سعد الدين ابراهيم لـ (الزمان): قيادات الخارج الإخوانية تلح عليَِِ للتوسط

سعد الدين ابراهيم لـ (الزمان): قيادات الخارج الإخوانية تلح عليَِِ للتوسط
وفد سلفي الى الرياض لطلب الوساطة في الصلح بين القاهرة والاخوان
كشف محمد رجب مؤسس حركة دافع السلفية فى تصريحات خاصة ان وفداً من الحركة سافر الى المملكة العربية السعودية حاملا مبادرة لتقديمها الى المسئوليين بالمملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان تتضمن بنودا للمصالحة بين النظام والاخوان بوساطة سعودية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها مصر والمنطقة.
فيما كشف د/ سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون ان قيادات الاخوان فى امريكا وتركيا وبريطانيا يواصلون الاتصال به طالبين منه التوسط للمصالحة بين النظام والاخوان لتحقيق المصالحة الا ان المناخ العام فى مصر لا يساعدة على اداء مهمتة واضاف ان المصالحة بين النظام المصري والاخوان حتميا وان تلك المصالحة سوف توقف الضغط الذي يمارسه اللوبي الاخواني فى الغرب ضد الدولة المصرية .
من ناحية اخرى بدأعدد من التيارات الاسلامية اعادة ترتيب صفوفها للعودة مرة اخري للعودة للمشاركة فى الحياة السياسية بعقد تحالفات جديدة وفى هذا الاطار يجري حزب البناء والتنمية والذي كان مشاركا للاخوان فى تحالف دعم الشرعية واعلن انسحابه من مفاوضات مع حزب الوطن السلفي بقيادة عماد عبد الغفور مستشار الرئيس السابق مرسي كما يجري حزب مصر القوية الذي يتراسة د/ عبد المنعم ابو الفتوح مفاوضات مع حزب الوسط الذي يتراسه ابو العلا ماضي للمشاركة معا فى الحياة السياسية .