– October 31, 2016

نور قاسم ترسم الواقع بريشة الخيال:

نعم أنا منحازة للمرأة

اسراء هادي

فنانة تشكيلية قامت بالعديد من المشاركات وحصلت على جوائز عدة. الموهبة اساس الابداع خريجة كلية اللغات/اللغه الانكليزية موظفة في دائرة الكهرباء.لها مع الفن حكايا الف ليلة وليلة, الفن يجري في عروقها ويتغذى على نبضات قلبها حتى خطته(فن) على معصمها قرب شريانها. لاتستطيع ترك ريشتها والوانها لانها السعادة والحرية بلنسبة اليها. شخصية مختلفة تبدع في خلق عالم الخيال الخاص بها بعدها تخط قلم خيال على ورقة بيضاء فتخرج اجمل اللوحات.

تبرز في اغلب اعمالها المراة في كل جوانب شخصيتها ومشاعرها ويظهر دور الرجل في لوحاتها دور الساند لظهر المرأة.

نور قاسم مواليد 1984عضوة في جمعية الفانين التشكيلين العراقيين وايضـــــاً مؤسسة ومديرة فريق شـــــــــــذرات فيروزية.

شاركت في العديد من المهرجانات والكرنفالات خارج العراق وداخله. كان لنا معها الحوار التالي:

{ ماهو تعريفكِ للفن التشكيلي؟

– الفن التشكيلي بشكل عام والتعريف العام لكل فنان هو كل مايؤخذ من الواقع ويصاغ بطريقة وبرؤية جديدة ومختلفة.

{ معظم لوحاتك تتركز على المرأة بشكل خاص حتى ظن البعض بتحيزك للمراة ؟

– هذا صحيح اتهمني البعض في التحييز لان جميع اعمالي تعبر عن المرأة,المرأة مخلوق جميل وتفاصيلها الرقيقة اكثر جاذبيه بالرسم لكن هذا شيء غير متعمد وايضاً لدي اعمال عن الرجل لكن لم اعرضها على وسائل الاعلام ربما هذا هو السبب.

{ ماذا يمثل دور الرجل في لوحاتك؟

– الرجل له دور مهم في حياة المرأة وهذا شيء اكيد, اما بالنسبة للرجل في لوحاتي فاحاول موازنة اللوحة كواقع مثلا لوحة “الفه” المرأة تجلس ويقف الرجل خلفها لاظهار العلاقة بين الرجل والمراة مثل الحماية, الدعم, والاسناد, وايضاً العاطفه وعبرت عن هذه المشاعر بلالوان.

{ كيف تعكس الالوان المشاعر؟ وهل يمكن ان يكون لون معين يعبر عن نوع معين من العواطف؟

– هي قابلية الفنان, في الحقيقة ان الموضوع عقلي مع اضافة لمسة سحرية, لاافضل لون على اخر استخدم جميع الالوان, بلنسبة لي حين ابدأ بالرسم اشعر بان نفسي تحاور اللوحة مع كل لون فكرة ربما تكون رومانسية, محبة, عطف,سلام الخ.. يعود الامر برمته الى المحاورة السحرية التي تحدث بين كل فنان ولوحته وبالتالي يكون العمل ناتجاً من قلب الفنان الى قلوب الناس.

{ من اين تستمدين قوتك, الهامك وخيالك؟

– من التجارب التي تحيط بي من مجتمعي, في فترات سابقة مررت بظروف معين كنت اريد اعتزال الفن فيها لكن اكتشف فيها بأن هذه الظروف تجعلني اكثر قوة وصلابة وتمدني بلقوة كي اطور عملي واقف على رجل من حديد. كل لحظة ضعف مررت بها هي دعم اكبر وقوة اكــــثر للمواصلة والتقدم.

{ ما اكثر الاشياء التي تجذبك وتعطيك رغبة عارمة في بدء الرسم الان وحالاً؟

– لايوجد مثل هذا القانون في قاموسي لا ارسم شيء رايته واعطاني فكرة معينة, لي اسلوبي الخاص هو اخراج معين للنساء تاخذ زاوية معينه عندما تكون جاهزة لبدء الحوار مع الملتقي لذلك في كل لحظة لدية فكرة عن هذه المرأة الطريقة التي تنظر بها, شعرها, ملابسها واكسسوارتها انفذها بسكيج اولي وبعدها انفذها في لوحة اكبر.وبالطبع لديه مراجع فنية اطلع عليها هذا الشيء ضروري لكل فنان.

{ نستطيع القول بان لوحاتك دون قيد اوشرط والحرية هي اساس الخيال؟!

– نعم هذا صحيح ارسم دون قيود فنية.

{ هل واجهتي مشكلة مع الظل والضوء؟ وما فعلتِ كي تتجاوزي هذه المشكلة؟

– نعم بالفعل عندما كنت في المتوسطة واجهت هذه المشكلة لما يجب علية التقيد بلظل والضوء لهذا لم اتقيد به,ارسم ما اراه في خيالي من صور واتخيل مساقط الضوء فيها.

وفي كل لوحة اتعلم كيف اتجاوز هذا الامر(الظل والضوء) وبعد انتهاء كل لوحة يراها والدي ويعطيـــــــني نصائحه بامور خاصة في الظل والضوء كفنان طبعاً.

{ متى يرى والدك لوحاتك في العادة؟

– بعد الانتهاء منها بلتأكيد لانني عنيدة نوعاً ما لااستجيب لمطالبه في بعض الاحيان, ففي احد المرات اخبروني في احد لوحاتي بان لها ثلاثة مساقط للضوء وهذا الشيء غير صحيح يجب ان يكون مسقط ضوء واحد أبيت ان احدث اي تغيير فيها لانها اعجبتني كما هي.

{ عرفي نفسك كما ترينها لاكما يراك الناس؟

– فنانة تشكيلية وموظفة امتلك طموحي ليس اعلامياً وانما هو ان يكون اسم نور قاسم من الاسماء المهمة في العراق وعلى الصعيد الدولي ايضاً, انه طموح مشروع وممكن تحقيقه.اعتبر كل انسان صاحب موهبة من حق الاخرين ان يتعرفوا عليه.

{ الى اي مدى يسافر بك الطموح؟

– يسافر بي الى الشمس.

{ ماهو الشيء او العمل الذي يتمكن من اخراج نور من مزاج سيء ويغير حالتها الى الافضل؟

– حسب ممكن الرسم او القراءة وممكن ايضاُ اغنية للست ام كلثوم تغيير مزاجي.

{ بهذه المناسبة اود ان اسألك عن ذوقك في الاغاني لاحظت في صفحتك في الفيسبوك اغاني غريبة وجميلة وفي نفس الوقت هادئة؟

– نعم احب الاغاني الهادئة وايضاً احب الاغاني الكلاسيكية والعصرية.

{ هل تمتلك نور مراسم خاصة او طقوس تجعلك اكثر اندماج مع اللوحة؟

ليس لديه طقوس والى الان لا امتلك مرسماً خاصاً لذلك ارسم والفوضى تحيط بي, اما بالنسبة للاندماج يحتاج الى (واهس) فقط عندها اندمج رغماً عني.