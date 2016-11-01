– November 1, 2016

وزارة الثقافة ومهرجان أسبوع النزاهة- فلاح المرسـومي

في مهرجان كان الاعداد له من قبل دائرة المفتش العام في وزارة الثقافة بتعاون الدوائر المختصه وادارة المسرح الوطني الذي أقيم فيه أسبوع النزاهة جيداً لكنه للأسف أقولها بأمانة وحرص مهني لم يحظ يوم الافتتاح بالحضور الذي يناسب الحدث فقد كان لا يتجاوز عدد أصابع اليد من مسؤولي الدوائر المعنية ومنها هيئة النزاهة ومسؤلي الوزارة مما أخر الافتتاح لساعة كاملة عن موعده ، بخلاف أيام الأسبوع التالية ليوم الافتتاح وحتى يوم الختام الذي كان بحضور الوزير وكان يوماً فاعلاً في منهاجه بما يؤكد على المضي بأهمية التعبئة الجماهيرية والاعلامية بوسائله المختلفة للمضي وبقوة في مكافحة الفساد والفاسدين ، وقد أغنى الدكتور رياض محمد كاظم مدير مركز الدراسات والبحوث في الوزارة يوم الختام بمحاضرته التي كانت بعنوان ” دور المؤسسات الثقافية في تعميق الوعي المجتمعي لمكافحة الفساد ” حيث دخل بالموضوع من أوسع باب بالقول لقد سعى الفاسدون وأمدوا بقوة ثقافة الفساد وحاولوا أن يجعلوها مسألة طبيعية تنخر جسم المجتمع واقتصاده وحياته اليومية ، فإن علينا واجب تعميم ثقافة مكافحة الفساد لمعالجة هذه الآفة القاتلة بما يلائمها من اجراءات ، ويتطلب هذا أولاً أن نحدد ما هو الفساد وما هو الوعي الاجتماعي وكيف يمكن اعمام مكافحة الفساد الذي يعتبر مشكلة العصر ، ملخصاً حلولاً ثقافية لمكافحته بشرط أن يكون هناك خطة فكرية تطبيقية واضجة المعالم توضع من قبل لجان متخصصة ومتمرسة محبذاً الاستفادة من الخبراء الاجانب في هذه الخطة وتطبيقاتها ومن الحلول أشار الى أهمية البدأ بوضع لمسات ثقافية لمواجهة الفساد في المراحل المبكرة للتعليم ، اهتمام العائلة بتربية نبذ الفساد بانواعه ، تشريعات وضوابط رادعة يتم تطبقها بحزم ، حث القضاء على ملاحقة الفاسدين ، وتطبيق القوانين والردع على الكبار اولاً ثم الصغار من حيث المسؤولية ، مواصلة التثقيف الشعبي للضغط على الطبقة الحاكمة ومحاصرة الفاسدين وكذلك المرجعية بضغطها التثقيفي على طبقة السياسة والنزاهة لردع الفساد والفاسدين معرجاً بهذا على أهم اليات الفساد منها الرشوة بجميع وجوهها في القطاعين والاختلاس واساءة استخدام السلطة والثراء غير المشروع وعدم الالتزام بالقوانين وعدم مراعاة العدالة ، والاستغلال غير المشروع بكل اشكاله من قبل الموظف للصلاحيات وللمنصب للأغراض الشخصية والنفعية والميل للمحسوبية والمنسوبية مخلاً بعدالة العمل الحكومي بأنه للجميع ، واستغلال القطاع الخاص للفساد الحكومي في الاستحواذ على المشاريع بطرق غير مشروعة ومنها خارج نطاق المناقصات ، المخالفة للقوانين واللوائح والقيم والأخلاق ، السرية التامة للفاسد بممارسة الفساد بطرق غير مباشرة ربما منها التحايل والخديعة في التعامل وآخرها الروتين ووضع العراقيل في عمل دوائر الدولة ، وقد بين المحاضر أنواع وأسباب الفساد ومؤشرات قياسه منها ، الفساد السياسي ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والاحكام التي تنظم العمل السياسي وفقدان الديمقراطية ، والفساد المالي بمخالفة نظم سير العمل المالي وأجهزة الرقابة المالية المختصة بفحص ومراقبة الحسابات والأموال ومضاهرة في تفشي المحسوبية والرشوة والاختلاس والاحتيال والتهرب الضريبي ، والفساد الاداري المتعلق بالانحرافات الادارية والوظيفية في منظومة التشريعات والقوانين ومنظومة القيم الفردية ، والفساد الأخلاقي والفساد التراكمي الذي تعاني منه الدولة بشكل كبير نتيجة غياب الرقابة الادارية الصارمة وغياب مبدأ الثواب والعقاب ، وأخيراً ركز المحاضر على الفساد الاداري والمالي وأسبابه العديدة منها ، سياسية وضعف الممارسة الديمقراطية وشيوع حالات الاستبداد السياسي والديكتاتوري في عديد من البلدان ، عدم استقلالية القضاء يؤدي الى انتشار ظاهرة فعل الفساد وفي الاسباب الاجتماعية التي تمثل التركيبة السكانية والولاء العائلي وهذا ما ينتشر في العالم العربي للولاءات العشائرية التي تبرر قبولها ، وفي انعدام التنظيم للوحدات الإدارية وغياب الادلة الاجرائية المنظمة للعمل وعدم وضوح الاختصاصات والمسؤوليات الوظيفية والاعتماد على الفردية الشخصية مما أدى ذلك الى استغلال الوظيفة العامة وعدم عدالة التوزيع ،وعوامل أخرى منها ضعف الدور الرقابي ، التخلف البنيوي في الهياكل المعنية بادارة الاقتصاد والتخلف التكنلوجي في الدولة ، وارتفاع مستوى الجهل والتخلف والبطالة وضعف الاجور واختلاف الدخلين ما بين القطاع العام والخـــــــــاص وأن الفقر بجميعه يؤدي الى الفساد ، وضعف دور وســـــــائل الاعلام ومحدوديتها وعدم قدرتها في فضح الفســــاد والفاسدين وعدم وجود الشفافية في بيئة العمل وعدم الحرص على تقديم المعلومة الصحيحة لكشف الفســـــــاد قد زاد من ظاهرة الفساد والفاسدين .