العلاج يقلل حوادث السائقين المصابين بانقطاع التنفس خلال النوم

– October 31, 2016

لندن‭ – (‬رويترز‭) – ‬تشير‭ ‬دراسة‭ ‬إيطالية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سائقي‭ ‬الشاحنات‭ ‬التجارية‭ ‬الذين‭ ‬يتلقون‭ ‬علاجا‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬خلال‭ ‬النوم‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬قد‭ ‬يقل‭ ‬خطر‭ ‬تعرضهم‭ ‬لحوادث‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬السائقين‭ ‬غير‭ ‬المصابين‭ ‬بانقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬خلال‭ ‬النوم‭. ‬ويقول‭ ‬معدو‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬طب‭ ‬النوم‭ ‬إنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسائقين‭ ‬المحترفين‭ ‬فإن‭ ‬فحص‭ ‬وعلاج‭ ‬اضطرابات‭ ‬النوم‭ ‬والتحكم‭ ‬فيها‭ ‬لابد‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬إجباريا‭ ‬لتقليل‭ ‬خطر‭ ‬الحوادث‭ ‬وتحسين‭ ‬السلامة‭ ‬على‭ ‬الطرق‭.‬وقال‭ ‬لويجي‭ ‬فيريني‭ -‬سترامبي‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬اضطرابات‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬فيتا‭- ‬ساليوت‭ ‬سان‭ ‬رافائيل‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬لرويترز‭ ‬هيلث‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الفحص‭ ‬بشأن‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬خلال‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬سائقي‭ ‬الشاحنات‭ ‬الثقيلة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬أحد‭ ‬أولويات‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭.‬‮»‬وأضاف‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الدراسة‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬وسيلة‭ ‬الفحص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اضطرابات‭ ‬التنفس‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنوم‭ ‬في‭ ‬السائقين‭ ‬التجاريين‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬ستيفانوس‭ ‬كاليس‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬طب‭ ‬هارفارد‭ ‬في‭ ‬بوسطن‭ ‬‮«‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬خلال‭ ‬النوم‭ ‬الذي‭ ‬لميُعالج‭ ‬بين‭ ‬سائقي‭ ‬الشاحنات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬خطر‭ ‬التعرض‭ ‬لحوادث‭ ‬خطيرة‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬تفاديها‭ ‬بواقع‭ ‬خمسة‭ ‬أمثال‭.‬‮»‬

ولا‭ ‬بد‭ ‬وأن‭ ‬يُجري‭ ‬سائقو‭ ‬الشاحنات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فحوص‭ ‬طبية‭ ‬كل‭ ‬عامين‭ ‬لتقييم‭ ‬لياقتهم‭ ‬البدنية‭ ‬لقيادة‭ ‬شاحنة‭. ‬ولكن‭ ‬الإدارة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لسلامة‭ ‬المركبات‭ ‬لا‭ ‬تُلزم‭ ‬سائقي‭ ‬الشاحنات‭ ‬بإجراء‭ ‬فحص‭ ‬بشأن‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬خلال‭ ‬النوم‭. ‬وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬حثت‭ ‬الهيئةالقومية‭ ‬لسلامة‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬إدارات‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإدارة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لسلامة‭ ‬المركبات‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬الفحص‭ ‬الإجباري‭ ‬للسائقين‭.‬

وقال‭ ‬كاليس‭ ‬لرويترز‭ ‬هيلث‭ ‬إن‭ ‬‮«‬البيانات‭ ‬الحديثة‭ ‬تظهر‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬التعرض‭ ‬لحوادث‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬علاج‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬خلال‭ ‬النوم‭.‬

‮«‬على‭ ‬جهات‭ ‬تنظيم‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬أخذ‭ ‬مسألة‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬خلال‭ ‬النوم‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬ووضع‭ ‬معايير‭ ‬صارمة‭ ‬للفحص‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بتدابير‭ ‬للتشخيص‭ ‬وضمان‭ ‬الانصياع‭ ‬للعلاج‭.‬‮»‬