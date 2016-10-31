ترحيب إيراني بانتخاب عون رئيساً للبنان والحريري يستعد للتكليف
بيروت – طهران – الزمان
فاز الزعيم المسيحي ميشال عون برئاسة الجمهورية اللبنانية الاثنين بعد حصوله على الاكثرية المطلقة من اصوات اعضاء مجلس النواب بعد عامين ونصف من شغور المنصب. فيما يبدو انها صفقة اقليمية ايرانية سعودية ستدفع سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية مقابل تأييده لمرشح حزب الله ميشال عون بحسب نائب وضع ورقة بيضاء في صندوق الانتخاب .وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي «تهنىء الجمهورية الاسلامية الايرانية الشعب اللبناني ومختلف الاطراف السياسية في هذا البلد»، بحسب ما اوردتالوكالة.
وأضاف قاسمي «انها خطوة مهمة لترسيخ الديموقراطية وضمان استقرار لبنان»، معتبرا ان هذه الانتخابات تشكل رمزا «للتعايش بين مختلف الاديان».
وحضر جميع اعضاء مجلس النواب الـ127 (من اصل 128 بسبب استقالة احدهم منذ اشهر). وفاز عون بأكثرية 83 صوتا، بينما وجدت 36 ورقة بيضاء، وسبع اوراق ملغاة.
وحصل عون على 84 صوتا في الدورة الاولى اي اقل من ثلثي الاصوات، فيما ينص الدستور على ان الفوز من الدورة الاولى يتطلب الحصول على ثلثي الاصوات، بينما يكتفى بالاكثرية المطلقة في الدورات التي تلي.فجرت دورة ثانية لم تحتسب لانه تم العثور في صندوقة الاقتراع على 128 ورقة بينما يفترض ان يكون العدد 127. وتكرر الامر في دورة ثالثة لم تحتسب. واخيرا، وبعد ادلاء النواب باصواتهم للمرة الرابعة، حصل عون على 83 صوتا.
واعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري حصول «ميشال عون بـ83 صوتا مقابل 36 ورقة بيضاء، وسبعة اوراق ملغاة وصوت واحد للنائبة ستريدا طوق».
وفور اقفال جلسة الانتخاب، افتتح رئيس المجلس جلسة القسم التي سيدلي فيها عون بخطاب القسم.
وينتظر أنصار عون منذ سنوات وصوله الى سدة الرئاسة. وسيكون الرئيس الثالث عشر للبنان منذ الاستقلال.وفور إعلان النتيجة بدأت احتفالات في مناطق عدة. وكان عون حليفاً للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في فترة حصاره في قصره في بيروت في الثمانينيات ،وقيل ان صدام تبرع بفك حصاره بقوات عراقية الا ان واشنطن منعت ذلك .
ومن ثم تقارب عون مع الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد ايضاً .
ويحظى عون منذ بداية السباق بدعم حليفه حزب الله، لكنه لم يتمكن من ضمان الاكثرية المطلوبة لانتخابه الا بعد إعلان خصمين أساسيين تأييده، وهما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يتقاسم معه شعبية الشارع المسيحي، ورئيس الحكومة السابق سعدالحريري، ابرز زعماء الطائفة السنية. كما انضم الى المؤيدين اخيرا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.