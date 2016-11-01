– November 1, 2016

تكريم الدكتور عبد الحسين شعبان في تونس

إجماع عربي على فكر تقدمي متسامح يجاهد على درب الحرية

الزمان

تونس

احتضنت العاصمة التونسية يوم الأحد 25 أيلول الماضي، حفلاً تكريمياً أقامه المعهد العربي للديمقراطية بالتعاون مع منتدى الجاحظ والجامعة الخضراء وعدد من منظمات المجتمع المدني، على شرف المفكر العراقي العربي الكبير الدكتور عبد الحسين شعبان، حضره عدد كبير من الشخصيات العربية والتونسية، من بينهم نائب رئيس البرلمان التونسي الشيخ عبد الفتاح مورو، ووزيرة الثقافة السابقة سنية مبارك ووزير التربية السابق الدكتور عبد اللطيف عبيد.

وفي كلمته الافتتاحية تحدث خالد شوكات الوزير السابق ورئيس المعهد العربي للديمقراطية، عن دوافع تكريم شعبان، حيث أكّد على الخصال المميزة للمفكر العراقي العربي الكبير سواء تعلق الأمر بسيرته الثقافية من جهة غزارة إنتاجه إذ فاقت كتبه المنشورة المائة في شتى المجالات المتصلة بالفكر والنقد الأدبي والديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي واللاّعنف والتسامح ونصرة قضايا الأمة والإنسانية العادلة، أو بسيرته الإنسانية كمناضل شرس ومدافع صلب على المشروع الديمقراطي والإصلاحي والحقوقي في بلده العراق وفي عموم الوطن العربي، وكمساهم في تأسيس وعضوية عشرات المنظمات المدنية غير الحكومية في المنطقة والعالم.

وشهد الحفل تدخل عديد الشخصيات البارزة من تونس والوطن العربي، أشادت في مجملها بمناقب الرجل الشخصية والعامة، باعتباره أحد رواد تجديد الفكر العربي المعاصر وأحد كبار دعاة التقارب بين مختلف المدارس الفكرية، ومن بين المتحدثين الأكاديمي الفلسطيني إياد البرغوثي والأستاذ الجامعي المغربي جمال بن دحمان وعالم الاجتماع الجزائري عروس الزبير والأديب العراقي عبد الرحمن مجيد الربيعي، ومن تونس كان أبرز المتحدثين الناشط الحقوقي البارز صلاح الدين الجورشي والباحث لطفي محجوب بلهادي ورئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الجاحظ عبد الرزاق العياري.

واختتم الحفل بكلمة للدكتور شعبان أكّد من خلالها صلته المتينة بتونس كبلد احتضن شرارة الربيع العربي الأولى وكنموذج لنجاح الانتقال الديمقراطي في المنطقة، كما اعتبر أن تكريمه هو تكريم لبلده العراق وللصلات القوية التي تجمع بين البلدين، فضلاً عن تكريم الفكر والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان أينما كانوا. وقد جرى إثر ذلك تسليم الدكتور عبد الحسين شعبان درع وشهادة التكريم من قبل المنظمات المكرمة، بحضور عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة.

وقد وصلت حفل التكريم مساهمات ورسائل من عديد الشخصيات الفكرية والثقافية والحقوقية والأكاديمية، وستقوم الهيئة المشرفة على حفل التكريم بطباعة كتاب توثيقي.

الدكتورة أوغاريت يونان

كلمة مودّة إلى الصّديق المفكّر الدكتور عبد الحسين شعبان

في حفل المعهد العربي للديمقراطية والجامعة الخضراء لتكريمه في تونس في 25/9/2016

حرصتُ أن أدوّن هذه الكلمة المقتضبة، وأن أرسلها لك د. شعبان وللأعزاء الذين يكرّمونك، رغم حالة صحية دقيقة رافقتني هذا الأسبوع… فأنت تستحقّ الكثير من الكلام عن سيرتك وعطاءاتك وشخصيتك الكريمة.

أقول ببساطة،

حيثُ تنطق الكلمة، تطلّ الرُّوح.

وبكلمات ميغيل دي سرفنتس Miguel De Cervantes “الريشةُ هي لغةُ الرُّوح”.

هكذا تطلّ علينا دوماً بكلامك وريشتك، روحاً للفكر والأدب والصحافة والحقوق… تاريخٌ في كلمة، شعبٌ في كلمة، نضالٌ في كلمة، وها أنت تضيف إليها اللاّعنف في كلّ كلمة…

حين دعوتكَ، بعد سنين من معرفة عزيزة جمعتنا، وقلتُ لك: ها نحن، وليد صليبي وأنا، قد أسّسنا جامعة لثقافة اللاّعنف، فريدة في المنطقة كما في العالم، وأن هذا هو مكانك، وأنت اليوم فيه أستاذ محاضر ونائب الرئيس وصديق معطاء، كنتُ أعلم حينها أننا سنكمل معاً، وأنك ستجسّد بدورك الجديد هذا نموذجاً ريادياً في أوساط المثقفين والمناضلين على امتداد العالم العربي. إنه نموذجُ عطْفِ التغيير على نهج اللاّعنف وتلازم ثقافة الحقوق والحرّيات بثقافة اللاّعنف، تماماً كما وصفها غاندي بتلازم الشجرة بالبذرة…

كنتُ أعلم أنك ممّن يُقبلون على التجديد بفرح، وأنت هكذا في سيرتك الذاتية والثقافية والنقدية كما في ذوقك وحبّك للشعر والحياة…

وأنا أقول لك اليوم ما لم أقله ربّما بهذه الطريقة من قبل، إن المرء لا يستطيع أن يعيد صياغة الرُّوح فيه بعد مرور السنين، بل هو لا يستطيع إعادة صياغة إلا ما هو أساساً حنونٌ في هذه الرُّوح. والحنان هنا ليس النعومة واللّطف على نبلهما، بل هو القوّة في الطيبة والإنسانية ورفض الظلم. تلك هي طينة اللاّعنف، التي بمقدورنا إعادة صياغتها في عمق الذات، وأنت تُقبِل على هذه الصياغة، يوماً بيوم، بفرحٍ وفخرٍ وعناية ثقافية جليّة.

هنيئاً لك هذا الربيع الذي اخترتَ أن يسكن فيك وفي نتاجك الفكري، مناعةً عطِرة بوجه العنف والانغلاق اللذين دمّرا الحياة في مجتمعاتنا بدءًا بالعقول والنفوس، وما زالا يفتكان بفنونٍ من حضن الموت…

الدكتور شعبان نكرّمه، كونه ممّن يُكملون رقصة الحياة وإن توقّفت الموسيقى وعصفت الأيّام وطغى العنف… نكرّمه، كونه ممّن يُكملون التقدّم والتجدّد وإن بدا الأمل شحيحاً. فهناك من ينتظر الأمل وهناك من يُسهم في صنعه…

الرُّوح هي عمق الذات، وقد أردتُ أن أقصر كلمتي لكَ عنها.

وكما نقول في الفكر التربوي الإنساني، إنّ جُلَّ ما بإمكاننا تقديمه للنفوس الناشئة، أجيال الحاضر والغد، هو: جذورٌ وأجنحة، أي عمق الأفكار وروح الحرّية. وأعتقد أن صديقي عبد الحسين شعبان يغرّد في هذا الفلك، ليقدّم لنا نفحاتٍ من جذورٍ وأجنحة.

شكراً لتكريمك،

ومع تحياتي لمن سيقرأ باسمي هذه الكلمة.

2016/9/22 يف توريب

تكريم للمفكّر العروبي الحرّ والتقدّمي والإنساني

كلمة عمر الزين

الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب

ورئيس المنظمة العربية لحماية ومساندة الصحفيين وسجناء الرأي

قد تكون شهادة المحامي لزميله المحامي مجروحة، ولذلك تردّدت كثيراً في الكتابة عن الصديق الدكتور شعبان، لكن ما سأذكره عنه ربّما سيكون أقلّ كثيراً ممّا تعرفونه.

وأستطيع القول بهذه المناسبة إن شعبان جمع بين الفكر والممارسة، وبين العمل الأكاديمي والعمل النضالي، وبين الحقوق والثقافة في تناسق وانسجام، لا يمكن للمراقب أن يفصل بين هذه الجوانب المختلفة المتنوّعة المتعدّدة التي اجتمعت في شخصه، فهو بحق مثقّف جامع وموسوعي، امتازت جملته بالعمق والدّقة، مثلما تناغمت فيها حِرفة الأدب والكتابة الوجدانية.

وفي أي حقل من هذه الحقول ستجده مُبرّزاً ومتميّزاً، وفي رصيده ستجد عناوين كثيرة تهديك وتدلك على حقيقة ثقافته ومصادرها الروحيّة وروافدها المتنوّعة، التي كما ذكرها جمعت ما بين الديني بشكل عام والإسلامي بشكل خاص، وما بين العلماني والمدني، فقد تشرّب تلك الثقافة التسامحيّة في محيطه الأوّل، في النجف معقل العلم والأدب والثقافة واللّغة.

ولم تمنعه ماركسيته من التصالح مع الدين كمكوّن روحي ضروري وأساسي للإنسان، فنظرته إلى الدين حداثية، وهي تمتاز بالقبول وحرّية الاعتقاد والاختيار، ولم تكن أبداً تصادمية.

لم يجد وهو الماركسي المتبحّر في الماركسية، والناقد لما يسمّيه بالماركسية الرثّة، التي قادت كما يسمّيها البعض من الجمود والتحجّر إلى تأييد الليبرالية الجديدة ومشاريع العولمة الإمبريالية، التي دعمت احتلال العراق وتواطأت على تفتيت البلدان العربية والدولة الوطنية بزعم استبدادية حكّامها، الأمر الذي قد يأتي أحياناً بالوبال على شعوب المنطقة، فالتغيير المنشود ينبغي عليه أوّلاً وقبل كل شيء حفاظه على الدولة الوطنية ومؤسّساتها وعلى الممتلكات العامة والخاصة وحماية أرواح المواطنين.

والحرّية لا تنهض إلاّ بالمسؤولية، فلا حرّية مع الفوضى والاستتباع وقبول المشاريع الاستعمارية التي هي طبعات جديدة لسايكس n بيكو الأولى.

عرفت الدكتور شعبان في إطار اتحاد المحامين العرب، وفي إطار اتحاد الحقوقيين العرب، وتزاملنا في أنشطة وفعاليات مختلفة ومتنوّعة، وكان دائماً صاحب وجهة نظر ورأي يدافع عنهما باستمرار، ويمكنني القول إن تكريمكم للمفكر شعبان، إنما هو تكريم للمفكر العروبي الحرّ والتقدمي والإنساني، فشعبان لم يقصر نشاطه وتأثيره على بلده العراق فحسب، بل امتدّ ليشمل العالم العربي على اتّساعه، مثل ما له مساهمات دولية متميّزة، من بينها مشاركته المتميزة في مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان عام 1993، ودوره البارز في مؤتمر ديربن (جنوب أفريقيا) ضدّ العنصرية لعام 2001، إضافة إلى مطالعاته ومذكراته بخصوص الحصار المفروض على العراق، وكذلك مواقفه لفضح الاحتلال الأمريكي لبلده.

يضاف إلى ذلك أطروحاته الكونية بخصوص الإرهاب والإرهاب الدولي، وقد سبق لنا أن تفاعلنا كثيراً في عدّة مناسبات، في تقديم فهم كوني جديد للقوانين الدولية وتطبيقاتها، انطلاقاً من تمسكنا بالحقوق العربية وبحقوق الشعب العربي الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي لا يمكن التنازل عنها تحت أي مبرّر كان.

ولشعبان علاقات واسعة مع أمريكا اللاتينية وروسيا وأوروبا الشرقية، ومنظمات السلم والتضامن العالمية، والمنظمات الدولية والعربية لحقوق الإنسان، وقد كرّس كل جهده مع هذه المنظمات والجمعيات للدفاع عن الحقوق العربية ولتطوير فهم جديد لحقوق الإنسان من زاوية تقدمية.

يمكنني أن ألخّص أهم ميزات المفكّر الذي تكرّمونه:

أولها هي عقله المبادر، فهو صاحب أفكار ومبادرات وآراء، بل أستطيع القول إنه ولاَّد أفكار ومبادرات، وهو باستمرار جاهز لبلورة رؤية وتصوّر وتقديم حيثيات لأي مسألة، خصوصاً عندما يدع قلمه يتأمّل مع عقله لصياغة مشاريع وأطروحات.

وثانيها صلابته بقدر مرونته، بل إنه داعية للتّسامح والسلم واللاّعنف ولديه إضافات ثمينة على هذا الصعيد، كما يعكس سلوكه الشخصي وشخصيته المتصالحة ذلك، دون أن يعني التفريط بما يؤمن ويتمسّك به، لكنه يتواصل مع الآخر، باحترامه الاختلاف باعتباره حقاً له وللآخر. وثالثها إيمانه اللاّمحدود بالحرّية، ودفاعه عنها وعن حقوق الإنسان وعن مبدأ المساواة، وهو الذي يعلن باستمرار أن معيار تقدمية أي إنسان هو موقفه من المرأة ومساواتها مع الرجل، وبدون ذلك تبقى المساواة ناقصة ومبتورة، مثلما لا مساواة حقيقية مع الفقر والعوز والحاجة، لذلك فهو داعية عدالة واشتراكية، وهي جزء من منظومة المواطنة التي يؤمن بها، والتي تكتمل مع الشراكة والمشاركة في الحقوق والواجبات.

ورابعها إيمانه بالحوار والعلاقة مع الآخر، والتواصل بعيداً عن النظرة الدارجة التي هي أقرب إلى التساوم والتخلي عن الحقوق، فالحوار والتسامح طريقان مفضيان حسب شعبان إلى مسألة العيش المشترك والوطن الموحّد القوي بالحقوق والحرّيات.

وخامسها أن ماركسية شعبان إنسانية منفتحة تبدأ من انتمائه العروبي وهويّـته العربية n الإسلامية، بتلاقحه مع الفكر العالمي ذي النزعة الإنسانية، ولذلك فهو أبعد ما يكون عن التعصّب الديني والطائفية بكل أشكالها، بل إنه صاغ قانوناً لمحاربة الطائفية وتعزيز المواطنة، وهي إحدى المعضلات والإشكاليات التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية كجزء من تركة الماضي أو ما حاول المستعمرون القدامى والجُدد غرسه، لكي تتصارع مجتمعاتنا على نحو عبثي لن يوصلها في النهاية إلاّ إلى التمزّق والتشرذم.

وشعبان وهو ما لمسته من كتاباته ومواقفه داعية لوحدة عربية مصيرية اجتماعية المضمون، ديمقراطية الأسلوب، في إطار مشروع نهضوي عربي ساهم مع مفكّرين عرب في بلورته وفي دعم منطلقاته الإنسانية.

أختتم القول إني وجدت في شعبان المفكّر والأكاديمي والأديب والحقوقي، إنساناً قبل كل شيء متصالحاً في سلوكه وأخلاقه مع أفكاره وآرائه، وهو منسجم مع نفسه والآخر، ويتقبل النقد، بل إنه سبق أن قدّم نقداً ذاتياً جريئاً وشجاعاً لنفسه ولتجربته (في كتبه تحطيم المرايا في الماركسية والاختلاف، وفي الحبر الأسود والحبر الأحمر – من ماركس إلى الماركسية، وفي المثقف وفقه الأزمة – ما بعد الشيوعية الأولى)، وهي تجربة غنية ومثيرة في الآن ذاته، اجتاز فيها مخاطر كثيرة، وكاد حبل المشنقة أو الموت اللئيم أن يقترب منه مرّات ومرّات، وكم يكون المرء واثقاً من نفسه حين يقول: أنا أعتزّ حتى بأخطائي لأنها صميمية، وهي جزء منّي لا أخفيه ولا أنكره ولا أبرّره.

يقول شعبان: أخطائي صميمية، لأنها نتاج قراءات ومعلومات وتقديرات لم تثبت الحياة صحتها المطلقة، الأمر الذي اقتضى نقدها ومراجعتها علناً، بما لنا وما علينا، بما نجحنا وبما أخفقنا، ولعمري تلك سمة المفكّر الشّجاع والباحث الأصيل والإنسان السوي.

أحيي مبادرتكم الكريمة بتكريم المفكّر شعبان، فقد أصبتم مرتين الأولى حين كرمتم من يستحق، والثانية حين تقدمون على مثل هذا التقليد للعلماء والمفكّرين الكبار في حياتهم.

لشعبان الصديق والإنسان طول العمر والصحة المديدة والمزيد من الإبداع والتألق، ولكم كل الاحترام والتقدير على جهدكم وعملكم.

بيروت 17/9/2016

فقيه التسامح وسادن الحرية

كلمة الشيخ حسين أحمد شحادة

الأمين العام لملتقى الأديان والثقافات للحوار والتنمية

تميّز المفكّر العربي الدكتور عبد الحسين شعبان عن رواد النهضة العربية وعن كثيرين من أقرانه بمتابعاته اليومية لقضايا حقوق الإنسان من جهة ومراجعاته النقدية للفكر العربي المعاصر من جهة ثانية وعنايته بواحدة من مشكلات الاجتماع الديني والسياسي، عنيت بها مشكلة المفجوعين بأوطانهم وتحديات ما يتصل بها من محنة المسيحيين العرب، وقد أثارت كتبه الأخيرة عن “فقه التسامح في الفكر العربي – الإسلامي” و”المسيحيون ملح العرب” و”أغصان الكرمة: المسيحيون العرب”، دهشة الكنائس المشرقية واهتمام المرجعيات الدينية والعلمانية من مختلف الأوساط والاتجاهات.

وسرّني أن أسمع من بعض أساتذة كليات الشريعة والعلوم الإسلامية في غير عاصمة عربية واسلامية أن كتب الدكتور شعبان عن المسيحية قد أدرجت في برامج الحوار والتنمية والتعرف على صورة الآخر الديني والثقافي.

كذلك ترك الدكتور شعبان لمكتبتنا العربية تراثاً فكرياً غنياً ظهر منذ بواكير أعماله ومقالاته القانونية النقدية، فعرفه العراق فقيهاً للتسامح وعرفته بيروت مرجعية للحقوق وعرفه العالم العربي والإسلامي سادناً للحرية وكرامة الإنسان فاستقبل القراء قلمه المتخصص بهواجس هذه الحقوق وهذه الكرامة استقبالهم لمشروع عربي مستقبلي واعد، واستقبل المثقفون كتبه النوعية مثل “تحطيم المرايا – في الماركسية والاختلاف” و”الحبر الأسود والحبر الأحمر – من ماركس إلى الماركسية” و”المثقف في وعيه الشقي” و”المثقف وفقه الأزمة” استقبالاً استثنائياً لما قدّمه من رؤى عميقة ومتقدمة في مجال الفكر والفلسفة والقانون الدولي ومصطلحاته، لا سيّما مقارباته المتّصلة بحقوق “الأقليات” ومنافاة هذا المصطلح الشائع لجوهر المواطنة الكاملة والمتساوية.

شرف كبير لي أن أساهم مع أصدقاء الدكتور شعبان في يوم تكريمه، وقد عرفته قبل عقود ثلاثة من عمره المبارك ومصطلحه المبارك – بالغ الدلالة في القرآن، لأنه بمفهومه القرآني يعني النفاع – أي ذلك الذي امتزجت روحه الأخلاقية بالحب الإنساني يفيض عطاء ولا يرى من الأسماء والهويّات في الكون الاجتماعي إلا تعدداً وتنوعاً لمعنى الإنسان قريباً منك أو بعيداً عنك.

كذلك عرفته فارساً نبيلاً من فرسان العراق، يشرح نظرته عن الحلقة المفقودة بين عالم الأفكـــــــــــار وعالم الوعي التطبيقي لوظائفها في أرض الواقع، فينحاز بقناعته المؤمنة بقدرة العقل العربي على تجاوز المحن والصعوبات إلى الجانب الإنساني من مقوماته الذاتية، فإذا اتهم بشيء كانت تهمته أنه الإنسان – الإنسان وحسب بروتوغوراس الفيلسوف الإغريقي الذي دائماً ما يستشهد به “الإنسان مقياس كل شيء”.. فكان الإنسان النبيل والإنسان المفكر، وهو الشغوف بمعاني الحريّة والكرامة البشرية فسبقنا سباق الرباني والملاح، وسبقني بإطلالته الأدبية والفكرية على هموم أمتنا، شاهداً حزيناً على أوجاعها وناقداً جريئاً لأخطائها وخطاياها، وبشــــــــــيراً متفائلاً بأن المســــــــتقبل لا تصنعه الشعوب الحرّة، فحسب بل مستوى التعاون بعلائقها السلمية فيما بينها وتوحيد مفهوماتها لتلك الحلقة الســـــــــــرية بين عالم يتدافع بالتنافس على الخير وعالـــم يتصارع بحروب مقدّسة أو مدنّسة.