– November 1, 2016

حقيقة حكم وحكّام وشهادات بحقهم – عبد الفتاح عواد مطر النعيمي

منذ ان وقع العراق لقمة سائغة بيد قوات الاحتلال الغزاة المجرمين ومن ثم تسليمه بيد عملائهم منذ عام 2003 وتشكيل مجلس الحكم المهزلة الذي بني على اساس المحاصصة الطائفية ومن ثم الحكومات العميلة المتعاقبة وعراقنا وشعبنا وحتى الان نعيش واقعنا الدموي المؤلم الحزين وسط الازمات التي اخذت تعصف بالبلد وبشعبه في شتى المجالات وعلى كافة المستويات السياسية والعسكرية والمدنية والاقتصادية والامنية والتعليمية والصحية والخدمية والصناعية والزراعية وحتى الاخلاقية!! اضافة لتازم العلاقات العربية والاقليمية بسبب فشل الدبلوماسية الخارجية وانبطاحها لجهة معينة مما جعلها (أي وزارة الخارجية) تغرد خارج السرب العربي والاقليمي , مما جعل الشعب يفقد ثقته بالحكم والحكومة والقائمين عليها والمسؤولين من السياسيين الذين بيدهم الحل والربط , وبدلا من ان ياخذ من بيده الامور والقرار السياسي الوطني بوضع خطة ممنهجة فورية لتاخذ ابعادها الايجابية في تفكير المسؤولين عنها , وتلافيا للازمات التي تعيشها البلاد .. لتكون نهضة وصحوة ضمير ان بقي شيء اسمه ضمير عندهم , ولتكن حافزا للحكومة الحالية ليباشروا بالتغيير الجذري في البناء والتقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري الحالي الذي يسود البلاد ويئن تحت وطأته الشعب, بما يوازي ضخامة المهمة على ما الت عليه الامور منذ الاحتلال البغيض ولحد الان من حروب وازمات وسفك دماء غزيرة طاهرة واحتلال عصابات داعش المجرمة لثلث البلاد وجعلها على شفا انهيار عسكري واقتصادي وما حصل من تخريب وتهديم في البنى التحتية وتخريب المدن وقتل واغتيالات وخطف بالجملة, اضافة إلى تهجير الملايين من البشر ونزوحهم إلى الخيام والهياكل غير اللائقة لحياة الانسان بكل المقاييس البشرية مع ملايين الارامل واليتامى من الاطفال الذين اصبحوا مشردين وهم يهيمون على وجوههم في مستقبل مجهول , وانتشار الامراض المعدية والتخلخل الاجتماعي والعشائري واثارة نزعة الثار والطائفية والصراعات القومية الشوفينية وتغذيتها من اجل الوصول بها إلى حرب اهلية لا سمح الله , من اجل بقائهم على دست الحكم والحفاظ على مصالحهم الذاتية الانانية المقيتة.ان نظام الحكم القائم باصراره على التحدي وعدم الاستجابة وتحقيق مطالب الجماهير العادلة الدستورية واصراره على مواصلة الحكم باسلوبه وعقليته ومفاهيمه غير الحضاري للحكم , اثبت للقاصي والداني بان حكمهم حكم عقيم لا فائدة مرجوة منهم وعن عجزه مع (سبق الاصرار) على هذا النهج من التصرف الاهوج وعلى عدم الايفاء باي وعد او عهد من العهود والوعود التي يطلقها وهي (هواء في شبك) وقد اثبت الزمن منذ توليهم للسلطة وحكم البلاد منذ (عقد ونصف) انهم ليسوا برجالات حكم بل (رجالات مافيا) كما وصفهم بحق وحقيقة واعطاهم حقهم الذي يستحقونه بكل دقة , الصحفي العربي المعروف المرحوم محمد حسنين هيكل عندما وصف حكام وسياسي العراق بما يلي (ان العراق عبارة عن بنك _ مصرف_ استولت عليه مجموعة من اللصوص ليس لهم علاقة لا بالسياسة ولا بالحكم ولا بادارة دولة …) .ان اصرار الحكام على البقاء بالسير لحكم البلاد والاصرار بمواصلة النهج والعمل باساليب وعقلية مفاهيم الانتقام من الشعب العراقي , اثبت عدم قدرتهم على فهم حقيقة الشعب واستيعاب المغزى الحقيقي لنفسية وطبيعة جماهير شعبنا, ودليل على عجزه عن عظم ومسؤولية التبعات الدستورية والقانونية والسياسية والاخلاقية التي سوف ستترتب على المغزى الحقيقي والاصرار عليها بالوعود والمخادعة , التي اثبت بذلك على عدم قدرته على استيعاب الحقيقة وبقاء الاوضاع السياسية في البلاد على ماهي عليه بل نحو الاسوء , والانعزال التام عن مطالب جماهير الشعب والانعزال الكلي عنها وعن ارادتها في العيش بكرامة و بحرية وديمقراطية.. ويكفي ان ما جرى ويجري منذ حقبة الاحتلال البغيض ولحد الان ونحن نعيش بازمات وعواصف مدمرة وقاهرة بكل المفاهيم , وقد اكدت الاحداث الجسام وما ترتب عليها قد وضعت على عاتق الحكام مسؤليات جسام تكفي وحدها لاثارة الحماس لدى المسؤلين في البلاد كافة لتدارك سوء الاوضاع لتغيير طبيعة فردية الحكم والتخلص من بيئة واجواء وقيود المحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية الشوفينية المقيتة والتخلص بما يملى عليها من بعض دول الجوار والتدخل في الشؤن الداخلية وتحقيق اجندات خارجية .. وعند ذلك يتم الاصلاح للاوضاع العسكرية والامنية والاقتصادية والصناعية والزراعية, والتعليم والصحة , والخدمات وازمة السكن والقضاء على البطالة المتفشية التي شملت حتى المثقفين من حملة الشهادات العليا واصحاب الخبرات والعلماء من ابناء الشعب العراقي .وبتحقيق كل هذه المطالب الشرعية التي هي حق شرعي من حقوق الشعب بموجب كل اللوائح والشرائع السماوية والارضية والدستور (رغم نواقصة). وبذلك يتم تعزيز هيئة الدولة بانهاء الوضع الشاذ الذي يسود اسلوب وعقلية حكم العراق ارضا وشعبا , وهذا لا يتم الا بالرجوع إلى سيادة القانون ومكافحة الفساد والفسوق ووضع الانسان النظيف في المكان المناسب, بعد التخلص من القضاء على الرشوة وبيع المناصب وتطهير اجهزة الدولة من الفاسدين والمفسدين والسراق ومكافحة المحسوبية والطائفية والعنصرية والعشائرية والاقليمية والتحرر من التبعية لاي جهة او دولة , والحفاظ على الوحدة الوطنية وقدسية الاستقلال والسيادة.

ان طبيعة أي حكم فردي وضعفه يزيد من عزلته عن جماهير الشعب داخليا, وانعزاله عن دول الجوار الاقليمية والدولية خارجيا.. وان السكوت على هذا الواقع المرير الذي عيشه عراقنا وشعبنا بهذه الدوامة السياسية البشعة المشوشة , لايخدم سوى المتربصين بنا من الاعداء والطامعين بخيراتنا وارضنا وعراقنا الحبيب ..

مفاهيم دستورية

ويعد الاصرار على هذه السياسة وهذا المنهج يعد جريمة بكل القيم والمفاهيم الدستورية والقانونية ولن ولم تغفر له جميع الاجيال القادمة له .وانطلاقا من المسؤولية الحكومية والوطنية التاريخية تجاه كل التطورات والاحداث التي نمر بها داخليا وخارجيا وذلك بالرجوع إلى وزن ودور العراق وثقله في معالجة الامور وحلها جذريا لا ترقيعيا وعلميا لنشر الامان واحترام سيادة القانون والدستور دون أي انتقاء او تفريق او تمايز بين مواطن ومواطن اخر _اي لايكون هناك مواطن درجة اولى ومواطن درجة ثانية , كما يجب ان يجري العمل بكل جد واخلاص في مجالات السياسة الخارجية على اعادة دور العراق وثقله في السياسة الخارجية وخاصة مكانته ودوره العربي الطليعي في (عائلة الدول العربية) لان العراق كان هو من مؤسسي الجامعة العربية وله دوري ريادي وقيادي في كل مجالات ومشاكل السياسات العربية والدولية وكان ان ذاك يحسب للعراق الف حساب لما كانت له من اهمية نافذة وطليعية في لعب ادوار كبيرة ومهمة ومؤثرة في السياسة الخارجية ووضع حلول لها, التي غاب عنها الان واندثر دوره منذ الاحتلا المقيت الغاشم وحتى الان.مهما طال الزمن او قصر,سيعود العراق العظيم.. الكبير لدوره المميز لسابق عهده مرفوع الراس وهو ينتفض من تحت ركام الرماد ( كالعنقاء) محلقا عاليا إلى عنان السماء وحدود الارض في مشارقها ومغاربها رغم (انوف ) كل الاعداء المتربصين به شرا, وسوف يعيد مجده التليد تحت (شمس تموز) التي ستحرق كل اعدائه , بعد ان يتوضا بمياه دجلة الخير ويتوكل على الله الواحد القهار سيكون العراق شعبه الكريم في مكانه الطبيعي بين امم الارض ومنظماتها الدولية _الاممية_ وصوت العراق سيرتفع عاليا باسم شعبه وتاريخه التليد مع العدالة والحق والحقيقة. (لان الحقيقة لا تموت حتى لو اغرقت في محيط من الدماء ) .

كما قالها شاعر تشيلي العظيم بابلو نيرادو.