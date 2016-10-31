هل يمكن استخدام النسيج الأنفي لإصلاح مفصل الركبة؟

– October 31, 2016

لندن‭ – (‬رويترز‭) – ‬تشير‭ ‬تجربة‭ ‬صغيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأطباء‭ ‬ربما‭ ‬يستطيعون‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خلايا‭ ‬من‭ ‬أنوف‭ ‬المرضى‭ ‬لإنتاج‭ ‬غضاريف‭ ‬يمكن‭ ‬زراعتها‭ ‬في‭ ‬مفاصل‭ ‬الرُكب‭ ‬التالفة‭.‬ومن‭ ‬المستحيل‭ ‬القول‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬اليقين‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬سيكون‭ ‬آمنا‭ ‬أو‭ ‬فعالا‭ ‬لاستخدامه‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬لم‭ ‬تشمل‭ ‬سوى‭ ‬عشرة‭ ‬بالغين‭ ‬فقط‭ ‬تم‭ ‬متابعتهم‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬فقط‭. ‬ولكن‭ ‬إيفان‭ ‬مارتن‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بازل‭ ‬بسويسراقال‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬مبشرة‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لإجراء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭. ‬وقال‭ ‬مارتن‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬‮«‬طورنا‭ ‬أسلوبا‭ ‬جديدا‭ ‬مبشرا‭ ‬لعلاج‭ ‬إصابات‭ ‬الغضاريف‭ ‬المفصلية‭.‬‮«‬قبل‭ ‬إمكان‭ ‬عرض‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬المرضى‭ ‬كعلاج‭ ‬قياسي‭ ‬يتعين‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬اختباره‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬وفي‭ ‬تجارب‭ ‬عشوائية‭ ‬وخاضعة‭ ‬للسيطرة‭ ‬مع‭ ‬تقييم‭ ‬للنتائج‭ ‬السريرية‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭.‬‮»‬وقال‭ ‬مارتن‭ ‬إن‭ ‬بحثا‭ ‬سابقا‭ ‬خلُص‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬خلايا‭ ‬مستخلصة‭ ‬من‭ ‬الحاجز‭ ‬الأنفي‭ ‬لزراعة‭ ‬غضاريف‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المختبر‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬التجربة‭ ‬الحالية‭ ‬نجح‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬زراعة‭ ‬هذا‭ ‬النسيج‭ ‬المنتج‭ ‬في‭ ‬المختبر‭ ‬في‭ ‬مفاصل‭ ‬الركبة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭.‬ويشير‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬سنويا‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابة‭ ‬نحو‭ ‬مليوني‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬وحدهما‭ ‬بتلف‭ ‬في‭ ‬الغضاريف‭ ‬المفصلية‭ ‬بسبب‭ ‬جروح‭ ‬أو‭ ‬حوادث‭.‬ونظرا‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬النسيج‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬إمدادات‭ ‬دم‭ ‬خاصة‭ ‬به‭ ‬فإن‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬ذاته‭ ‬بعد‭ ‬تضرره‭ ‬محدودة‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬أمراض‭ ‬مفصلية‭ ‬تنكسية‭ ‬مثل‭ ‬هشاشة‭ ‬العظام‭.‬ويقول‭ ‬الباحثون‭ ‬إن‭ ‬الأساليب‭ ‬التقليدية‭ ‬لمنع‭ ‬أو‭ ‬تأخير‭ ‬الإصابة‭ ‬بتيبس‭ ‬الغضاريف‭ ‬لا‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الغضاريف‭ ‬السليمة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحمل‭ ‬أعباء‭ ‬الحركة‭ ‬اليومية‭ .‬

ويقول‭ ‬باحثون‭ ‬إن‭ ‬محاولات‭ ‬استخدام‭ ‬خلايا‭ ‬من‭ ‬الغضاريف‭ ‬المفصلية‭ ‬السليمة‭ ‬للمريض‭ ‬نفسه‭ ‬لإصلاح‭ ‬نسيج‭ ‬الركبة‭ ‬التالف‭ ‬لم‭ ‬تفلح‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الوظيفة‭ ‬للركبة‭ ‬بشكل‭ ‬موثوق‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬نيكول‭ ‬روتر‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬لجامعة‭ ‬أولم‭ ‬الألمانية‭ ‬‮«‬في‭ ‬رأيي‭ ‬أن‭ ‬الميزة‭ ‬الكبيرة‭ (‬للإجراء‭ ‬التجريبي‭ ‬باستخدام‭ ‬الأنسجة‭ ‬الأنفية‭) ‬هي‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬غضروف‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مفصل‭ ‬سليم‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأضرار‭ ‬المحتملة‭ ‬تشمل‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬المتبرع‭ ‬الجديد‭ ‬وهو‭ ‬الأنف‭ ‬مثل‭ ‬تشوهات‭ ‬الأنف‭ ‬ومشكلات‭ ‬وظيفية‭ ‬مثل‭ ‬الانسداد‭ ‬الأنفي‭.‬

‮«‬يمكن‭ ‬تفادي‭ ‬هذه‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬السلبية‭ ‬بأسلوب‭ ‬جراحي‭ ‬ملائم‭ ‬لاستئصال‭ ‬النسيج‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬جراحة‭ ‬لابد‭ ‬وأن‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬شخص‭ ‬له‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬جراحة‭ ‬الأنف‭ ‬مثل‭ ‬اخصائي‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭.‬‮»‬