمى. ووجه طارق حامد، تسديدة قوية تجاه مرمى لطفي، ثم سقط باسم مرسي، بعد عرقلة قوية من محمود توبة وانتهى الشوط الأول، بالتقدم الأبيض. بدأ الشوط الثاني، بتغيير هجومي من إنبي، بنزول الهندوراسي ماريو مارتينيز، بدلاً من علي عيد، وحاول الفريق البترولي إعادة ترتيب صفوفه هجوميًا، لكن المهاجم باسم مرسي سجل الهدف الثاني للزمالك من ضربة رأس مستغلاً تمريرة عرضية متقنة للمتألق حسني فتحي. ورد إنبي، بعدة هجمات، منها رأسية عمرو مرعي، بجوار القائم، وتسديدة ماريو، التي أبعدها جنش، ومرر باسم كرة عرضية، إلى شيكابالا، لكن الأخير، سدد في أقدام مدافعي إنبي. وأجرى الزمالك، أول تغييراته بنزول مصطفى فتحي، بدلاً من أيمن حفنين في الدقيقة (61)، وأوقف دفاع إنبي انطلاقة خطيرة من باسم مرسي بينما حرم التسلل شيكابالا من انفراد بالمرمى. ودفع الزمالك بثاني تغييراته بنزول أحمد رفعت على حساب شيكابالا في الدقيقة (69). ونال ماريو مارتينيز، إنذارًا؛ بسبب الخشونة، ضد دونجا الذي غادر الملعب في الدقيقة (77)، وحل بدلاً منه إبراهيم صلاح. ونجح عمرو مرعي، مهاجم إنبي، في تسجيل هدف مباغت في الدقيقة (85) من كرة سريعة، وتسديدة مفاجئة ليهز الشباك. وأنقذ علي لطفي حارس إنبي هدفًا من ضربة رأس قوية، وحصل محمود حمدي مدافع الزمالك على إنذار لإضاعة الوقت وازدادت المباراة إثارة في الدقائق الأخيرة مع استهلاك من لاعبي الفريق الأبيض للوقت بالخبرة وتبادل التمريرات. وأهدر مصطفى فتحي، انفرادًا بمرمى إنبي، وأنقذ الحارس علي لطفي تسديدة من طارق حامد لينتهي اللقاء بفوز الزمالك.