– October 31, 2016

الطائرة تواجه السعودية في البطولة العربية

بغداد – الزمان

اعلن الاتحاد العربي للكرة الطائرة، امس الاثنين، جدول مباريات البطولة العربية التي ستحتضنها العاصمة المصرية القاهرة للمدة من 15 – 25 من شهر تشرين الثاني الجاري بمشاركة 7 منتخبات. وقال رئيس الاتحاد المركزي للكرة الطائرة مناف فاضل في تصريح صحفي ان منتخبنا الوطني سيستهل مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب السعودي في السابع عشر من الشهر المقبل وفي اليوم التالي سيكون منتخبنا في حالة انتظار.واضاف ان اللقاء الثاني سيكون امام المنتخب الفلسطيني في التاسع عشر منه ثم يواجه منتخب البحرين في العشرين من الشهر ذاته وسيكون يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين استراحة لجميع الفرق.واشار فاضل الى ان يوم الثلاثاء الذي يليه سيشهد لقاء منتخبنا مع المنتخب الاردني ثم يواجه اهل الدار المنتخب المصري يوم الاربعاء ويختتم لقاءاته بمواجهة المنتخب الاماراتي يوم الخميس الموافق 24 من الشهر ذاته.وبين ان جدول المباريات متوازن ونطمح من خلال البطولة الحصول على احد الاوسمة وتسجيل نتائج ايجابية. على صعيد متصل اعتذر الاتحاد الاماراتي للكرة الطائرة عن عدم استضافة المنتخب الوطني لاقامة عدد من المباريات التجريبية خلال المعسكر الذي كان من المؤمل ان ينطلق منتصف الاسبوع الجاري في الامارات. وقال رئيس الاتحاد مناف فاضل بعد اعتذار الاتحاد الاماراتي عن عدم تضييف المعسكر التدريبي الخاص بمنتخبنا الوطني لأسباب تتعلق بعدم قدرة الاتحاد المضيف تأمين اية مباراة تجريبية لانشغال اغلب الاندية بمسابقة الدوري فيما يوجد المنتخب الاماراتي باللعبة في مصر. وزاد ان المسابقة ستشهد مشاركة سبعة منتخبات عربية حيث حددت اللجنة المنظمة الية الدوري العام من مرحلة واحدة كنظام لاقامة منافسات البطولة.