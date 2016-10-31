محاولة مجتهدة لتفكيك معنى الحجاب
مكاتيب عراقية
علي السوادني
ثمَّ أنني رأيتُ وصاحبتُ وجالستُ ومالحتُ نساءً كثيرات ، يُنصتنَ بشغف وولهٍ عظيم للغناء ، ويتفرّجنَ على التمثيل المشهور منه المسلسلات المصنوعة ببلاد الترك والمكسيك والبرازيل وكوريا ، وشرائط هوليود وبوليود والقاهرة والشام وما حولها ، ويضعن الماكياج على الوجه البديع الظاهر كلّهِ ، ويتعطرنَ بالعود والعنبر والبخور والياسمين ، فتصير واحدتهنَّ قلبي عليهنّ ، مثل سلة ورد جوري تمشي على قدمين . يلبسنَ الجينز الذي يجسّم الجسمَ فترى الناس ما ترى من عبقرية الطين المخلوق منه هذا الأهيف البضّ الساحر المذهل .
يجلسن في المطاعم والمولات والمقاهي ، وفي أيمانهنّ وأيسارهنَّ مصّاصات الأراجيل التي تنفث أضواع الفراولة والنعناع والتفاح والعسل الملكيّ والشوكولاتة . أثاث وجوههنّ بائن على بينونة تكاد تصيح . الحواجب المنتوفة المقصوصة المحددة ، والعيون السود المرمّشة بما تيسّر من تقنية التطويل ، والأنف الصقريّ البديع ، والشفاه الطيبة الضامرة والمنفوخة ، وغمز الخدود ومهوى الحنوك . كلّ شيء بائنٌ شديد الوضوح شهيّ المنظر مثير الحواس النائمة ، حتى يكاد الشيخ والكاهن الناظر إليهنَّ عيني عليهنَّ ، ينسى صوب القبلة ودق الناقوس ، فلا هي ردّتْ إليه صلاتهُ وصيامهُ ، ولا هو بقادر على إغماضة عينٍ ممكنة .
فرجة سماوية لذيذة مستلة من باب الحلال المشرّع ، مع غطاء قماش يستعمل لإخفاء الشعر اسمه الحجاب الذي اختلفت القوم في وجوبه من عدمه . إذا كان حبس شعر المرأة هو من أجل عدم إثارة الناظر ، فكان الأجدى هو تغطية الفم الثاغر الباسم الرطيب مثلاً .
بعدها يأتيك الحجاب الكامل الشامل ، ومعه يتحول هذا الكائن المدهش إلى كيس أسود يدبُّ فوق أرض الله الجميل ، وتحت هذا السواد الشاسع ، قد تخفي المرأة شيئاً مريعاً خطيراً مثل فكرة مفخخة ، إن ضغطت على زرّهِ ، قتل ناساً مَن قتلَ واحدهم بغير ذنب ، كأنه قتل الناس كلّهم . ألحجاب لا يمنع الرذيلة ، وهو في هذا التوصيف المبتسر ، يشبه صلاة الحاكم الظالم الفاسد الكذوب القاتل . إن كان تلحيف الشعر هو من أجل تقليل خسائر الشهوة ، فإنّ الشغف وإشتهاء الآخر يأتي من الذكر والأنثى بنفس القوة ، وبهذا المنطق الأعرج ، سيكون على الرجل أن يلبس حجاباً أيضاً . بقوة المصادفة الحسنة ، مرّ البارحة من قدّام شرفتي المعلقة ، شابٌّ يتأبط ذراع امرأة ضائعة تحت ستر حجاب يكاد يكون كلياً ، لكنّ الولد هذا كان يرتدي شورتاً واقفاً حدّ الركبة وتي شيرتاً يظهر بعض أوشام ساعده ، وقد يكون من الصنف الذي لا يصافح المرأة ، تطهّراً واجتناباً واحتياطاً !!!