ترحيب إيراني بانتخاب عون رئيساً للبنان والحريري يستعد للتكليف

– October 31, 2016

بيروت‭ – ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

فاز‭ ‬الزعيم‭ ‬المسيحي‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬الاثنين‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الاكثرية‭ ‬المطلقة‭ ‬من‭ ‬اصوات‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬من‭ ‬شغور‭ ‬المنصب‭. ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬انها‭ ‬صفقة‭ ‬اقليمية‭ ‬ايرانية‭ ‬سعودية‭ ‬ستدفع‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬مقابل‭ ‬تأييده‭ ‬لمرشح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬بحسب‭ ‬نائب‭ ‬وضع‭ ‬ورقة‭ ‬بيضاء‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬الانتخاب‭ .‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬بهرام‭ ‬قاسمي‭ ‬‮«‬تهنىء‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الايرانية‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬ومختلف‭ ‬الاطراف‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اوردتالوكالة‭.‬

وأضاف‭ ‬قاسمي‭ ‬‮«‬انها‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لترسيخ‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وضمان‭ ‬استقرار‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬تشكل‭ ‬رمزا‭ ‬‮«‬للتعايش‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الاديان‮»‬‭.‬

وحضر‭ ‬جميع‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الـ127‭ (‬من‭ ‬اصل‭ ‬128‭ ‬بسبب‭ ‬استقالة‭ ‬احدهم‭ ‬منذ‭ ‬اشهر‭). ‬وفاز‭ ‬عون‭ ‬بأكثرية‭ ‬83‭ ‬صوتا،‭ ‬بينما‭ ‬وجدت‭ ‬36‭ ‬ورقة‭ ‬بيضاء،‭ ‬وسبع‭ ‬اوراق‭ ‬ملغاة‭.‬

وحصل‭ ‬عون‭ ‬على‭ ‬84‭ ‬صوتا‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الاولى‭ ‬اي‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬الاصوات،‭ ‬فيما‭ ‬ينص‭ ‬الدستور‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬الاولى‭ ‬يتطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ثلثي‭ ‬الاصوات،‭ ‬بينما‭ ‬يكتفى‭ ‬بالاكثرية‭ ‬المطلقة‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬تلي‭.‬فجرت‭ ‬دورة‭ ‬ثانية‭ ‬لم‭ ‬تحتسب‭ ‬لانه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬في‭ ‬صندوقة‭ ‬الاقتراع‭ ‬على‭ ‬128‭ ‬ورقة‭ ‬بينما‭ ‬يفترض‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬العدد‭ ‬127‭. ‬وتكرر‭ ‬الامر‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬ثالثة‭ ‬لم‭ ‬تحتسب‭. ‬واخيرا،‭ ‬وبعد‭ ‬ادلاء‭ ‬النواب‭ ‬باصواتهم‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة،‭ ‬حصل‭ ‬عون‭ ‬على‭ ‬83‭ ‬صوتا‭.‬

واعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬حصول‭ ‬‮«‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬بـ83‭ ‬صوتا‭ ‬مقابل‭ ‬36‭ ‬ورقة‭ ‬بيضاء،‭ ‬وسبعة‭ ‬اوراق‭ ‬ملغاة‭ ‬وصوت‭ ‬واحد‭ ‬للنائبة‭ ‬ستريدا‭ ‬طوق‮»‬‭.‬

وفور‭ ‬اقفال‭ ‬جلسة‭ ‬الانتخاب،‭ ‬افتتح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬جلسة‭ ‬القسم‭ ‬التي‭ ‬سيدلي‭ ‬فيها‭ ‬عون‭ ‬بخطاب‭ ‬القسم‭.‬

وينتظر‭ ‬أنصار‭ ‬عون‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬سدة‭ ‬الرئاسة‭. ‬وسيكون‭ ‬الرئيس‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬للبنان‭ ‬منذ‭ ‬الاستقلال‭.‬وفور‭ ‬إعلان‭ ‬النتيجة‭ ‬بدأت‭ ‬احتفالات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭. ‬وكان‭ ‬عون‭ ‬حليفاً‭ ‬للرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬الراحل‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬حصاره‭ ‬في‭ ‬قصره‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬في‭ ‬الثمانينيات‭ ‬،وقيل‭ ‬ان‭ ‬صدام‭ ‬تبرع‭ ‬بفك‭ ‬حصاره‭ ‬بقوات‭ ‬عراقية‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬واشنطن‭ ‬منعت‭ ‬ذلك‭ . ‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقارب‭ ‬عون‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬الراحل‭ ‬حافظ‭ ‬الاسد‭ ‬ايضاً‭ .‬

ويحظى‭ ‬عون‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬السباق‭ ‬بدعم‭ ‬حليفه‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬الاكثرية‭ ‬المطلوبة‭ ‬لانتخابه‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬خصمين‭ ‬أساسيين‭ ‬تأييده،‭ ‬وهما‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬القوات‭ ‬اللبنانية‭ ‬سمير‭ ‬جعجع‭ ‬الذي‭ ‬يتقاسم‭ ‬معه‭ ‬شعبية‭ ‬الشارع‭ ‬المسيحي،‭ ‬ورئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬السابق‭ ‬سعدالحريري،‭ ‬ابرز‭ ‬زعماء‭ ‬الطائفة‭ ‬السنية‭. ‬كما‭ ‬انضم‭ ‬الى‭ ‬المؤيدين‭ ‬اخيرا‭ ‬الزعيم‭ ‬الدرزي‭ ‬وليد‭ ‬جنبلاط‭.‬