القوات العراقية تكسر دفاعات داعش و تتوغل في الساحل الأيسر من الموصل

– October 31, 2016

شرقي‭ ‬الموصل‭/‬بغداد‭ ‬—‭ ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

تمكن‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬ومكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬الضلع‭ ‬الشرقي‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬حيث‭ ‬اندفعت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬محررة‭ ‬بازوايا‭ ‬والكوكجلي‭ ‬وانهارت‭ ‬دفاعات‭ ‬داعش‭ ‬بسرعة‭ ‬مذهلة‭ ‬وسط‭ ‬هروب‭ ‬عناصره‭ ‬فيما‭ ‬وصلت‭ ‬القوات‭ ‬الى‭ ‬حي‭ ‬الانتصار‭ ‬وحي‭ ‬الكرامة‭ ‬وهما‭ ‬أول‭ ‬حيينتصلهما‭ ‬القوات‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المعركة‭ ‬لاتزال‭ ‬مستمرة‭ ‬هناك‭ ‬حيث‭ ‬انتشار‭ ‬القناصين‭ ‬والمفخخات‭ ‬التي‭ ‬دمرت‭ ‬الطائرات‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬منها‭ .‬

وقال‭ ‬ضابط‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬دخلت‭ ‬حي‭ ‬الكرامة‭ ‬بمدينة‭ ‬الموصل‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬توغل‭ ‬لها‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬القتال‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوعين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬لطرد‭ ‬متشددي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬بجهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬لرويترز‭ ‬إنهم‭ ‬دخلوا‭ ‬الموصل‭ ‬ويقاتلون‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الكرامة‭.‬

واستأنف‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬هجومه‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭ ‬للمدينة‭ ‬الاثنين‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬أوقف‭ ‬تقدمه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أحرز‭ ‬تقدما‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬على‭ ‬الجبهات‭ ‬الأخرى‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬للقوات‭ ‬الأخرى‭ ‬تضييق‭ ‬الفجوة‭ ‬والاقتراب‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬وبدأت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬ومقاتلو‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬بدعم‭ ‬جوي‭ ‬وبري‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬بقيادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬المتشدد‭.‬وتقدمت‭ ‬وحدة‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬نحو‭ ‬المناطق‭ ‬المبنية‭ ‬في‭ ‬المعقل‭ ‬الرئيسي‭ ‬للتنظيم‭.‬

وقال‭ ‬قادة‭ ‬عسكريون‭ ‬إن‭ ‬الحملة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ – ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬الذي‭ ‬قادته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للبلاد‭ ‬للإطاحة‭ ‬بصدام‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬2003‭ – ‬قد‭ ‬تستغرق‭ ‬أسابيع‭ ‬وربما‭ ‬أشهر‭.‬وقال‭ ‬القيادي‭ ‬الشيعي‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬قائد‭ ‬منظمة‭ ‬بدر‭ – ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬مليشيات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ – ‬من‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الجنوبية‭ ‬إن‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬نزهة‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬المقاتلين‭ ‬مستعدون‭ ‬لمعركة‭ ‬الموصل‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬امتدت‭ ‬لشهور‭.‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬قال‭ ‬ضابط‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬التي‭ ‬دربتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لمراسل‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬تتحرك‭ ‬نحو‭ ‬كوكجلي‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬صناعية‭ ‬يقطنها‭ ‬الشبك‭ ‬على‭ ‬المشارف‭ ‬الشرقية‭ ‬للموصل‭ ‬وقد‭ ‬يدخلونإليها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬اليوم‭.‬وتقع‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬كيلومتر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الإدارية‭ ‬للموصل‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬عسكري‭ ‬‮«‬انطلقت‭ ‬جحافل‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والفرقة‭ ‬المدرعة‭ ‬التاسعة‭ ‬واللواء‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الفرقة‭ ‬الأولى‭ ‬وفرقة‭ ‬مشاة‭ ‬16‭ ‬بالتقدم‭ ‬باتجاه‭ ‬الساحل‭ ‬الأيسر‭ ‬لمدينة‭ ‬الموصل‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬للضفة‭ ‬الشرقية‭ ‬لنهر‭ ‬دجلة‭ ‬الذي‭ ‬يتدفق‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ . ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬ستكون‭ ‬هزيمة‭ ‬فعلية‭ ‬للمتشددين‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬بالأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬‮«‬الخلافة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬زعيم‭ ‬التنظيم‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭.‬

وما‭ ‬زالت‭ ‬المدينة‭ ‬تضم‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬بما‭ ‬يجعلها‭ ‬أكبر‭ ‬بأربعة‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬أمثال‭ ‬أي‭ ‬مدينة‭ ‬أخرى‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أو‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬عسكري‭ ‬آخر‭ ‬إنه‭ ‬تمت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬قرى‭ ‬شمالي‭ ‬الموصل‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬نشر‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬البشمركة‭ ‬فيما‭ ‬تتقدم‭ ‬وحدات‭ ‬الجيش‭ ‬من‭ ‬الجنوب‭.‬

وانضمت‭ ‬فصائل‭ ‬شيعية‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬للقتال‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بهدف‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬بين‭ ‬الموصل‭ ‬والرقة‭ ‬المعقل‭ ‬الرئيسي‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬