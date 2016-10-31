– October 31, 2016

تشلسي يستعيد المركز الرابع وتعثّر روما

نيس يبتعد بالصدارة وميلان ينتزع المركز الثالث

{ مدن – وكالات: استعاد تشلسي ىالمركز الرابع في الدوري الإنكليزي بعد فوزه على مضيفه ساوثهامتون بهدفين نظيفين، وفشل روما في اعادة الفرق الى نقطتين بينه وبين يوفنتوس المتصدر، وانتزع ميلان المركز الثالث، فيما انتكس انتر ميلان مجددا بخسارته امام مضيفه سمبدوريا. وواصل تشلسي انتفاضته وحقق فوزه الرابع على التوالي عندما تغلب على مضيفه ساوثمبتون 2-صفر اول امس الاحد على ملعب سانت ميري في ساوثمبتون في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم. وبكر تشلسي بالتسجيل عبر لاعب وسطه الدولي البلجيكي ادين هازار عندما تلقى كرة من الدولي النيجيري فيكتور مويزيس داخل المنطقة فتلاعب باحد المدافعين وسددها قوية زاحفة بين ساقي الحارس فريزر فوستر (6). وانتظر تشلسي الشوط الثاني لتوجيه الضربة القاضية لمضيفه بهدف رائع لهدافه الدولي الاسباني دييغو كوستا من تسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس فورستر (55) رافعا رصيده الى 8 اهداف وانفرد بصدارة لائحة الهدافين. وسجل تشارلي اوستن هدفا الغاه الحكم بداعي التسلل (84). وهو الفوز السابع للفريق اللندني هذا الموسم والخامس على التوالي منذ خسارتيه المتتالتين امام ليفربول وارسنال، فرفع رصيده الى 22 نقطة وارتقى الى المركز الرابع مستغلا تعثر جراه توتنهام امام ضيفه ليستر سيتي حامل اللقب 1-1 في افتتاح المرحلة. وبات تشلسي يتخلف بفارق نقطة واحدة عن ثلاثي الصدارة مانشستر سيتي وراسنال وليفربول، ويتقدم بفارق نقطتين امام جاره الاخر توتنهام. اما ساوثمبتون فمني بخسارته الثالثة هذا الموسم والاولى بعد 3 انتصارات وتعادلين فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز التاسع. ايفرتون يستعيد نغمة الانتصارات واستعاد ايفرتون نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الاربع الاخيرة بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد 2-صفر على ملعب غوديسون بارك في ليفربول. ويدين ايفرتون بفوزه الى مهاجمه الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو الذي افتتح التسجيل وصنع الهدف الثاني. وانتظر ايفرتون الشوط الثاني لترجمة افضليته الى هدف سجله لوكاكو مستغلا كرة عرضية من داخل المنطقة من الدوري الكونغولي يانيك بولاسي (50) رافعا رصيده الى 7 اهداف هذا الموسم فلحق بمهاجم مانشستر سيتي الدولي الارجنتيني سيرخيو اغويرو الى المركز الثاني على لائحة الهدافين. واضاف روس باركلي الهدف الثاني بعدما لعب كرة خلف الدفاع الى لوكاكو المتوغل داخل المنطقة فهيأها الاخير لنفسه ورفعها عرضية امام المرمى تابعها باركلي بيسراه من مسافة قريبة على يمين الحارس الاسباني ادريان سان ميغل دل كاستيو (76). وهو الفوز الخامس لايفرتون هذا الموسم والاول بعد 4 مباريات دون اي انتصار (تعادلان وخسارتان) فعزز موقعه في المركز السادس برصيد 18 نقطة واوقف صحوة ضيفه وست هام الذي مني بخسارته السادسة هذا الموسم والاول بعد فوزين متتاليين، فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السادس عشر. وضرب ايفرتون بقوة في بداية الموسم فحقق تعادلا و4 انتصارات متتالية، لكنه انتكس في مبارياته الاربع الاخيرة وكسب نقطتين فقط قبل ان يعود اول امس الاحد الى سكة الانتصارات. في المقابل، استهل وست هام يونايتد الموسم بشكل مخيب ومني ب5 هزائم في مبارياته السبع الاولى التي حقق فيها فوزا واحدا وتعادلا واحدا فقط قبل ان يحقق فوزين متتالين، لكنه سقط مجددا.