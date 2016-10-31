فيلم إنفرنو يحقق إيرادات منخفضة

– October 31, 2016

لوس‭ ‬انجليس‭ – (‬رويترز‭) – ‬في‭ ‬عروض‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬فيلم‭ ‬إنفرنو‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬إيرادات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬متراجعا‭ ‬بذلك‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬سابقيه‭ ‬من‭ ‬أفلام‭ ‬نظريات‭ ‬المؤامرة‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬إنجيلز‭ ‬أند‭ ‬ديمونز‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬46‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬وقبله‭ ‬ذا‭ ‬دافينشي‭ ‬كود‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬عرضهبتحقيق‭ ‬77.1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭. ‬

ولم‭ ‬يؤهله‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬من‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬بوو‭.. ‬إيه‭ ‬ماديا‭ ‬هالوين‮»‬‭. ‬

في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬16‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬ليصل‭ ‬مجمل‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬52‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وحل‭ ‬فيلم‭ ‬جاك‭ ‬ريتشار‭: ‬نيفر‭ ‬جو‭ ‬باك‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬9‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬وبذلك‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬النجم‭ ‬توم‭ ‬كروز‭ ‬بطولته‭ ‬قد‭ ‬جمع‭ ‬36.7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عرضه‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭.‬وحصل‭ ‬فيلم‭ ‬ذا‭ ‬أكاونتانت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬8‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أضافها‭ ‬إلى‭ ‬مجموع‭ ‬ما‭ ‬حصده‭ ‬الفيلم‭ ‬وهي‭ ‬61‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬وحل‭ ‬فيلم‭ ‬ويها‭: ‬أوريجين‭ ‬أوف‭ ‬إيفل‭ ‬خامسا‭ ‬بإيرادات‭ ‬بلغت‭ ‬7‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬ليصل‭ ‬مجمل‭ ‬ما‭ ‬حصده‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬24‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬