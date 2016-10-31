سعد الدين ابراهيم لـ (الزمان): قيادات الخارج الإخوانية تلح عليَِِ للتوسط

– October 31, 2016

وفد‭ ‬سلفي‭ ‬الى‭ ‬الرياض‭ ‬لطلب‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬الصلح‭ ‬بين‭ ‬القاهرة‭ ‬والاخوان

كشف‭ ‬محمد‭ ‬رجب‭ ‬مؤسس‭ ‬حركة‭ ‬دافع‭ ‬السلفية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬سافر‭ ‬الى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬حاملا‭ ‬مبادرة‭ ‬لتقديمها‭ ‬الى‭ ‬المسئوليين‭ ‬بالمملكة‭ ‬وخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬تتضمن‭ ‬بنودا‭ ‬للمصالحة‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬والاخوان‭ ‬بوساطة‭ ‬سعودية‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬التى‭ ‬تواجهها‭ ‬مصر‭ ‬والمنطقة‭.‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬د‭/ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬ابراهيم‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬ان‭ ‬قيادات‭ ‬الاخوان‭ ‬فى‭ ‬امريكا‭ ‬وتركيا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬يواصلون‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭ ‬طالبين‭ ‬منه‭ ‬التوسط‭ ‬للمصالحة‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬والاخوان‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المناخ‭ ‬العام‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬لا‭ ‬يساعدة‭ ‬على‭ ‬اداء‭ ‬مهمتة‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬المصالحة‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬المصري‭ ‬والاخوان‭ ‬حتميا‭ ‬وان‭ ‬تلك‭ ‬المصالحة‭ ‬سوف‭ ‬توقف‭ ‬الضغط‭ ‬الذي‭ ‬يمارسه‭ ‬اللوبي‭ ‬الاخواني‭ ‬فى‭ ‬الغرب‭ ‬ضد‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ .‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬بدأعدد‭ ‬من‭ ‬التيارات‭ ‬الاسلامية‭ ‬اعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬صفوفها‭ ‬للعودة‭ ‬مرة‭ ‬اخري‭ ‬للعودة‭ ‬للمشاركة‭ ‬فى‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬بعقد‭ ‬تحالفات‭ ‬جديدة‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬يجري‭ ‬حزب‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬مشاركا‭ ‬للاخوان‭ ‬فى‭ ‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬واعلن‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الوطن‭ ‬السلفي‭ ‬بقيادة‭ ‬عماد‭ ‬عبد‭ ‬الغفور‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬مرسي‭ ‬كما‭ ‬يجري‭ ‬حزب‭ ‬مصر‭ ‬القوية‭ ‬الذي‭ ‬يتراسة‭ ‬د‭/ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬ابو‭ ‬الفتوح‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الوسط‭ ‬الذي‭ ‬يتراسه‭ ‬ابو‭ ‬العلا‭ ‬ماضي‭ ‬للمشاركة‭ ‬معا‭ ‬فى‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ .‬