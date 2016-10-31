طفلة في الثامنة فتحت الطريق لانطلاق اشهر روايات الأطفال بالعالم
لندن-(رويترز) – كانت أليس نيوتن في الثامنة من العمر عندما فتحت الطريق لانطلاق قصص هاري بوتر للكاتبة جيه.كيه. رولينج. وطلب الناشر نايجل نيوتن من ابنته أليس قراءة أول كتب السلسلة الشهيرة وهو بعنوان (هاري بوتر اند ذا سورسرز ستون) لمعرفة رأيها. وقال نايجل وهو أيضا الرئيس التنفيذي لدار نشر بلومزبيري «طلبت من أليس قراءته بالنيابة عني وجاءت بعد ساعة وهي منبهرة بمدى روعة هذا الكتاب. «أعتقد أنه أصبح من الكلاسيكيات مثل (ويني ذا بوه) أو كتب روالد دال أو سي.اس. لويس وسوف يستمر.» ومثلت مبيعات الكتاب أكثر من سبعة بالمئة من مبيعات بلومزبيري في النصف الأول. ومع عرض مسرحية جديدة وإصدار كتاب لنص المسرحية وإنتاج فيلم له علاقة بقصة هاري بوتر بعنوان (فانتاستيك بيستس اند وير تو فايند ذيم) وطرحه في دور السينما في نوفمبر تشرين الثاني تتوقع بلومزبيري أن يسهم الهوس بقصص الساحر الصغير بنسبة كبيرة منأرباحها في النصف الثاني من السنة التي تنتهي في فبراير شباط 2017 .
وقال نيوتن إن بلومزبيري تعتزم إحياء الذكرى العشرين لقصص هاري بوتر العام المقبل بأربع طبعات خاصة من أول كتاب في السلسلة مصحوبا برسوم من مدارس هوجوارتس للسحر. كما تعتزم نشر نسخة مصورة من كتاب (فانتاستيك بيستس) في 2017 .