توقيف رئيس تحرير صحيفة تركية معارضة

– October 31, 2016

مقتل‭ ‬3‭ ‬جنود‭ ‬أتراك‭ ‬و4‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬أتراك‭ ‬وأربعة‭ ‬من‭ ‬مسلحي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬قتلوا‭ ‬الاثنين‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬ذي‭ ‬الأغلبية‭ ‬الكردية‭.‬

وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬إن‭ ‬الجنود‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬داجليجا‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬هكاري‭ ‬المحاذي‭ ‬لحدود‭ ‬العراق‭ ‬عندما‭ ‬اندلعت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬جنديا‭ ‬تركيا‭ ‬أصيب‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬الاشتباكات‭.‬

فيما‭ ‬اوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬التركية‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬‮«‬جمهورييت‮»‬‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الصحافيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الصحيفة‭ ‬المعارضة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬اصبحت‭ ‬مستهدفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬بعد‭ ‬كشفها‭ ‬قضايا‭ ‬مربكة‭ ‬للسلطة‭.‬

وتوقيف‭ ‬هؤلاء‭ ‬هو‭ ‬الاجراء‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬حملة‭ ‬التطهير‭ ‬الواسعة‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬المحاولة‭ ‬الانقلابية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬ضد‭ ‬اردوغان‭ ‬وطالت‭ ‬الصحافة‭ ‬عبر‭ ‬توقيف‭ ‬عشرات‭ ‬الصحافيين‭ ‬واغلاق‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬وسيلة‭ ‬اعلام‭.‬

واعلنت‭ ‬‮«‬جمهورييت‮»‬‭ ‬ان‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬مسؤوليها‭ ‬وصحافييها‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬مراد‭ ‬سابونجي‭ ‬اعتقلوا‭ ‬وما‭ ‬زالوا‭ ‬موقوفين‭ ‬قيد‭ ‬التحقيق‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬14‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬في‭ ‬المجموع‭ ‬صدرت‭ ‬بحق‭ ‬صحافيين‭ ‬ومسؤولين‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬المعارضة‭.‬

اوضح‭ ‬بيان‭ ‬لنيابة‭ ‬اسطنبول‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الاناضول،‭ ‬ان‭ ‬اعتقال‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاشخاص‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬‮«‬نشاطات‭ ‬ارهابية‮»‬‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحركة‭ ‬الداعية‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن‭ ‬الذي‭ ‬تتهمه‭ ‬السلطات‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬المحاولة‭ ‬الانقلابية‭ ‬الفاشلة‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

ويأتي‭ ‬توقيف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الاشخاص‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬صدور‭ ‬مرسوم‭ ‬نشر‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬وينص‭ ‬على‭ ‬اغلاق‭ ‬15‭ ‬وسيلة‭ ‬اعلام‭ ‬من‭ ‬صحف‭ ‬ومجلات‭ ‬ووكالات‭ ‬انباء‭ ‬معظمها‭ ‬متمركزة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬تركيا‭ ‬حيث‭ ‬غالبية‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬الاكراد‭ .‬

وقامت‭ ‬الشرطة‭ ‬بتفتيش‭ ‬منازل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬‮«‬جمهورييت‮»‬‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬اكين‭ ‬اتالاي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬والصحافي‭ ‬غوراي‭ ‬اوز‭ ‬واحد‭ ‬رسامي‭ ‬الكاريكاتور‭ ‬لديها‭ ‬موسى‭ ‬كارت‭.‬

ودعا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قراء‭ ‬الصحيفة‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الى‭ ‬التجمع‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬12‭,‬00‭ (‬09‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬امام‭ ‬مقر‭ ‬الصحيفة‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬حيث‭ ‬يتواجد‭ ‬حاليا‭ ‬عشرات‭ ‬الاشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬نواب‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭.‬

‭- ‬حملة‭ ‬تطهير‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ -‬

وكانت‭ ‬‮«‬جمهورييت‮»‬،‭ ‬آخر‭ ‬صحيفة‭ ‬تركية‭ ‬معارضة‭ ‬كبيرة،‭ ‬تبنت‭ ‬بادارة‭ ‬جان‭ ‬دوندار‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬قبل‭ ‬سابونجو،‭ ‬موقفا‭ ‬متشددا‭ ‬حيال‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬وضاعفت‭ ‬التحقيقات‭ ‬المربكة‭ ‬للسلطة‭.‬

ونشرت‭ ‬خصوصا‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬التحقيقات‭ ‬الصحافية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬يؤكد‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬تسجيل‭ ‬فيديو‭ ‬ان‭ ‬اجهزة‭ ‬الامن‭ ‬التركية‭ ‬سلمت‭ ‬اسلحة‭ ‬الى‭ ‬اسلاميين‭ ‬مسلحين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

واتهم‭ ‬دوندار‭ ‬‮«‬بكشف‭ ‬اسرار‭ ‬دولة‮»‬‭ ‬وفر‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬ولجأ‭ ‬الى‭ ‬المانيا‭ ‬بعد‭ ‬المحاولة‭ ‬الانقلابية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الثقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القضاء‭ ‬تعني‭ ‬تسليم‭ ‬رأسه‭ ‬للمقصلة‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬دوندار‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬انها‭ ‬يهاجمون‭ ‬آخر‭ ‬حصن‮»‬‭.‬

تدين‭ ‬‮«‬جمهورييت‮»‬‭ ‬في‭ ‬عنوانها‭ ‬الرئيسي‭ ‬الاثنين،‭ ‬‮«‬انقلابا‭ ‬ضد‭ ‬المعارضة‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬مرسومين‭ ‬نشرا‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬