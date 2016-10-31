– October 31, 2016

مواجهة كروية مهمة في الجولة السابعة

أولاد العاصمة يتوعّدون البطل وأربيل تضيّف كربلاء

الناصرية – باسم الركابي

تتواصل اليوم الثلاثاء الاول من تشرين ثاني مباريات الجولة السابعة من المرحلة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم عندما تقام مباراتين الاولى في ملعب الشعب بين الزوراء والامانة والاخرى في اربيل بين اصحاب الارض وكربلاء وتجري بعد غد الخميس مباراة واحدة بين الطلاب والنفط على ان تختتم المباريات الجمعة بلقاء السماوة والبحري في وقت كانت لجنة المسابقات قد اجلت مباراة الجوية ونفط الجنوب لارتباط الجوية بخوض مباراة نهائي بطولة كاس الاتحاد الاسيوي عندما يواجه فريق بنغلورو الهندي السبت المقبل حيث تتجه الانظار الى صوب ملعب اللقاء المهم الذي يامل ان يقدم الجوية ما لديه وان يلعب بالشكل الجيد من خلال وجود عناصر اللعب والمنافسة وتقديم المهمة كما يجب من خلال تقديم اللعب القوي والاستحواذ على الكرة واخذ الامور على محمل الجد ولان الفريق سيكون امام فرصة كبيرة وتاريخية في تحقيق السبق بين الفرق العراقية المحلية التي فشلت في الحصول على لقب هذه البطولة التي تعود مشاركتها الاولى الى بداية السيعينيات من القرن الماضي حينما بلغ اليات الشرطة الى نهائي البطولة لكنه فضل الانسحاب على عدم مقابلة الطرف الاخر احد الفرق الاسرائيلية كما نجح اربيل في الوصول الى نهائي البطولة نفسها مرتين لكنه سقط امام الكويت والقادسية الكويتين كلا الفريقين الجوية والهندي قدما مباريات جيدة خلال جولات التصفيات قبل ان يلعبا النهائي المقبل وسط اهتمامهما حيث الجوية الذي ينتظر ان يكون على الموعد وهو الذي يضم مجموعة لاعبين تلعب سوية خلال فترة مناسبة ما زاد من انسجامها كما استقر تدريبيا بعدما تولى باسم قاسم مهمة تدريب الفريق الذي استمر في نجاحاته المحلية والنقدم اسيويا و وبشكل نال اهتمام الوسط الكروي الذي يامل ان يقدم الجوية ما لديه من حيث الاداء واللعب وان يظهر في الحالة المطلوبة واخذ الامور بكل جدية لان الفريق المقابل يمتلك مجموعة لاعبين محترفين وبينهم متجنسين ولايمكن ان يقطع هذه المسافة وتجاوز عدة فرق في التصفيات وادوار البطولة وينتقل الى النهائي التي تشكل التحدي للفريقين.

على الجوية ان يكون في الحالة المعنوية العالية ويستغل الدعم المعنوي من قبل الجماهير العراقية في ان يكون جاهز ويقدم العمل الجماعي من خلال نوعية اللاعبين الذين زادوا ثقة وانسجام ورغبة في الحصول على اللقب الاسيوي ولانه يتمتع بالقوة والانضباط كما تتطلبها مواجهة الخصم المذكور لاول مرة وعلى الجوية ان يكون حذر بشدة لمواجهة الفريق المقابل الذي مؤكد يتمتع بمزايا اللعب المطلوبة حتى تمكن من الوصول الى النهائي ويمني النفس في خطف اللقب كما وصوله الى المباراة النهائية اثار تساؤلات المتابعين والمراقبين بسبب الظهور المعدوم للمنتخبات والفرق الهندية على المستوى الاسيوي وفي كل الاحوال ان يستعد الجوية بكل ما تتطلبه المهمة التي يحمل فيها رسالة مهمة في عكس واقع الكرة العراقية في تحقيق اول استحقاق على مستوى البطولة بعد الظهور الطيب للمنتخبات العراقية اسيويا انها الفرصة التي علينا ان نتعامل معها بجد واللعب بانتظام وتركيز واهتمام وحتى ان كان هنالك تشابه في مستوى الفريقين علينا ان نحمل المهمة على قدر المسؤولية.

الزوراء والامانة

ونعود الى مباراتي اليوم عندما يضيف ملعب الشعب لقاء الزوراء في المركز السادس بست نقاط والامانة الثالث باثنتي عشر نقطة البطل ليس في افضل حالاته بعد تعادلين متتالين امام اربيل ونفط الجنوب ما جعله امام ارتفاع انتقادات انصاره لابتعاده عن مستواه وواقع المنافسة بعدما نزف سبع نقاط اثر خسارته من الطلاب وهو ما عطل من البداية التي خالفها رغم مرور ست جولات وهو في مركز متاخر قبل ان يستمر في نزنف النقاط من مباراة لاخرى وحقق فوزين ربما متوقعان عندما هزم الكهرباء سابع عشر الترتيب وكربلاء في الموقع الاخير ويبقى مطالب في تحقيق الفوائد اينما يلعب وان تظهر قدرات عناصره للدفاع عن اللقب وان يعكس ملامح من كونه الفريق البطل القادر على تحقيق اللقب مرة اخرى ومواجهة المباريات بروحية وثقة ولانه يمتلك مجموعة من اللاعبين المعروفين لكن الامور تسير بشكل بعيد عن اهتمام وطموحات المشاركة التي لم يعكسها كما يجب وما قدمه للان مؤكد لم يعجب جمهوره عندما تاخر وكاد ان يسقط امام اربيل قبل ان يتمكن من تحقيق التعادل وهي النتيجة التي تشبه الخسارة ولانها لم تسعد الانصار الذين زاد زعلهم بعد التفريط بفوز كان في متناول اليد قبل ان يتنازل عنه ويعود بتعادل اشبه بالخسارة من البصرة.

الاداء المنتظر

والزوراء لم يقدم الاداء المنتظر حينما ظهر ضعيفا منذ اللقاء الاول واستمر وبقي بوضع حرج ولانه يلعب تحت ضغط جمهوره الذي مؤكد سيكون له راي في نتيجة اليوم في مهمة لاتبدو سهله امام الامانة المثابر الذي يسعى الى زيادة متاعب البطل من خلال جهود افراده التي حققت اربع نتائج فوز ومؤكد تتطلع الى الخامس وتعمل عليه في الاطاحة بالزوراء تحت انظار جمهوره كما ان الزوراء ليس مطالب بالفوز وحده بل في الكشف عن نفسه ومستواه ومداواة جراحه في مهمة تظهر غاية في الصعوبة ولانه بات ضعيفا في اللعب والنتائح ما يجعل منه ان يعبر من مستوى الاداء وتغير النتائج التي مهم ان يخرج بكل فوائد اللقاء وهذا مرهون بجهود اللاعبين باهمية الارتقاء بالاداء الشخصي ولانهم اسماء معروفة منها من مثلت المنتخبات والاخرى مستمرة في تشكيلته كما ان الفريق يحمل تطلعات ورغبة جمهور يهتم بالامور كما يجب ولان مباريات الزوراء تحمل خصوصية ليس لانصاره بل لمتابعي الدوري الذين ياملون ان يعود الى مستواه والمسار الصحيح قبل ان تصعب الامور بعد اكثر لان استمراره على هذه النتائج يعني تقديم خدمة للفرق الاخرى وهو ما يؤثر على وضعه العام وعليه ان يرد على المنتقدين والمشككين وان يتحلى اللاعبين بروح اللعب والمثابرة ومع كل الذي حصل في الجولات الاخيرة فان الترجيحات تنصب للزوراء لاكثر من سبب ولانه لازال القادر على تقليص الفجوة والانطلاق عبر بوابة الامانة التي لم تكن سهلة لكن يبقى مطالب في تغير مسار المستوى والنتائج

مهمة اليوم

ومهمة اليوم تحتم على البطل ان يلعب دفاعا عن اللقب ومن ثم الحصول على الرابع عشر وان يعمل بكل ما يقدر على تحويل مسار الامور من خلال تحقيق النتئاج المطلوبة التي ينتظر ان يعود بها من خلال مهمة اليوم ومصالحة جمهوره الذي لايقبل بغير الفوز عل امل ان يتقدم لموقع افضل من الذي عليه الان وان يعود للواجهة كما هو عليه في اغلب المواسم حتى لقب بصاحب الالقاب وان يحقق النتيجة والعودة الى مكانه في مواقع المقدمة والمنافسة على الصدارة التي ينتظرها ما يضع المدرب تحت تاثير النتائج وهو المطالب في العودة الى سكة الانتصارات التي ياملها جمهوره الذي لايهمه من يدير دفة الاموربقدر ان يسعدهم في حصد النقاط وان يتمتع بكل مواصفات الفريق المطلوبة حتى في بعض الاوقات تتمنى الفرق ان لانلعب معه بعد السيطرة المستمرة على اجواء المنافسات كما هو مطالب بتعويض نتيجتي اربيل ونفط الجنوب والعودة بسرعة الى اجواء المنافسة وان يثبت الفريق القوي وان ما جرى له في الجولتين الاخيرتين مجرد كبوة وكان يامل في تجاوز الاختبار الاول ذهابا كما على اللاعبين تصحيح الاخطاء والظهور مجموعة متجانسة تعمل من اجل الاخذ بالفريق الى ما تتطلبه المشاركة ,وان لايكون بعيد عن عيون جمهوره وكسب ثقتهم وان يظهر منافس كما هو عليه في الموسم الاخيرالذي انهاه بسجل نظيف وبامكان الزوراء ان يعود بقوة للمنافسة وتحقيق النتائج وان يظهر قوته من خلال عدة عوامل والكل يعرف حجم الفريق

افضل الفرق

بالمقابل فان الامانة يعد الان افضل فرق الدوري بعد ان واصل مسيرة النتائج حيث الفوز باربع مباريات حصل على كامل نقاطها وهو في الموقع الثالث ويتطلع الى الخامس ويبدو انه قادر على تحقيقه تحت انظار جمهور البطل ولان الامانة في افضل حالاتها وتريد ان تستدرج احد ابرز اطراف الصراع على لقب الدوري وزيادة مشاكله مع جمهوره لانه يلعب بشكل منظم كما يتمتع بقوة عناصره التي تجمع بين اللاعبين الشباب والخبرة ولازالت تقدم نفسها كفريق قوي منذ البداية وستكون اليوم امام الاختبار الحقيقي بعد ان تمكن من الفوز على السماوة ونفط ميسان وعلى الكرخ ثم الكهرباء وقدتكون نتائج متوقعة قياساالى امكاناتها لكنه يريد ان يثبت قدراته في مواجهة اليوم التي يريد ان يقدم ما عنده وان يستمر في التقدم وسيلعب من اجل للصدارة اذا ما فشل الوسط والميناء والاهم لايريد ان يستثني الزوراء من ضحاياه والمرور من ملعب الشعب في النتيجة التي يريد ان يعزز تقدمة بعد ان تطور مستواه كثيرا ولانه يمتلك مقومات الفريق المنافس ويحاول احمد خضير الاستفادة من وضع فريقه الفني وتدني اداء ونتائج الزوراء والخروج من ملعب الشعب مرفوع الراس لان الفوز على الفرق الجماهيرية له طعم خاص صحيح ان الامانة واولاد العاصمة يقدمون بداية مهمة لكن الفوز على الزوراء وازعاج جمهوره يعني الشيء الكثير للفريق المجتهد الذي مهم ان يبرز وينافس وان يقلب الموازين خصوصا في لقاء اليوم ويعول المدرب على جهود عناصره التي تقدم مباريات والتنافس بقوة ولايمكن ان يقلل من شانه والاهم ان يؤسس لمكان جيد في الصراع المشتد والحفاظ على نوعية الاداء التي يريد ان يتوجه بقهر البطل اذا لم لعب بحماس كبير واللاعبين يدركون طبيعة واهمية المباراة وتاثيرها المعنوي على مسار الفريق الذي الزم الانظار ان تتجه اليه لانه للان يحقق ما يقدر عليه وحتما سيستخدم الاسلوب الذي يقوده الى حسم الامور والاهم تعذيب جمهور الزوراء الذي سيكون وحده في الملعب ولان الامانة تريد ان تحقق الانجاز من خلال جهود العناصر التي تعي اهمية النتيجة ومشروع الاستمرار في نسج النتائج وعلى ثائر احمد ان يعترف من ان فريقه دون المستوى ما عرضه للتراجع وقد يواجه غضب جمهوره وربما تضع نتيجة غير الفوز حدا لمهمته التي باتت اكثر حرج مما كان يتوقع رغم وجود العناصر المؤثرة لكن الكل من لهم علاقة بالبطل يشعرون بالقلق نتيجة تراجع الموقع والاداء والنتائج التي تحتاج الى ترتيب الاوراق واللعب دون اخطاء في ظل ظروف تظهر مناسبة لاستعادة التوازن والسؤال هل تقدر الامانة على اسقاط الفريق الخامس حامل اللقب ام الزوراء والقدرة والعودة الى سكة الانتصارات والاهــــم ان نشاهد مواجــــهة تعكس مستوى الفريقين في مباراة واحدة تجــــري في بغـــداد.

اربيل وكربلاء

ويعود اربيل الى ملعبه بعد تعادل مع الزوراء وخسارة من الجوية في الموقع السابع بسبع نقاط وكله امل في تحقيق الفوز الاول على اخر التريب كربلاء بنقطتين ويامل اصحاب الارض ان ينجحوا في استغلال الملعب والسيطرة على الامور التي افتقد اليها في مباريات الارض عندما فشل في تحقيق الفوز على الحدود والكهرباء قبل ان يتلقى خسارة الجوية الاسبوع الماي ما يتطلب من المدرب مظفر جبار العمل على الاستفادة من المباراة من اجل العودة الى سكة الانتصارات التي غابت منذ الجولة الثالثة عندما قهر جيرانه زاخو ولان الامور تتطلب الظهور القوي ولو في مباريات الارض والخروج بفوائدها بعد ان خسر اربع نقاط وهي مؤثرة جدا مع ان الفريق قدم مستويات مناسبه ذهابا لكن لايمكن هدر النقاط في ظروف لعب تراهن عليها الفرق ولان الوضع الذي عليه اربيل الذي اعد المشاركة بصعوبة كما نرى كيف تجري الامور امام الكل والمهمة تتطلب من اللاعبين تقديم الاداء القوي واهمية تحسينه ومحو اثار خسارة الدور الماضي والعمل على تحقيق الخطوة الاولى في فرصة نظهر مواتية امام وضع الضيوف الذي لايحسدون عليه بعد تلقي ثلاث خسارات متتالية وربما تكون تحصيل حاصل لانها جرت مع الثلاثي المرشح للقب الدوري

وقد يرى اربيل من المهمة في متناول اليد لكن علىيه اخذ الامور بجدية في الحصول على نقاط المباراة التي نعم تظهر على الورق سهله لكن لايمكن قياس الامور على هذه الشاكلة لان كل شيء متوقع ان يحصل في المباريات ولان كربلاء لايمكن ان يبقى مكتوف الايدي والساعي الى ايقاف مسلسل النتائج السلبية والهروب من ازعج مواقع سلم الترتيب

ويرى فاضل عبد الحسين ان الدفاع عن المقعد يجب ان ياتي من خلال هذه المباريات حيث اوجه الشبه بين الفريقين وان يظهر اكثر قوة وتركيز في مهمة لاتظهر صعبة كما جرى في الجولات الثلاث الاخيرة وبامكان اللاعبين تجاوز الامور عبر العطاء واللعب بتركيز وبشعار لابديل عن الفوز الذي ممكن ان يحققه الفريق الذي يدرك طبيعة الظروف التي تحيطه بعد تلقي اربع خسارات من ست مباريات تعد مشكلة ولابد من التوقف على الامور ومراجعتها كما يجب والاهم تدارك الوضع المتراجع للفريق الباحث عن الفوز في ملعب اربيل الذي سيكون خال من الجمهور وقد يساعد هذا الضيوف على تجاوز اصحاب الارض وان تظهر قدرات عدد من اللاعبين بشكل فردي وتقديم المهارات التي غابت وهو يواجه تحديات الاداء والنتائج والموقع ما يتوجب تغير هذا المسار الصعب الذي مهم ان يتوقف مسلسل النتائج التي اخذته للوراء وياتي هذا بعد فشل في مواجهاته الاخيرة ومؤكد ان اللاعبين والانصار نقموا على القرعة التي وضعت الفريق امام مباريات غاية في الصعوبة هي في كل الاحوال تشـــكل تحدي حتى للفــــرق المنافـــسة على اللقب

وهنا هل يستطيع الفريق من تغير خريطة النتائج قبل ان تخرج الامور من مسارها وتفتقد للحلول ممثلة في تغير النتائج مهم ان تبد من مباراة اليوم امام الفريق الذي يشعر بالتعب بعد الخروج الثالث ولان السفر الى اربيل هو المشكلة امام الوضع المالي الذي يواجهه لابل حد منه كثيرا لانه لم يقدر على انتداب لاعبين اكثر قدرة على العطاء للاقتراب من هدف المشاركة الذي لايخرج فقط عن البقاء الخيار الذي يلعب من اجله واهمية دعمه من خلال تغير واقع النتائج المتذبذبة التي اخذت منه الكثير في بداية معقدة ولابد من العودة بقوة عبر بوابة اربيل التي لم تعد قوية وتعكس الاطمئنان لجمهوره وفي ان تظهر طريقة اللعب التي سيحدد ملامحها فاضل عبد الحسين الذي اخذه الحنين للعودة الى فريقه السابق وهو المطالب بوقف سير النتائج والاهم الابتعاد من الموقع الحالي الذي يثير المخاوف كلما لعب الفريق وخسر ولانه سيكون امام مهمة يامل ان يرد الاعتنبار والعودة بالفوز قبل الذهاب للراحة الاجبارية بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة ومن اجل استعادة الفريق للثقة المهزومة والتي يريد اربيل ان يوسعها ويدفع بالامور لمصلحته وهو الاخر بامس الحاجة للنقاط لتاثيرها على موقف الفريق الذي يسير بشكل مقبول ما ينقصها فقط الخروج بالفوز الاول ايابا ولاقناع الانصار من انه يسير في الاتجاه الصحيح

وتجري يوم الخميس مباراة واحدة بين النفط والطلاب وتختتم في السماوة عندما يضيف البحري في اخر مباريات الجولة المذكورة، وكانت مباريات الجولة السادسة التي شهدت اقامة عشر مباريات اسفرت عن فوز الطلاب على كربلاء بثلاثة اهداف دون رد سجلها ياسر عبد الحيسن هدفين (30 و71) ومهدي كريم (29) وتغلب النفط على البحري بثلاثة اهداف نظيفة تناوب على تسجيلها ايمن حسين هدفين ((50و64) ثم وليد كريم 83 كما حقق الجوية فوزه على اربيل بثلاثة اهداف لواحد تقدم الجوية عن طريق همام طارق وامجد راضي وحمادي احمد (28 و73 و93) فيما سجل لاربيل فرحان شكور 31 وتعادل السماوة والحسين بهدف سجل للسماوة انور مهدي 65 فيما عادل لفريق الحسين حيدر علي 89 في الوقت الذي انتهت مباراة نفط ميسان والشرطة بتعادلهما السلبي وكذلك مباراة نفط الوسط وزاخو وتعادل نفط الجنوب والزوراء عندما استهل عادل فاضل التسجيل للزوراء احمد فاضل (19) وعادل لنفط الجنوب باسم علي (92) وحقق فريق الامانة فوزا مثيرا على الكهرباء بعدما قلب تاخره الى فوز قاده سجاد حسين الذي سجل هدفي الفوز (80و89) فيما سجل للكهرباء حسام كاظم (69) وتغلب الميناء بهدف عمار عبد الحسين على الكرخ (21) وتعادل النجف والحدود بهدفين سجل للحدود كرار جبار(4) وسيف جاسم في نهاية الوقت الذي بقي متقدما به اصحاب الارض عن طريق احمد الدوني وحسين واحد.