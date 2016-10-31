منظمة:تأجيل محاكمة معارض بحريني إلى 15 ديسمبر

– October 31, 2016

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إن‭ ‬سلطة‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أجلت‭ ‬الاثنين‭ ‬محاكمة‭ ‬الناشط‭ ‬البارز‭ ‬المطالب‭ ‬بالديمقراطية‭ ‬ورئيس‭ ‬المركز‭ ‬نبيل‭ ‬رجب‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬للسماح‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬الذي‭ ‬يُتهم‭ ‬باستخدامه‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬انتقاداتللحكومة‭.‬

وقال‭ ‬المركز‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬العليا‭ ‬أجلت‭ ‬المحاكمة‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬تكليف‭ ‬خبير‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بالتحقق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حساب‭ ‬تويتر‭ ‬المعني‭ ‬كان‭ ‬رجب‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يديره‭.‬

وأضاف‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬المركز‭ ‬إن‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬قضيته‭ ‬يلقى‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أدلة‭ ‬على‭ ‬ارتكابه‭ ‬أي‭ ‬مخالفة‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬رد‭ ‬فوري‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬بالتعليق‭ ‬على‭ ‬القضية‭.‬

ورجب‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬النشطاء‭ ‬الحقوقيون‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬وهو‭ ‬مؤسس‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وسجن‭ ‬مرارا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المطالبة‭ ‬بالديمقراطية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

وكررت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬دعوتها‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬ترفض‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭ ‬وإنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬احترام‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭.‬

ونقل‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للحقوق‭ ‬والديمقراطية‭ ‬ومقره‭ ‬بريطانيا‭ ‬عن‭ ‬سمية‭ ‬زوجة‭ ‬رجب‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬استمرار‭ ‬اعتقاله‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬الخمسينات‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬أمر‭ ‬مقلق‭ ‬للغاية‭ ‬لأسرته‭. ‬وتساءلت‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬إبقائه‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬ضرر‭ ‬وإنها‭ ‬تشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬تدهور‭ ‬صحته‭.‬

واعتقل‭ ‬رجب‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬يونيو‭ ‬حزيران‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الإفراج‭ ‬عنه‭ ‬بقرار‭ ‬عفو‭ ‬ملكي‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬بالسجن‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬أيار‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بسبب‭ ‬تصريحات‭ ‬مزعومة‭ ‬اعتبرت‭ ‬تمثل‭ ‬إهانة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

واعتقل‭ ‬في‭ ‬اتهامات‭ ‬تتعلق‭ ‬بتدوينات‭ ‬مناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬نشرت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬منها‭ ‬واحدة‭ ‬تتهم‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬بتعذيب‭ ‬المعتقلين‭. ‬وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭ ‬2016‭ ‬وجه‭ ‬الادعاء‭ ‬اتهامات‭ ‬جديدة‭ ‬له‭ ‬بتشويه‭ ‬سمعة‭ ‬البحرين‭.‬

وتزامنت‭ ‬محاكمته‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬جماعات‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بتصعيد‭ ‬حملة‭ ‬على‭ ‬الجماعات‭ ‬المعارضة‭ ‬والنشطاء‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وتنفي‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬أي‭ ‬انتهاك‭ ‬ممنهج‭ ‬للحقوق‭.‬

والبحرين‭ ‬حليف‭ ‬قوي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتستضيف‭ ‬الأسطول‭ ‬الخامس‭ ‬الأمريكي‭ ‬كرادع‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬إيران‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الخليج‭.‬