– October 31, 2016

فاتسكه يشكر جماهير دورتموند على الدعم الكبير

{ برلين – وكالات: وجه هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، الشكر لجماهير أسود الفيستيفال على دعم الفريق في مباراة الديربي أمام شالكه، التي جمعتهما ضمن منافسات البوندسليجا. وانتهت مباراة ديربي الرور بالتعادل السلبي، ليواصل دورتموند نتائجه المخيبة في الدوري الألماني، إذ فشل في الفوز بآخر 4 مباريات (خسارتان وتعادلان). وقال فاتسكه، في بيان نشره الموقع الرسمي لدورتموند: شكرًا لكل من دعّم الفريق في مباراة الديربي رغم صعوبة موقفنا. وأضاف: أود أن أشكر جميع مشجعي دورتموند على دعمهم منقطع النظير، خاصة جماهير المدرج الجنوبي لقد أظهرتم روحًا كبيرة رغم صعوبة الوضع بالنسبة لفريقنا.