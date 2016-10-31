محاولة مجتهدة لتفكيك معنى الحجاب

– October 31, 2016

مكاتيب عراقية

علي السوادني

ثمَّ‭ ‬أنني‭ ‬رأيتُ‭ ‬وصاحبتُ‭ ‬وجالستُ‭ ‬ومالحتُ‭ ‬نساءً‭ ‬كثيرات‭ ‬،‭ ‬يُنصتنَ‭ ‬بشغف‭ ‬وولهٍ‭ ‬عظيم‭ ‬للغناء‭ ‬،‭ ‬ويتفرّجنَ‭ ‬على‭ ‬التمثيل‭ ‬المشهور‭ ‬منه‭ ‬المسلسلات‭ ‬المصنوعة‭ ‬ببلاد‭ ‬الترك‭ ‬والمكسيك‭ ‬والبرازيل‭ ‬وكوريا‭ ‬،‭ ‬وشرائط‭ ‬هوليود‭ ‬وبوليود‭ ‬والقاهرة‭ ‬والشام‭ ‬وما‭ ‬حولها‭ ‬،‭ ‬ويضعن‭ ‬الماكياج‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬البديع‭ ‬الظاهر‭ ‬كلّهِ‭ ‬،‭ ‬ويتعطرنَ‭ ‬بالعود‭ ‬والعنبر‭ ‬والبخور‭ ‬والياسمين‭ ‬،‭ ‬فتصير‭ ‬واحدتهنَّ‭ ‬قلبي‭ ‬عليهنّ‭ ‬،‭ ‬مثل‭ ‬سلة‭ ‬ورد‭ ‬جوري‭ ‬تمشي‭ ‬على‭ ‬قدمين‭ . ‬يلبسنَ‭ ‬الجينز‭ ‬الذي‭ ‬يجسّم‭ ‬الجسمَ‭ ‬فترى‭ ‬الناس‭ ‬ما‭ ‬ترى‭ ‬من‭ ‬عبقرية‭ ‬الطين‭ ‬المخلوق‭ ‬منه‭ ‬هذا‭ ‬الأهيف‭ ‬البضّ‭ ‬الساحر‭ ‬المذهل‭ .‬

يجلسن‭ ‬في‭ ‬المطاعم‭ ‬والمولات‭ ‬والمقاهي‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬أيمانهنّ‭ ‬وأيسارهنَّ‭ ‬مصّاصات‭ ‬الأراجيل‭ ‬التي‭ ‬تنفث‭ ‬أضواع‭ ‬الفراولة‭ ‬والنعناع‭ ‬والتفاح‭ ‬والعسل‭ ‬الملكيّ‭ ‬والشوكولاتة‭ . ‬أثاث‭ ‬وجوههنّ‭ ‬بائن‭ ‬على‭ ‬بينونة‭ ‬تكاد‭ ‬تصيح‭ . ‬الحواجب‭ ‬المنتوفة‭ ‬المقصوصة‭ ‬المحددة‭ ‬،‭ ‬والعيون‭ ‬السود‭ ‬المرمّشة‭ ‬بما‭ ‬تيسّر‭ ‬من‭ ‬تقنية‭ ‬التطويل‭ ‬،‭ ‬والأنف‭ ‬الصقريّ‭ ‬البديع‭ ‬،‭ ‬والشفاه‭ ‬الطيبة‭ ‬الضامرة‭ ‬والمنفوخة‭ ‬،‭ ‬وغمز‭ ‬الخدود‭ ‬ومهوى‭ ‬الحنوك‭ . ‬كلّ‭ ‬شيء‭ ‬بائنٌ‭ ‬شديد‭ ‬الوضوح‭ ‬شهيّ‭ ‬المنظر‭ ‬مثير‭ ‬الحواس‭ ‬النائمة‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬يكاد‭ ‬الشيخ‭ ‬والكاهن‭ ‬الناظر‭ ‬إليهنَّ‭ ‬عيني‭ ‬عليهنَّ‭ ‬،‭ ‬ينسى‭ ‬صوب‭ ‬القبلة‭ ‬ودق‭ ‬الناقوس‭ ‬،‭ ‬فلا‭ ‬هي‭ ‬ردّتْ‭ ‬إليه‭ ‬صلاتهُ‭ ‬وصيامهُ‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬هو‭ ‬بقادر‭ ‬على‭ ‬إغماضة‭ ‬عينٍ‭ ‬ممكنة‭ . ‬

فرجة‭ ‬سماوية‭ ‬لذيذة‭ ‬مستلة‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الحلال‭ ‬المشرّع‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬غطاء‭ ‬قماش‭ ‬يستعمل‭ ‬لإخفاء‭ ‬الشعر‭ ‬اسمه‭ ‬الحجاب‭ ‬الذي‭ ‬اختلفت‭ ‬القوم‭ ‬في‭ ‬وجوبه‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬‭. ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬حبس‭ ‬شعر‭ ‬المرأة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عدم‭ ‬إثارة‭ ‬الناظر‭ ‬،‭ ‬فكان‭ ‬الأجدى‭ ‬هو‭ ‬تغطية‭ ‬الفم‭ ‬الثاغر‭ ‬الباسم‭ ‬الرطيب‭ ‬مثلاً‭ .‬

بعدها‭ ‬يأتيك‭ ‬الحجاب‭ ‬الكامل‭ ‬الشامل‭ ‬،‭ ‬ومعه‭ ‬يتحول‭ ‬هذا‭ ‬الكائن‭ ‬المدهش‭ ‬إلى‭ ‬كيس‭ ‬أسود‭ ‬يدبُّ‭ ‬فوق‭ ‬أرض‭ ‬الله‭ ‬الجميل‭ ‬،‭ ‬وتحت‭ ‬هذا‭ ‬السواد‭ ‬الشاسع‭ ‬،‭ ‬قد‭ ‬تخفي‭ ‬المرأة‭ ‬شيئاً‭ ‬مريعاً‭ ‬خطيراً‭ ‬مثل‭ ‬فكرة‭ ‬مفخخة‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬ضغطت‭ ‬على‭ ‬زرّهِ‭ ‬،‭ ‬قتل‭ ‬ناساً‭ ‬مَن‭ ‬قتلَ‭ ‬واحدهم‭ ‬بغير‭ ‬ذنب‭ ‬،‭ ‬كأنه‭ ‬قتل‭ ‬الناس‭ ‬كلّهم‭ . ‬ألحجاب‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬الرذيلة‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوصيف‭ ‬المبتسر‭ ‬،‭ ‬يشبه‭ ‬صلاة‭ ‬الحاكم‭ ‬الظالم‭ ‬الفاسد‭ ‬الكذوب‭ ‬القاتل‭ . ‬إن‭ ‬كان‭ ‬تلحيف‭ ‬الشعر‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقليل‭ ‬خسائر‭ ‬الشهوة‭ ‬،‭ ‬فإنّ‭ ‬الشغف‭ ‬وإشتهاء‭ ‬الآخر‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬والأنثى‭ ‬بنفس‭ ‬القوة‭ ‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬المنطق‭ ‬الأعرج‭ ‬،‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬الرجل‭ ‬أن‭ ‬يلبس‭ ‬حجاباً‭ ‬أيضاً‭ . ‬بقوة‭ ‬المصادفة‭ ‬الحسنة‭ ‬،‭ ‬مرّ‭ ‬البارحة‭ ‬من‭ ‬قدّام‭ ‬شرفتي‭ ‬المعلقة‭ ‬،‭ ‬شابٌّ‭ ‬يتأبط‭ ‬ذراع‭ ‬امرأة‭ ‬ضائعة‭ ‬تحت‭ ‬ستر‭ ‬حجاب‭ ‬يكاد‭ ‬يكون‭ ‬كلياً‭ ‬،‭ ‬لكنّ‭ ‬الولد‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬يرتدي‭ ‬شورتاً‭ ‬واقفاً‭ ‬حدّ‭ ‬الركبة‭ ‬وتي‭ ‬شيرتاً‭ ‬يظهر‭ ‬بعض‭ ‬أوشام‭ ‬ساعده‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الصنف‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يصافح‭ ‬المرأة‭ ‬،‭ ‬تطهّراً‭ ‬واجتناباً‭ ‬واحتياطاً‭ !!! ‬