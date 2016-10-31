طفلة في الثامنة فتحت الطريق لانطلاق اشهر روايات الأطفال بالعالم

– October 31, 2016

لندن‭-(‬رويترز‭) – ‬كانت‭ ‬أليس‭ ‬نيوتن‭ ‬في‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عندما‭ ‬فتحت‭ ‬الطريق‭ ‬لانطلاق‭ ‬قصص‭ ‬هاري‭ ‬بوتر‭ ‬للكاتبة‭ ‬جيه‭.‬كيه‭. ‬رولينج‭. ‬وطلب‭ ‬الناشر‭ ‬نايجل‭ ‬نيوتن‭ ‬من‭ ‬ابنته‭ ‬أليس‭ ‬قراءة‭ ‬أول‭ ‬كتب‭ ‬السلسلة‭ ‬الشهيرة‭ ‬وهو‭ ‬بعنوان‭ (‬هاري‭ ‬بوتر‭ ‬اند‭ ‬ذا‭ ‬سورسرز‭ ‬ستون‭) ‬لمعرفة‭ ‬رأيها‭. ‬وقال‭ ‬نايجل‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدار‭ ‬نشر‭ ‬بلومزبيري‭ ‬‮«‬طلبت‭ ‬من‭ ‬أليس‭ ‬قراءته‭ ‬بالنيابة‭ ‬عني‭ ‬وجاءت‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‭ ‬وهي‭ ‬منبهرة‭ ‬بمدى‭ ‬روعة‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭. ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬الكلاسيكيات‭ ‬مثل‭ (‬ويني‭ ‬ذا‭ ‬بوه‭) ‬أو‭ ‬كتب‭ ‬روالد‭ ‬دال‭ ‬أو‭ ‬سي‭.‬اس‭. ‬لويس‭ ‬وسوف‭ ‬يستمر‭.‬‮»‬‭ ‬ومثلت‭ ‬مبيعات‭ ‬الكتاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬بلومزبيري‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭. ‬ومع‭ ‬عرض‭ ‬مسرحية‭ ‬جديدة‭ ‬وإصدار‭ ‬كتاب‭ ‬لنص‭ ‬المسرحية‭ ‬وإنتاج‭ ‬فيلم‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بقصة‭ ‬هاري‭ ‬بوتر‭ ‬بعنوان‭ (‬فانتاستيك‭ ‬بيستس‭ ‬اند‭ ‬وير‭ ‬تو‭ ‬فايند‭ ‬ذيم‭) ‬وطرحه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬تتوقع‭ ‬بلومزبيري‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬الهوس‭ ‬بقصص‭ ‬الساحر‭ ‬الصغير‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬منأرباحها‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬التي‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬2017‭ . ‬

‭ ‬وقال‭ ‬نيوتن‭ ‬إن‭ ‬بلومزبيري‭ ‬تعتزم‭ ‬إحياء‭ ‬الذكرى‭ ‬العشرين‭ ‬لقصص‭ ‬هاري‭ ‬بوتر‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بأربع‭ ‬طبعات‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬كتاب‭ ‬في‭ ‬السلسلة‭ ‬مصحوبا‭ ‬برسوم‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬هوجوارتس‭ ‬للسحر‭. ‬كما‭ ‬تعتزم‭ ‬نشر‭ ‬نسخة‭ ‬مصورة‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ (‬فانتاستيك‭ ‬بيستس‭) ‬في‭ ‬2017‭ .‬