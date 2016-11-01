– November 1, 2016

نضال العفراوي: أرسم بتعبيرية تأملية خاصة

أسقي لوحاتي من وحي أفكاري المحض

حاورها:عزيز البزوني

نضال محمد يونس العفراوي رسامة عراقية من مواليد محافظة بغداد عام 1958 حاصلة على شهادة الدبلوم والبكالوريوس ثم الماجستير في الفنون الجميلة قسم الرسم , تدريسية في اكاديمية الفنون الجميلة جامعة بغداد, عضو في نقابة الفنانيين التشكيليين وجمعية التشكيليين العراقيين , شارك في العديد من المعارض داخل وخارج القطر, نالت اغلب الجوائز والشهادات التقديرية خلال مسيرتها الفنية , التقينا بها فكان هذا الحوار:

{ كيف ترين الحركة التشكيلية في العراق ؟

– ان الحركة التشكيلية في العراق هي حركة فعالة ودؤبة منذ القدم ،فالعراق بلد الحضارات والمنجزات له تاريخ وتراث مشرف وكله بفضل الثقافة والفن والادب والفنون االاخرى التي ساعدت على توثيق واظهار معالم هذه الحضارات والمنجزات التي اصبحت شاخصة على كل العصور والازمة .

فالحركة التشكيلية باتت فاعلة وشاخصة في العراق منذ اقدم العصور والتي اظهرت على معالم الفن والحضارة بكل تفاصيلها الدقيقة . والعراق هو منع الحضارات والمعالم الترثية للعالم والتي استهوت العديد من العلماء والفنانين والنقاد للاطلاع عليها ودراستها عن قرب وتفحص كل متعلقاتها الفكرية والفنية على مدى العصور. والفنان التشكيلي في العراق منذ القدم يمتلك الفكر والارادة القوية في تفعيل وتشكيل معالم حضارته والاستلهام منها ما يطور فكره وفنه بإضافة عليها ما يمليه عليه احساسه ومشاعره من تطلعات حداثوية متجدده تساير روح العصر وتطوراته فتراه ياخذ من التراث ويضيف عليه مستجدات حداثوية وفق اشتغالات ادائية وتقنية تمازج مع اسلوبيته الخاصة في الاداء لتبقى محافظة على هوية وشخصية الفنان العراقي الاصيل .والفنان العراقي يمتلك روحية وبصمة خاصة متميزة تميزه عن كثير من الفنانين في العالم .لما يمتلكه الفنان من اصالة اولا ومن الابداع ثانيا واثبات الهوية العراقية في جمع الاصالة والحداثة معا . فالحركة التشكيلية في العراق حركة فعالة ومعطاءة وتسير في ركاب النهضة الفنية الحديثة في العالم لها رواد اعلام واسماؤهم لامعة في العراق والعالم العربي والعالمي. تبعها اجيال وراء اجيال في مسيرة مستمرة في ازدياء التوافد الفكري والفني في العراق بصورة كبيرة جدا لما يحمله الفنان العراقي من ثراث واصالة وظروف كثيرة أحاطت به عن قرب وتماس مع الاحداث التي يشاهدها بأم اعينه فتكون محركاً اساسياً لافكاره ومشاعره فيخطفها في لحظة خاطفة ليجسدها فورا في اعماله . وهذا ينطبق على الفنانين والادباء والشعراء والفنون الاخرى . لذا نرى الحركة التشكيلية في العراق حركة نشطة وفعالة ومؤثرة في العالم لما اظهرته هذه الفنون من افكار وتصورات لاساليب وتقنيات حداثوية متجددة .

{ الدراسة الأكاديمية هي باب العبور الى عالم الفن

– الدراسة الاكاديمية تبدأ بمعهد الفنون الجميلة ومرورا بكلية الفنون الجميلة والدراسات العليا هي من الضرورات المهمة في فهم وتطوير المفاهيم الاساسية الفكرية والفنية الوظيفية والجمالية لمقاييس والفن وجماليته واسس بناءة فهناك قواعد اساسية لمنهجيه الفن وعلومه وتقنياته وكذلك فهم بدايات الفن وتطوراته ومدارسه واتجاهاته الفكرية والفنية النظرية والعلمية والعملية . كل ذلك يلزم على كل فنان ان يدرس ويفهم ويطبق الاسس الصحيحة من اجل الوصول الى التقويم الصحيح في منهج الفكر والفن والاداء . فالثقافة من اهم مصادر الفنان الاساسية ولاسيما في مجال الفن بصورة عامة والرسم بصورة خاصة . فالفن مركب ومعقد بمفاهيمه المعرفية فلابد من دراسته وتفهمه للوصول الى الابداع .

عن طريق الثقافة والوعي الفكري والفني اضافة الى امتلاك الحس الفني والتذوق الجمالي . الموجود في البيئة والطبيعة والتراث وفي مجمل الحياة ومتغراتها اليومية والمجتمعية في العراق والعالم العربي والعالمي . لابد من البحث والاطلاع على كل المستجدات في الفكر والفن بصورة مستمرة .

{ الفن التشكيلي مسؤولية كبيرة على عاتق الفنان لا يوجد ابداع وتطور دون البحث والتحديث القائم على الجهد الشخصي وكسب الخبرةوتطوير الذات

– نعم لابد للفنان ان يسعى جاهدا ان يثبت جدارته وامكانيته الفكرية والفنية والادائية عن طريق البحث والتطوير والتجربة في اظهار كل ماهو جديد في الفن . فالفن الراقي يحتاج نوعا من الخبرة الادائية التي يثبتها الفنان في عمله ومنجزه الفني ليظهر بالوقت نفسه شخصية الفنان وامكانية اسلوليته الادائية . وقد تقع عليه مسؤولية كبيرة لابد ان يظهر بمستوى كبير من الوعي والادراك ليجسد من خلال فكره وثقافته وادائه الفني موضوعاته التي تحقق منجزا مؤثرا في الفكر والفن الانساني والمجتمعي في العالم . فالفن هو بوابة البلدان عن طريقه تعرف افكارهم وثقافتهم وحضارتهم .ولهذا اكثر البدان في العالم يعرفون من اسماء فنانيهم وعلمائهم وأدبائم المؤسسين الاوائل .. وكل ذلك ياتي عن طريق الموهبة اولا والدراسة ثانيا والعمل المستمر لزيادة الخبرة الادئية ثالثا والاستمرار بالتواصل لمعرفة المستجدات الحداثوية في العالم ومسايرته بكل تفاصيله .

{ يقال بان اللوحة لا تقيم بسلم تصحيح ولا بدرجة ولا لجنة تحكيم هي قيود تقلل من قيمة العمل الفني

– اللوحة الفنية تقاس وفق اسس فنية وادائية فكرية وجمالية خاصة . فلا يمكن ان تمر مرور الكرام اذا فقدت أسس مقومات العمل الفني واسس عناصره الفنية . اكيد هنالك الكثير من الوظائف الفنية والجمالية والادائية التي تميز الاعمال الفنية .

اضافة الى اسلوب الفنان واسلوبيته التي تعد بصمة خاصة لتمييز عمله عن اعمال كثيرة دون ذكر اسم الفنان فالعمل الفني ،يعد بصمة الفنان وشخصيته . ان العمل الفني الذي يمتلك مميزات فنية خاصة فيها نوع من الجذب الفكري والفني والادائي ، فقد يفرض نفسه على كل من يريد يقيم العمل الفني سواء كان لجنة تحكيم او غير ذلك . من شروط لجنة التحكيم ان تكون في قمة الابداع والعمل الفني ومن اساتذة الفن النظرية والعملية لكي يكون التقييم صائبا وعادلا . ولا تدخل فيه الشخصنة و المجاملات الخاصة في قبول او رفض بعض العمال الفنية . فهناك من يريد ان يرفع بعض الفنانين وبعضهم يريد ان يقصيهم .

فلابد من تسليم الامانات الى اهلها واحقاق الحق ولو كره الاخرون .

{ الراحة النفسية والأجواء المريحة للفنان تعطي انجازا كبيرا وابداعا مميزا والأوضاع الحالية سببت الكثير من الإحباط لدى اغلب الفنانيين ماهو رايكِ؟

– اكيد طبعا الاجواء النفسية المريحة تعطي للفنان اجواء خاصة يجعله يفكر ويتأمل ويعصر افكاره ليخرج منها تصورات ورؤى فنية تساعده على اخراج عمله بالصورة التي يريدها . فلفنان يمتلك خيالاً حسياً واسعاً بحتاح ان يختلي بنفسه ليفكر ويتامل ويتصور الاشياء التي يؤيد تحسيدها في عمله الفني المبدع . فالوحدة والموسيقى والطبيعة والجو الهادى ، هي عوامل مهمة واساسية للفنان في تصور وتكوين عمله الفني وخاصة في منتصف الليل الي يجسد السكون والتامل والتفكر .

{ ما هو هاجسك الفني ؟ وكيف تنظرين للفن؟

– هاجسي الفني هو الابداع والتطور في الفن التشكيلي العراقي المعاصر والانطلاق نحو العالمية في الفكر والفن الراقي بعيدا عن المنغصات والترهلات التي تعيق التقدم والرقي المتواصل نحو النجومية والابداع . الفن احساس جميل يعيشه الفنان او الاديب وكل الذين يمتلكون الحس المرهف والصادق في التعبير هو حالة سامية تطفو فوق الكثير من الاشياء لتضيء في عالم الحب والسلام الذي هو اساس تطور البلدان وتقدمها والابتعاد عن معاداة النفس الانسانية و الفنية وليعمل كل على شاكلته . وليترك الاخرين التدخل فيما لا يعنيهم وفسح المجال لمن يريد التقدم والتطور والابداع والاخذ بأيديهم لكي نكمل الطريق معا فهناك من يبدا ومن يكمل هذه سنة الحياة لا تقف على احد فلابد من زرع الخير ليجنيه ما بعدنا كما استلمناه من اسلافنا واساتذتنا الكرام وبهذا تستمر الحياة بعطائها وتطورها دون تأخر او انقطاع .

نعم كثيرا والحمد لله انا اشكر كل من رفد الفن التشكيلي وساهم بتطوره وتالقه خاصة في الفن العراق المعاصر منذ الاربعينات من هذا القرن حتى اليوم من كلا الجنسين المرأة والرجل اللذان عملا جنبا الى جنب في ابداع وتالق مستمر .

انا اسقي لوحاتي من وحي افكاري وما تحس بها نفسي انا افكر كثيرا واتامل في خلق السماوات والا رض وفي كل شيء خلق الله فهو مصدر الهامي وعشقي للرسم وكثيرا من الاحيان ارسم من خيالي الذي يصور لي اشياء كثيرة فاعمل على رسمها في لحظتها وقد يكون الليل هو مصدر الهامي واحساسي فارسم في هدوء الليل وسطونه مع تاملي في استماع الموسيقى الهادئه يقابها في كثير من الاحيان سماع صوت القران الذي يثير في نفسي التامل في كتاب الله وما يوحي اليه من اشياء كثيرة تساعدني في التامل والتدبر والابداع فقد رسمت الاسراء والمعراج في اجمل شعور حقيقي وكأني اعيش اللحظة ذاتها ان الدخول في عالم التصور والخيال يساعد على تحقيق الفكرة وانجازها باسرع وقت .وهكذا الكثير الكثير من ذلك من الاعمال تولد حينها ولم تتكرر ثانية ابدا . لا احب نقل الاشياء كما هي ابدا الا ا ن اضيف عليها واحاورها بطريقتي الخاصة فاخرجها شيئا اخر مختلف تماما عن ما اجده امامي ارسم بتعبيرية تاملية خاصة بذاتي وبفكري واحساسي .

{ نلتِ جوائز كثيرة ماذا تعني لك وما هي ابرزها ؟ ماهي اقرب المدارس لديكِ؟

-نعم نلت الكثير من الجوائز والدروع والشهادات التقديرية وانا اعتز بما قدموه لي من وزراء ووكلاء الوزراء وعمداء ومدراء عامين ومن رؤساء اقسام في كلية الفنون الجميلة على مدى السنوات التي عملت فيها في مجال الفن والعمل الفتي ، ومجال التدريس للفن في كلية الفنون الجميلة في بغداد لقسم الفنون التشكيلية وقسم التربية الفنية .منذ الثمانينيات من هذا القرن ولحن الان . شاركت في كثير من المعارض داخل القطر وخارجه .

{ كلمة اخيرة قبل اسدال الستار

-امنياتي ان يكون العراق والفن العراقي وفنانيه وادبائه وعلمائه وشبابه بالف خير وسلامة وان تزيل هذه الغمة عن امة محمد وال محمد وان يعم الامن والسلام في العالم اجمع ليستطيع الفنان والاديب وكل من له فكر وفن وابداع ان يعمل دون معوقات ولو كانت صــغيرة .