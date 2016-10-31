اليونيسيف:واحد من بين سبعة أطفال يعاني من ارتفاع معدل تلوث الهواء

– October 31, 2016

الضباب‭ ‬الدخاني‭ ‬يخنق‭ ‬عاصمة‭ ‬الهند‭ ‬

أوسلو‭ -‬نيودلهي‭ -(‬رويترز‭) – ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسيف‭)‬إن‭ ‬واحدا‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬سبعة‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بها‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬معظمها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭. ‬ودعت‭ ‬اليونيسيف‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬حكومة‭ ‬ستلتقي‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬السابع‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬لإجراء‭ ‬محادثات‭ ‬بشأن‭ ‬الاحترار‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬لمنح‭ ‬مزايا‭ ‬مزدوجة‭ ‬لتحسين‭ ‬الصحة‭ ‬وإبطاء‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬إن‭ ‬‭?‬نحو‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬أو‭ ‬واحد‭?‬ا‭ ‬‭?‬‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬سبعة‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬العالم‭?‬‭ ‬‭?‬‭ ‬‭?‬يعيشون‭ ‬‭?‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بها‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬تلوث‭?‬‭ ‬الهواء‭ ‬الخارجي‭ ‬‭?‬‭ ‬والذي‭ ‬حددته‭ ‬‭?‬اليونيسيف‭ ‬بأنه‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ستة‭ ‬أمثال‭ ‬الخطوط‭ ‬الرئيسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬منظمةالصحة‭ ‬العالمية‭.‬

ومن‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬يعيش‭ ‬220‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭. ‬وحددت‭ ‬المنظمة‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬بصور‭ ‬للأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬لإدارة‭ ‬الطيران‭ ‬والفضاء‭ ‬الأمريكية‭(‬ناسا‭).‬وقال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لليونيسيف‭ ‬انتوني‭ ‬ليك‭ ‬إن‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء»عامل‭ ‬مساهم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬دون‭ ‬الخامسة‭ ‬سنويا‮»‬‭ ‬ويسبب‭ ‬أمراضا‭ ‬مثل‭ ‬الإلتهاب‭ ‬الرئوي‭. ‬وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن»الملوثات‭ ‬لا‭ ‬تضر‭ ‬بالرئتين‭ ‬الناميتين‭ ‬للأطفال‭ ‬فحسب‭ ‬ولكن‭ ‬بإمكانها‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تتخطى‭ ‬بشكل‭ ‬فعلي‭ ‬الحائل‭ ‬الدموي‭ ‬الدماغي‭ ‬وتلحق‭ ‬ضررا‭ ‬دائما‭ ‬بأدمغتهم‭ ‬النامية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬مستقبلهم‭.‬‮»‬وقال‭ ‬نيكولاس‭ ‬ريس‭ ‬وهو‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬المناخ‭ ‬في‭ ‬اليونيسيف‭ ‬ومحلل‭ ‬اقتصادي‭ ‬قام‭ ‬بإعداد‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬لرويترز‭ ‬إن»تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬الفقراء‭ ‬في‭ ‬الأغلب‭.‬‮»‬وعالميا‭ ‬تقدر‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أن‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬قتل‭ ‬3‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬127‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬دون‭ ‬الخامسة‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مصادر‭ ‬التلوث‭ ‬المصانع‭ ‬ومحطات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمركبات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬وقودا‭ ‬أحفوريا‭ ‬والغبار‭ ‬وحرق‭ ‬النفايات‭ . ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬الداخلي‭ ‬والذي‭ ‬تسببه‭ ‬غالبا‭ ‬مواقد‭ ‬الطهي‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬الفحم‭ ‬أو‭ ‬الخشب‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬قتل‭ ‬حتى‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬بلغ‭ ‬4‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬منهم‭ ‬531‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬دون‭ ‬الخامسة‭. ‬ودعت‭ ‬اليونيسيف‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬ترأسه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬التعجيل‭ ‬بالتحول‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬إلى‭ ‬طاقة‭ ‬أكثر‭ ‬نظافة‭ ‬مثل‭ ‬الرياح‭ ‬أو‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬لتحسين‭ ‬إمكانية‭ ‬حصول‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تعرض‭ ‬الأطفال‭ ‬للتلوث‭ ‬وتعزيز‭ ‬مراقبة‭ ‬الهواء‭.‬فيمااستيقظ‭ ‬سكان‭ ‬العاصمة‭ ‬الهندية‭ ‬نيودلهي‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬ضباب‭ ‬دخاني‭ ‬يلف‭ ‬مدينتهم‭ ‬مع‭ ‬تدهور‭ ‬مستوى‭ ‬نقاء‭ ‬الهواء‭ ‬بشدة‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬قد‭ ‬يصيب‭ ‬حتى‭ ‬الأصحاء‭ ‬بمشكلات‭ ‬في‭ ‬التنفس‭.‬

ونيودلهي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬مدن‭ ‬العالم‭ ‬تلوثا‭ ‬مع‭ ‬تدهور‭ ‬نقاء‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬إذ‭ ‬يتصاعد‭ ‬الدخان‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬التي‭ ‬تصاحب‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬ديوالي‭ (‬عيد‭ ‬الأنوار‭) ‬الهندوسي‭ ‬وإحراق‭ ‬بقايا‭ ‬المحاصيل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬القريبة‭ ‬مما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬تغليف‭ ‬سماءالمدينة‭ ‬التي‭ ‬يقطنها‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭.‬

وقاد‭ ‬السائقون‭ ‬ببطء‭ ‬عبر‭ ‬الضباب‭ ‬الكثيف‭ ‬مع‭ ‬تحذير‭ ‬الخبراء‭ ‬للناس‭ ‬بتجنب‭ ‬المناطق‭ ‬المفتوحة‭.‬

وقالت‭ ‬أنوميتا‭ ‬رويتشودري‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬العلوم‭ ‬والبيئة‭ ‬‮«‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬وصلت‭ ‬مستويات‭ (‬التلوث‭) ‬للمعدل‭ ‬الخطير‭ ‬وهو‭ ‬الأسوأ‭. ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬وتشعر‭ ‬كيف‭ ‬انخفض‭ ‬مستوى‭ ‬الرؤية‭ ‬ووجود‭ ‬ضباب‭ ‬خانق‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬المجلس‭ ‬المركزي‭ ‬لمراقبة‭ ‬التلوث‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬إن‭ ‬مستويات‭ ‬الجسيمات‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬عمق‭ ‬الرئتين‭ ‬ارتفع‭ ‬بما‭ ‬يفوق‭ ‬الضعف‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬إلى‭ ‬750‭ ‬ميكروجراما‭ ‬في‭ ‬المتر‭ ‬المكعب‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الأكثر‭ ‬تضررا‭ ‬بالمدينة‭.‬

وهذا‭ ‬المعدل‭ ‬يفوق‭ ‬المتوسط‭ ‬الاسترشادي‭ ‬الذي‭ ‬حددته‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بثلاثين‭ ‬مرة‭ ‬وهو‭ ‬25‭ ‬ميكروجراما‭ ‬في‭ ‬المتر‭ ‬المكعب‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬وتقول‭ ‬المنظمة‭ ‬إن‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المفتوحة‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬3‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬2012‭.‬

وقالت‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭ ‬إن‭ ‬مؤشرها‭ ‬لتلوث‭ ‬الهواء‭ ‬كسر‭ ‬أقصى‭ ‬حد‭ ‬لمستويات‭ ‬التلوث‭ ‬لديه‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬وهو‭ ‬500‭ ‬وعنده‭ ‬يتوقف‭ ‬قياس‭ ‬مستويات‭ ‬الجسيمات‭ ‬الدقيقة‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬الهواء‭. ‬ثم‭ ‬ارتفع‭ ‬المؤشر‭ ‬ارتفاعا‭ ‬حادا‭ ‬إلى‭ ‬1126‭ ‬بحلول‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬صباحابالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬‭(‬2030‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭).‬

وقالت‭ ‬رويتشودري‭ ‬إن‭ ‬البيانات‭ ‬ليست‭ ‬متوفرة‭ ‬لمقارنة‭ ‬مستويات‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬دلهي‭ ‬بالعام‭ ‬السابق‭ ‬ومعرفة‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬أسوأ‭. ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يتدهور‭ ‬نقاء‭ ‬الهواء‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬أشهر‭ ‬الشتاء‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الهندية‭ ‬خاصة‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬ويناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭.‬

وتحركت‭ ‬السلطات‭ ‬بإجراءات‭ ‬مثل‭ ‬حظر‭ ‬دخول‭ ‬الشاحنات‭ ‬القديمة‭ ‬للمدينة‭ ‬وتجربة‭ ‬خطة‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬الخاصة‭ ‬لكن‭ ‬الخبراء‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التلوث‭.‬

وقالت‭ ‬رويتشودري‭ ‬‮«‬أين‭ ‬خطة‭ ‬التحرك‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬والمتوسط‭ ‬ولمواجهة‭ ‬الطوارئ؟‭ ‬نحتاج‭ ‬واحدة‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬جدا‭.‬‮»‬