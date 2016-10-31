– October 31, 2016

نقطة ثمينة للاس بالماس وقطار هوفنهايم يدهس هيرتا برلين

سامبدوريا يزيد معاناة الإنتر والتعادل يحسم مباراة مارسيليا وبوردو

{ مدن – وكالات: عمّق سامبدوريا من جراح إنتر ميلان ومدربه فرانك دي بوير الذي أصبح مستقبله مهدداً بقوة بعدما حقق الفوز عليه بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للكالتشيو التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب فابيو كوالياريلا في الدقيقة 44 ليرتفع رصيد سامبدوريا إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر فيما توقف رصيد الإنتر عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر. المباراة بدأت قوية من جانب كلا الفريقين وخاصة أصحاب الأرض فظهر على لاعبي سامبدوريا إصرار واضح على إيقاف نزيف النقاط وتحقيق نتيجة إيجابية قابلها محاولات من قبل لاعبي الإنتر للسيطرة على منطقة وسط الملعب. ظل اللقاء على نفس الوتيرة، محاولات من كلا الفريقين مع أفضلية نسبية لفريق سامبدوريا في ظل الحماس الجماهيري الكبير الذي كان دافعاً للاعبين في الملعب. وبينما كانت الأمور تتجه إلى انتهاء الشوط بالتعادل ينجح كوالياريلا في تسجيل هدف التقدم لفريقه سامبدوريا قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم سامبدوريا بهدف دون مقابل. تحسن أداء النيراتزوري نسبياً في الشوط الثاني وبدأ في الوصول إلى مرمى سامبدوريا بشكل أكبر ولكن ظل غياب الضغط في وسط الملعب على لاعبي سامبدوريا مشكلة واضحة كلما قطع سامبدوريا الكرة وحاول القيام بهجمات مرتدة. مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز سامبدوريا بهدف دون مقابل.

مدرب ميلان يشيد بلاعبيه

من جهة اخرى أشاد فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي بلاعب الوسط جياكومو بونافينتورا، بعد إحرازه لهدف فوز الروسونيري على حساب بيسكارا ليصعد ميلان إلى المركز الثالث في الكالتشيو. وقال مونتيلا في تصريحات لشبكة ميديا ست بعد المباراة: قبل بضعة أيام لقد كنا نتدرب على هذه الخدعة أمام المرمى، وكان كيسوكي هوندا يقوم بدور المخادع، ولكن يبدو أن بونافينتورا تذكر هذا اليوم. وأضاف: هذه النقاط الثلاث التي حصلنا عليها اليوم هي بقدر قيمة النقاط التي حصلنا عليها أمام يوفنتوس، لقد أحببت أداء ميلان ، أما بيسكارا فقد لعب جيدًا وهو يستحق التحية. وعن عدم رضا كارلوس باكا على استبداله قال: لا أهتم لذلك كثيرًا سوف أرى ما سيقوله لي باكا، أود أن اهنئ لويس أدريانو على الأداء الجيد الذي قدمه لكنه كان يمكن أن يقوم بفعل أفضل مع بعض الفرص. واختتم: صنعنا عدة فرص وكان هناك ثلاثة أو أربعة فرص خطيرة لنا، وظيفة باكا هي تسجيل الأهداف وهذا هو ما يجيده.

تعادل سلبي

وتعادل فريق أولمبيك مارسيليا سلبيا مع ضيفه بوردو على ملعب فيلودروم، في ختام منافسات الجولة الحادية عشر للدوري الفرنسي لكرة القدم وبذلك رفع بوردو رصيده للنقطة رقم 16 في المركز التاسع، ومارسيليا لـ14 نقطة في المركز العاشر. يذكر أن فريق نيس يحلق منفردا في صدارة جدول الليج آ برصيد 29 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه، موناكو وباريس سان جيرمان على الترتيب.

تعادلاً مثيرًا

واقتنص لاس بالماس نقطة ثمينة على ملعبه بعدما نجح في إدراك التعادل بعد تاخره بثلاثة أهداف في الشوط الأول أمام سيلتا فيجو بالجولة العشرة بالدوري الاسباني لكرة القدم. أحرز سيلتا فيجو ثلاثة أهداف في الشوط الاول حملت توقيع كل من دانيل واس (6) ويجاو اسباس (14 و21). وقلص بيدرو بيجاس النتيجة لاصحاب الارض في الدقيقة 52 قبل ان يستغل لاس بالماس النقص في صفوف الضيوف عقب طرد سيرخي جوميز في الدقيقة 65 ليدرك التعادل بعدها مباشرة بهدفين لجوناثان فييرا وكيفين برينس بواتينج. وبهذه النتيجة يحتل سيلتا فيجو المركز التاسع ب14 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن لاس بالماس الذي يليه في ترتيب المسابقة.

مدرب أتلتيك بيلباو: افتقدنا الدقة

وقال مدرب أتلتيك بيلباو، أرنيستو فالفيردي، إن عدم خلق فريقه لفرص تهديفيه في الشوط الأول أدى لمعاقبته بالتعادل على أرضه مع أوساسونا على ملعب سان ماميس، اول امس، الأحد. وقال فالفيردي لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول، عندما كنا نتجاوز خطهم الأول، كنا نصل إلى العمق بشكل جيد، ولكن هناك افتقدنا للدقة. كانت المباراة مفتوحة أكثر مما كنا نريد. وأشاد فالفيردي بمجهود أوساسونا للخروج بنقطة، مؤكدا أنه دائما ما ينتظر المزيد من لاعبيه. وبهذه النتيجة يحتل أتلتيك بيلباو المركز السابع بـ16 نقطة في حين أضاف أوساسونا نقطة إلى رصيده ليصبح سبع نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

قطار هوفنهايم يدهس هيرتا برلين

واصل هوفنهايم انتفاضته في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي، بفوزه الثمين والصعب 1-صفر على ضيفه هيرتا برلين في المرحلة التاسعة للمسابقة اول امس، الأحد. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 19 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث بفارق نقطتين أمام هيرتا برلين، الذي تراجع للمركز الرابع، بعدما تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم. وتقمص نيكلاس شول لاعب هوفنهايم دور البطولة في المباراة، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 31، بينما حاول هيرتا إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة ولكن دون جدوى.