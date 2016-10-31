القوات العراقية تكسر دفاعات داعش و تتوغل في الساحل الأيسر من الموصل
شرقي الموصل/بغداد — كريم عبد زاير
تمكن الجيش العراقي ومكافحة الارهاب من كسر الضلع الشرقي لتنظيم داعش في الموصل حيث اندفعت القوات العراقية محررة بازوايا والكوكجلي وانهارت دفاعات داعش بسرعة مذهلة وسط هروب عناصره فيما وصلت القوات الى حي الانتصار وحي الكرامة وهما أول حيينتصلهما القوات الا ان المعركة لاتزال مستمرة هناك حيث انتشار القناصين والمفخخات التي دمرت الطائرات عددا كبيرا منها .
وقال ضابط لرويترز إن القوات العراقية دخلت حي الكرامة بمدينة الموصل الاثنين في أول توغل لها داخل المدينة بعد القتال على مدى أسبوعين في المنطقة المحيطة لطرد متشددي تنظيم داعش.
وقال قائد بجهاز مكافحة الإرهاب لرويترز إنهم دخلوا الموصل ويقاتلون الآن في حي الكرامة.
واستأنف جهاز مكافحة الإرهاب هجومه على الجبهة الشرقية للمدينة الاثنين. وكان قد أوقف تقدمه الأسبوع الماضي بعد أن أحرز تقدما على الأرض أسرع من القوات على الجبهات الأخرى حتى يتسنى للقوات الأخرى تضييق الفجوة والاقتراب من المدينة. وبدأت قوات الأمن العراقية ومقاتلو البشمركة الكردية الهجوم في 17 أكتوبر تشرين الأول بدعم جوي وبري من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش المتشدد.وتقدمت وحدة من القوات الخاصة في الجيش العراقي نحو المناطق المبنية في المعقل الرئيسي للتنظيم.
وقال قادة عسكريون إن الحملة المدعومة من الولايات المتحدة لاستعادة السيطرة على الموصل – وهي أكبر عملية عسكرية في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد للإطاحة بصدام حسين في 2003 – قد تستغرق أسابيع وربما أشهر.وقال القيادي الشيعي هادي العامري قائد منظمة بدر – إحدى أبرز مليشيات الحشد الشعبي في العراق – من على الجبهة الجنوبية إن معركة الموصل لن تكون نزهة وأكد أن المقاتلين مستعدون لمعركة الموصل حتى وإن امتدت لشهور.وفي وقت سابق قال ضابط من قوات جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي التي دربتها الولايات المتحدة لمراسل من رويترز إلى الشرق مباشرة من الموصل إن القوات تتحرك نحو كوكجلي وهي منطقة صناعية يقطنها الشبك على المشارف الشرقية للموصل وقد يدخلونإليها في وقت لاحق اليوم.وتقع تلك المنطقة على بعد نحو كيلومتر واحد من الحدود الإدارية للموصل.
وقال بيان عسكري «انطلقت جحافل قوات مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث في الفرقة الأولى وفرقة مشاة 16 بالتقدم باتجاه الساحل الأيسر لمدينة الموصل» في إشارة للضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يتدفق من الشمال إلى الجنوب . والسيطرة على الموصل ستكون هزيمة فعلية للمتشددين في الجانب الذي يقع بالأراضي العراقية من دولة «الخلافة» التي أعلنها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي من جانب واحد.
وما زالت المدينة تضم 1.5 مليون نسمة بما يجعلها أكبر بأربعة أو خمسة أمثال أي مدينة أخرى سيطر عليها التنظيم في العراق أو سوريا. وقال بيان عسكري آخر إنه تمت السيطرة على خمس قرى شمالي الموصل حيث يجري نشر مقاتلين من البشمركة فيما تتقدم وحدات الجيش من الجنوب.
وانضمت فصائل شيعية موالية لإيران للقتال يوم السبت بهدف قطع الطريق بين الموصل والرقة المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا.