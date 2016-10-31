فيلم إنفرنو يحقق إيرادات منخفضة
لوس انجليس – (رويترز) – في عروض نهاية الأسبوع لم ينجح فيلم إنفرنو في تحقيق إيرادات أكثر من 15 مليون دولار متراجعا بذلك كثيرا عن سابقيه من أفلام نظريات المؤامرة الأخرى مثل إنجيلز أند ديمونز الذي حقق 46.2 مليون دولار وقبله ذا دافينشي كود الذي بدأ عرضهبتحقيق 77.1 مليون دولار في عام 2006.
ولم يؤهله هذا الأداء من احتلال المركز الأول في عطلة نهاية الأسبوع حيث نجح فيلم «بوو.. إيه ماديا هالوين».
في الحصول على المركز الأول بإيرادات بلغت 16.7 مليون دولار ليصل مجمل ما حققه هذا الفيلم في البلاد 52 مليون دولار. وحل فيلم جاك ريتشار: نيفر جو باك في المركز الثالث بإيرادات بلغت 9.6 مليون دولار. وبذلك يكون هذا الفيلم الذي يلعب النجم توم كروز بطولته قد جمع 36.7 مليون دولار منذ بدء عرضه قبل أسبوعين.وحصل فيلم ذا أكاونتانت على المركز الرابع بإيرادات بلغت 8.5 مليون دولار أضافها إلى مجموع ما حصده الفيلم وهي 61.3 مليون دولار.وحل فيلم ويها: أوريجين أوف إيفل خامسا بإيرادات بلغت 7.1 مليون دولار. ليصل مجمل ما حصده الفيلم في الولايات المتحدة إلى 24.6 مليون دولار.