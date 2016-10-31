اليونيسيف:واحد من بين سبعة أطفال يعاني من ارتفاع معدل تلوث الهواء
الضباب الدخاني يخنق عاصمة الهند
أوسلو -نيودلهي -(رويترز) – قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)إن واحدا تقريبا من بين كل سبعة أطفال في شتى أنحاء العالم يعيش في مناطق بها مستويات عالية من تلوث الهواء الطلق معظمها في جنوب آسيا. ودعت اليونيسيف نحو 200 حكومة ستلتقي في المغرب خلال الفترة من السابع إلى 18 نوفمبر تشرين الثاني لإجراء محادثات بشأن الاحترار العالمي إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري لمنح مزايا مزدوجة لتحسين الصحة وإبطاء التغير المناخي. وقالت المنظمة إن ?نحو 300 مليون طفل أو واحد?ا ? تقريبا من بين كل سبعة أطفال في العالم? ? ?يعيشون ?في مناطق بها أعلى مستوى من تلوث? الهواء الخارجي ? والذي حددته ?اليونيسيف بأنه ما لا يقل عن ستة أمثال الخطوط الرئيسية الدولية التي حددتها منظمةالصحة العالمية.
ومن هذا العدد الإجمالي يعيش 220 مليون طفل في جنوب آسيا. وحددت المنظمة هذه المناطق بصور للأقمار الصناعية لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية(ناسا).وقال المدير التنفيذي لليونيسيف انتوني ليك إن تلوث الهواء»عامل مساهم رئيسي في وفاة نحو 600 ألف طفل دون الخامسة سنويا» ويسبب أمراضا مثل الإلتهاب الرئوي. وأضاف في بيان إن»الملوثات لا تضر بالرئتين الناميتين للأطفال فحسب ولكن بإمكانها أيضا أن تتخطى بشكل فعلي الحائل الدموي الدماغي وتلحق ضررا دائما بأدمغتهم النامية ومن ثم مستقبلهم.»وقال نيكولاس ريس وهو متخصص في شؤون المناخ في اليونيسيف ومحلل اقتصادي قام بإعداد هذا التقرير لرويترز إن»تلوث الهواء يؤثر على الأطفال الفقراء في الأغلب.»وعالميا تقدر منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء الطلق قتل 3.7 مليون شخص في 2012 من بينهم 127 ألف طفل دون الخامسة. وكان من بين مصادر التلوث المصانع ومحطات الكهرباء والمركبات التي تستخدم وقودا أحفوريا والغبار وحرق النفايات .
وقالت إن تلوث الهواء الداخلي والذي تسببه غالبا مواقد الطهي التي تستخدم الفحم أو الخشب في المنازل في الدول النامية قتل حتى عدد أكبر من الناس بلغ 4.3 مليون نسمة منهم 531 ألف طفل دون الخامسة. ودعت اليونيسيف الاجتماع الذي ترأسه الأمم المتحدة في المغرب إلى التعجيل بالتحول من الوقود الأحفوري إلى طاقة أكثر نظافة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية لتحسين إمكانية حصول الأطفال على رعاية صحية والحد من تعرض الأطفال للتلوث وتعزيز مراقبة الهواء.فيمااستيقظ سكان العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الاثنين على ضباب دخاني يلف مدينتهم مع تدهور مستوى نقاء الهواء بشدة خلال الليل مما أدى إلى إصدار تحذيرات من أن الأمر قد يصيب حتى الأصحاء بمشكلات في التنفس.
ونيودلهي من بين أكثر مدن العالم تلوثا مع تدهور نقاء الهواء في العادة خلال هذا الوقت من العام إذ يتصاعد الدخان من الألعاب النارية التي تصاحب الاحتفال بعيد ديوالي (عيد الأنوار) الهندوسي وإحراق بقايا المحاصيل في الولايات القريبة مما يتسبب في تغليف سماءالمدينة التي يقطنها 16 مليون نسمة.
وقاد السائقون ببطء عبر الضباب الكثيف مع تحذير الخبراء للناس بتجنب المناطق المفتوحة.
وقالت أنوميتا رويتشودري من مركز العلوم والبيئة «الليلة الماضية وصلت مستويات (التلوث) للمعدل الخطير وهو الأسوأ. يمكنك أن ترى وتشعر كيف انخفض مستوى الرؤية ووجود ضباب خانق في الأجواء.»
وقال المجلس المركزي لمراقبة التلوث في الهند إن مستويات الجسيمات الدقيقة التي تصل إلى عمق الرئتين ارتفع بما يفوق الضعف في ساعات قليلة إلى 750 ميكروجراما في المتر المكعب في المناطق الأكثر تضررا بالمدينة.
وهذا المعدل يفوق المتوسط الاسترشادي الذي حددته منظمة الصحة العالمية بثلاثين مرة وهو 25 ميكروجراما في المتر المكعب في المتوسط على مدى 24 ساعة. وتقول المنظمة إن تلوث الهواء في المناطق المفتوحة تسبب في مقتل 3.7 مليون شخص على مستوى العالم في 2012.
وقالت السفارة الأمريكية في نيودلهي إن مؤشرها لتلوث الهواء كسر أقصى حد لمستويات التلوث لديه مساء أمس الأحد وهو 500 وعنده يتوقف قياس مستويات الجسيمات الدقيقة التي يحملها الهواء. ثم ارتفع المؤشر ارتفاعا حادا إلى 1126 بحلول الساعة الثانية صباحابالتوقيت المحلي (2030 مساء الأحد بتوقيت جرينتش).
وقالت رويتشودري إن البيانات ليست متوفرة لمقارنة مستويات تلوث الهواء في دلهي بالعام السابق ومعرفة إن كانت أسوأ. وعادة ما يتدهور نقاء الهواء إلى أدنى مستوى في أشهر الشتاء بالعاصمة الهندية خاصة ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني.
وتحركت السلطات بإجراءات مثل حظر دخول الشاحنات القديمة للمدينة وتجربة خطة لفترة وجيزة للحد من سير المركبات الخاصة لكن الخبراء يقولون إن السلطات لم تفعل ما يكفي للحد من التلوث.
وقالت رويتشودري «أين خطة التحرك على المدى القصير والمتوسط ولمواجهة الطوارئ؟ نحتاج واحدة بشكل عاجل جدا.»