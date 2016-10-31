– October 31, 2016

الإتحاد الوطني الكردستاني لـ (الزمان) :

وفدنا يبحث في طهران حل أزمة الإقليم السياسية والإقتصادية ومصير الموصل

بغداد – شيماء عادل

وصف الاتحاد الوطني الكردستاني زيارة وفد من حزبه الى طهران بالمهمة ووسيلة لحل الازمة الاقتصادية والمشاكل السياسية في الاقليم اضافة الى بحث مصير الموصل بعد التحرير . وقالت عضوة الاتحاد سوزان بكر لـ(الزمان) امس ان ( وفدا من الاتحاد برئاسة ملا بختيار مسؤول الهيئة العامة في المكتب السياسي للاتحاد يبحث في طهران عددا من الملفات المهمة للاقليم على رأسها المشاكل السياسية الداخلية والازمة الاقتصادية والمالية والاهم مناقشة مستقبل الموصل والحرب على داعش بعد تحريرها والمناطق المتنازع عليها وايجاد حل للمشاكل بين الاحزاب الكردية )، مضيفة ان (الزيارة ستستمر ثلاثة ايام ولها اهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية كون ايران تعد من الدول الاقليمية الفاعلة ولها دور مهم في التبادل التجاري مع العراق اضافة الى انه سيكون لها دور مؤثر في حل المشاكل الداخلية ولاسيما ان ايران لها علاقات صداقة جيدة مع الاتحاد منذ بدايات تأسيسه وبالتالي سيكون لها دور كبير اذا اصبحت الوسيط لحل المشاكل والازمة بين الاحزاب الكردية). الى ذلك قال امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي ان السعودية تحرض الحزب الديمقراطي الكردستاني لزعزعة امن ايران. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ايرنا عن رضائي قوله (في الوقت الذي تحارب بعض دول المنطقة الاكراد في تركيا و سوريا والعراق فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتعامل باحترام مع الاكراد في أي بلد بالمنطقة)، واضاف رضائي ان (السعودية تتدخل في منطقة كردستان وتحاول من خلال تحريض الحزب الديمقراطي الى زعزعة الأمن في بلدنا)، واكد رضائي ان (الاتحاد الوطني يمتلك طاقات انسانية جيدة جدا وشخصيات مهمة كان لها دور في تعزيز مكانة الحزب)، مشيرا الى (دور امين عام الاتحاد الكردستاني جلال الطالباني وتضحياته في العراق). من جانبه اعلن بختيار عن (الاستعداد للتعاون الشامل مع ايران لمواجهة داعش والقضاء على الارهابيين). وفي بغداد بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع رئيس السلطة القضائية في ايران صادق املي لاريجاني بحضور السفير الايراني لدى العراق حسن دنائي فر مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد المالكي في بيان امس ان (العراق استطاع ان يرد هجمة الارهاب التي تعرض لها في هذه المرحلة بفضل القوات الامنية والحشد الشعبي)، عادا (تحرير الموصل منطلقا لاستئصال جذور الارهاب في المنطقة) مثمنا (موقف ايران الداعم لأمن واستقرار العراق).

من جانبه أعرب لاريجاني عن (دعم بلاده الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب الهمجي) مشيداً (بصمود الشعب العراقي في مواجهة المجاميع الإرهابية التي باتت تمثل خطراً كبيراً وتهديداً واضحاً لكل دول المنطقة والعالم).