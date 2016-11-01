– November 1, 2016

إسلامنا محمدي الوجود – جاسم العبيدي

في اليوم العاشرمن عام احد وستين للهجرة استُشهدَ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ، من اجل استقامة الدين و الدفاع عن الحرية والكرامة والحقوق التي يتمتع بها كل الناس بالتساوي بغض النظر عن دينهم ومعتقدهم واتجاهاتهم الفكرية ، فكانت بداية المعركة الفكرية والعقائدية التي قاتل الامام الحسين وال بيته الاطهار عنها وقد روي عن الإمام الحسين قولته الشهيرة (إن كان دين محمد لا يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني).

وبذلك تحول الإمام الحسين عليه السلام باستشهاده إلى رمز لقيم الحرية والعدالة والكرامة والمساواة وحقوق الإنسان، وتحولت عاشوراء إلى يوم تاريخي خالد يرمز إلى نضال الإنسان من اجل حريته وإرادته، وهو اليوم الذي شهد انتصار الدم على السيف. إن الحسين (عليه السَّلام) ليس كغيره من الشهداء ، حيث أن منزلته أرفع بكثير عن منزلة سائر الشهداء ، فهو من الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً كما جاء في كتابه الكريم والسنة النبوية

إن الهدف الذي استشهد من أجله الإمام الحسين (عليه السَّلام) هو نفس الهدف الذي سعى لتحقيقه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضحَّى في سبيله ، فالإسلام محمدي الوجود و حسيني البقاء

ورسالة الحسين هي امتداد لرسالة السماء رسالة نبي الرحمة

إن إحياء ذكرى الامام الحسين (عليه السَّلام) إنما هو إحياء لقضية الإسلام والأمة ، و إحياء لذكرى كل شهيد و انتصار لقضية كل مظلوم .

وان على الامة ان تتعض بها و تستفيد من تجربتها لا ان تتقاتل من اجل مصالح دنيوية كما يحدث في هذه الايام من قتال على الكراسي والمناصب والمال الحرام. ان العبرة هي التضحية من اجل الحق ورعاية مصالح الناس وليس بزرع الفتنة والاستحواذ على المنافع وذلك ما نعول عليه في انتخاباتنا القادمة لان السير في طريق الحسين (ع) يتطلب منا الاستقامة والعدل والنظر الى مصالح العامة وتجنب السرقة والفسوق فان طبقنا ماجاء في رسالة الامام الحسين (ع)فاننا سرنا على طريقه والافلا حاجة بنا لمن يقتدي برسالته رياءا ودجلا.