– October 31, 2016

رحلة في عوالم مختلفة

3-3

العراقيون المسفّرون يحنّون إلى مدنهم ويقدمون الخدمات إلى القادمين لطهران

طارق الكناني

كربلاء

كانت الشمس قد مالت الى الغروب عندما توقفت العجلة التي تقلنا إلى مطار النجف فاليوم الرحلة إلى إيران تختلف عن باقي الرحلات التي ذهبت بها على مدى عشر سنوات مضت ،البرنامج قد تم اعداده بحرفية عالية وبموجب الخارطة السياحية التي زودني بها صديقي فهي توضح كل معالم البلد الحضارية والتاريخية والمسافات التي تفصل بين المدن وأنواع المواصلات الموجودة سواء كانت سيارات أم قطارات أم طيراناً، تم وضع ثلاثة أماكن للرحلة وهي شيراز التي تقع للجنوب وتبريز وأردبيل في شمال غرب إيران فالمسافة التي تفصل بين أردبيل وتبريز 240 كم والسفر اليها برّاً بواسطة السيارة يستغرق أكثر من ساعتين .

في مثل هذه الظروف حيث تسير الأمور بما لاتشتهي السَفن لابد من إجراء تعديلات على البرنامج المعد سلفاً ووسط هذا الضجيج والحزن كان لابد لي أن أبحث عن مكان مناسب للسكن والراحة فقال لي السائق الذي أقلني إلى أردبيل دعني أوصلك إلى مدينة قريبة هي عبارة عن جنة الله في الأرض وهي ميناء وحدودية مع أذربيجان وفيها سواحل وغابات جميلة اسمها (أستارا) قلت له لابأس فالنفس تحتاج إلى هكذا أجواء فنحن قد حرمنا من البحر والغابات فالنخيل قد تم تجريفه بحمد الله من قبل أصحابه والبحر سُلبناه على يد إخواننا العرب فلم نعد نملك غير 50 كم من السواحل وهذه أيضاً نازعونا عليها.

إتجاه الشمال

سارت بنا السيارة بأتجاه الشمال وكلما ابتعدنا عن الغرب كان الجو يتغير شيئا فشيئاً ولم يدم الأمر طويلاً حتى بدت لنا الجبال وغاباتها وقد عرشت عليها الغيوم وأتخذت منها مسكنا مرت ثلاثون دقيقة عندما دخلنا نفقاً وسط الجبال بطول كيلومتر واحد عندها وجدنا أنفسنا وسط الغيوم وفي غابات لم أر لها نظير فالغطاء النباتي كان مذهلاً وكثيفاً ونحن نسير وسط الغيوم، عندما أشرفنا على وادي عميق مليء بالغابات طلبت من السائق التوقف لنرى ماذا يحدث حولنا ،ضحك السائق من ذهولنا وأشار إلى منطقة ومساكن قريبة جداً في الطرف الآخر من الوادي قائلاً هذه مساكن الاذربيجانيين ،فهذه المدينة حدودية مع أذربيجان ،سرنا بمحاذاة الشرك الحدودي ونرى النقاط الحدودية والحرس الذين يقفون على بعد ثلاثة أمتار من الشارع الذي تسير به العجلة التي تقلنا وعلى طول الطريق مكتوب عبارات بالفارسية ممنوع التوقف وممنوع التصوير.

أستأجرنا شقة مطلة على بحر قزوين وقريبة على المدخل الحدودي الذي تتدفق عبره البضائع الإيرانية إلى الغرب وتدخل البضائع الأجنبية إلى إيران ،لهذه المدينة الجميلة التي تتقاسمها الجبال والبحر قصة تشبه قصة برلين حين أقتطعت منها روسيا وبنت جدارها العازل في لحظة غفل فيها المجتمع الدولي عن شيء أسمه الإنسانية، هذه المدينة العامرة بغاباتها وزراعتها وعمرانها الجميل كان يخترقها نهر يشطرها إلى شطرين يطلق على هذا النهر (أستراçاي) ه>ذا تم لفظ الأسم فقد أصبح هذا النهر الجدار العازل بعد الحرب العالمية الاولى فالجزء الغربي من المدينة بقي تحت رعاية إيران البلد الأم والجزء الثاني تم ضمه إلى أذربيجان فصارت المدينة تحمل نفس الأسم في الجانب الإيراني والجانب السوفيتي ،حتى تحررت في النهاية من الهيمنة الروسية ولكنها لم تعد كما كانت فمازالت منقسمة ، وجدت بعض الاذربيجانيين يدخلون ويخرجون من بوابة الكمرك الحدودي ويحملون معهم أشياء ،سألت عنهم قيل لي أنهم يأتون للتسوق من البضائع الإيرانية مثل الرطب والعسل وغيرها من المواد الغذائية .فالعلاقات العائلية مازالت قائمة بين المدينتين فهم أخوة وأبناء عمومة ونسب قديم ،تبعد هذه المدينة عن باكو حوالي 500 كم.

لم ينقطع المطر في استارا فمنذ وصولنا إليها والمطر يهطل تارة بشدة وتارة على شكل رذاذ وهذا لم يمنعنا من الذهاب إلى الساحل الذي لايبعد عنّا سوى 60 متراً، كنت أستمع إلى صوت الموج الذي تزعجه الريح فهي توقظه من سبات دام قروناً ،لتحرك منه كل أشكال القوة والعنفوان ، البحر كان غاضباً وحزيناً ،منزعجاً حتى النوارس لم تجرؤ أن تدنو منه ،قذف كل القواقع إلى الساحل لم يعبأ بزينتها ولا بلؤلؤها، فالكل يخشى غضب البحر المغلف بالحزن ،السماء هي الأخرى لم ينقطع دمعها، ترى هل تضامن البحر مع السماء في حزنها أم كانت السماء متضامنة مع البحر في حزنه ،جلست طويلا عند الساحل استمع إلى صوت الموج حين يعلو ،يكون الصوت القادم من الساحل ينعى النجوم التي تساقطت هناك وحين يهدأ يكون البكاء نشيجاً.

كان اليوم الأخير في أستارا يصادف العاشر من المحرم لم نشهد هذا اليوم في إيران من قبل ففي اليوم التاسع تم تعطيل الدوام الرسمي لكافة انحاء الجمهورية الإسلامية ،حيث يعاني السائح الأجنبي صعوبة كبيرة في فهم هذه الحالة لأنه يتفاجأ بتعطيل الحياة بكل مرافقها وخدماتها وهذا شيء غير معروف عن الإيرانيين، المطاعم والمخابز ومكاتب السفر، كل شيء متوقف منذ عصر يوم التاسع من المحرم، لم نتفاجأ بهذا الشيء فنحن نعرف المراسيم بشكل جيد ،سافرت صباح يوم العاشر لمطار أردبيل التي تبعد 75كم عن مدينة أسترا كانت الغيوم تغطي الجبال حتى وجدنا أنفسنا وسطها ومدى الرؤيا لايتجاوز الخمسة أمتار فكان السائق يقود عجلته بحذر شديد وبمجرد وصولنا إلى حدود أردبيل تكشف الجو وظهرت الشمس وأختفت الغيوم وكأننا في عالم آخر، دخلت إلى المطار لحجز التذاكر، طالبني موظف الإستقبال بالجوازات باعتباري أجنبياً فقدمت له الجوازات إلا أن جوازي لم يكن بينهنّ، أخبرهم السائق بأن جوازي بقي لدى صاحب الشقة التي أستأجرتها ،وبعد مفاوضات دامت حوالي خمسة عشر دقيقة وافق الموظف المسؤول عن الحجز وتمت عملية الحجز فطلبت من السائق أن يسأله عن موعد الرحلة لأني أريد العودة إلى طهران يوم الخميس ،لكن الموظف قال موعد التذاكر اليوم ،طبعا لم أكن متهيأ للسفر فحقائبي وجوازي في أسترا فطلبت منه الغاء الحجز وأعتذر عن عدم وجود شاغر في رحلات يوم الخميس وغادرنا المطار وعدنا أدراجنا، فطلبت من السائق الذهاب إلى أردبيل مركز المدينة لإستكمال التجوال فيها إلا إنني فوجئت بأن المدينة خالية والشوارع مقفرة إلا من بعض المارة كان قد انهوا لتوهم مراسيم العزاء وعادوا ادراجهم.

هكذا عدنا أدراجنا إلى أستارا لنقضي بقية اليوم على الساحل الذي شهد يوما فيه لمسة من البرودة حيث جذبت هذه البرودة النوارس، فرأيتها لأول مرة منذ قدومنا على الساحل.

كان هذا اليوم الأخير لنا وقررنا أن نرجع إلى طهران بالسيارة لأني أعرف أن الطريق إلى طهران عبارة عن قطعة من الجنة وفيه من المناظر الساحرة التي تذهل الإنسان مهما كانت مشاهداته في الطبيعة حيث وجدت هذه الدهشة قد ارتسمت على وجوه الاسبان والفرنسيين والاستراليين وغيرهم من الجنسيات الأوربية.

بداية رحلة

كانت بداية الرحلة الساعة الثامنة صباحاً ومن المؤمل أن نصل طهران الساعة الثانية ظهراً ،لم يكن أختياري موفقا لنوع السيارة حيث كانت صغيرة لم تكن كافية لنقل حقائبنا ولكننا حشرنا فيها حشراً ،سارت بنا العجلة وسط الجو الممطر الذي لم يتوقف خلال فترة وجودنا في هذه المدينة الساحلية ….كثيرة هي المدن التي مررنا بها ومتنوعة الانتاج مدينة سوبر وحويق وتالش كلها تختص بالفواكه مثل العنب وغيره من الفاكهة مشينا على طول الساحل الشمالي لإيران لساعات طوال لم يكن الوقت عاملا نشغل بالنا فيه فنحن اساساً جئنا لنرى ويالها من خطوة موفقة، لقد كانت المدن والقصبات المزروعة على الطريق كل واحدة تختص بشيء من الفاكهة أو الانتاج النباتي وأما الإنتاج الحيواني فالكل يربي الماشية مثل الأبقار والأغنام وللتاريخ لم أجد للماعز في هذه السهول أي وجود ولربما كانت في الجبال ،كانت استراحتنا الأولى في مدينة تقع قرب تالش تشتهر بصناعة الطرشي والمربيات والأواني الفخارية تسوقنا منها وأخذنا من الفخاريات الشيء الكثير فهي صناعة جميلة تدل على ذوق عالي في النقش والتلوين وتستخدم لبعض الأكلات المعروفة لدينا.

ومن ثم واصلنا سيرنا وسط هذه المناظر والغابات والجو الممطر يضفي على هذه الأجواء الكثير من السحر حتى وصلنا إلى مدينة رودبار ،لقد لفت انتباهي شيء مهم وهو أن هذه المدينة تشتهر بزراعة وصناعة الزيتون تكاد تكون محلات المدينة عبارة عن سوق لهذه الفاكهة ،تناولنا غداءنا فيها وواصلنا مسيرنا عبر رشت حيث كانت حقول الرز الواسعة ومحلات بيع هذا المحصول الحقلي تعج بها المدينة ويعتبر رز الشمال (برنج شمال) من أجود انواع الرز الموجود في إيران ،وشمال إيران مقر لزراعة هذه المحاصيل الحقلية كالذرة والحنطة والرز.

تلتها عدة مدن للحمضيات والرمان حتى شارفنا على مدينة كرج والتي تبعد عن طهران 45 كيلومتراً أضطر السائق لتغيير مسيرته بإتجاه مطار طهران الدولي والذي يبعد عن طهران 25كيلومتراً وسلك بنا طريقا مختصرا خدميا تجنباً لزحمة المرور ،عندها رأينا الوجهة الخلفية لطهران وريفها الجميل الذي لم أزره يوما كما فعلت في اصفهان وغيرها من المدن سات بنا السيارة وسط هذه الحقول حوالي ساعة ونصف الساعة حتى وصلنا للطريق السريع الذي يوصلنا إلى المطار.

نهاية غريبة

هناك كانت نهاية الرحلة التي كانت غريبة بكل ابعادها وسلكنا فيها طرقاً لم نسلكها من قبل ودخلنا فيها إلى عوالم لم ندخلها من قبل ،اردت الحجز للعودة وطلبت من أحد المسافرين أن يساعدني وكان يحمل جوازاً ايرانياً ويتكلم الفارسية بطلاقة وكذلك العربية باللهجة النجفية، سألته أن يقوم بمساعدتي في الحجز من الكاونتر مباشرة ،ضحك الرجل وقال لابأس أنا مثلك فقد فاتتني طائرتي لأني لم اقرأ التوقيت بشكل جيد وها أنا اريد أن احجز من جديد ،وأنصحك بأن لاتحجز من داخل المطار ،لأن سعر التذكرة هنا 110 دولارات بينما من الخارج يكون سعرها 50 دولاراً والأمر يعود اليك ،قلت كيف أذهب واحجز،قال لاعليك انت اعطني الأسماء وسيكون لك ماتريد ،ولكن كيف سأدفع، قال: أنا سأدفع بواسطة الفيزاكارد خاصتي وانت تسدد لي، قلت: حباً وكرامة ،لك هذا المعروف في عنقي ،قال لاعليك قام بحجز التذاكر وبالسعر الجديد وهو 50 دولاراً ودفع وبقي صامتاً حتى بعثوا له التذاكر عبر الانستغرام وتأكد منها،بقي معي حتى موعد فتح الميزان للرحلة وسلم التذاكر للموظف المختص من خلال جهاز الموبايل والذي بدوره قام بعملية شحن امتعتنا وتسليمنا (البوردن) غادرت المكان ولم أكن اتوقع أنه مازال بعض من أهلنا يحمل هذه الطيبة، فالرجل من خلال حديثي معه تبين أنه مواطن عراقي قام بتسفيره النظام السابق وهو حفيد الشيخ الآخوند صاحب المدارس الدينية الصغرى والوسطى والكبرى وبالرغم من مرور عقود طويلة على تهجيره هو وعائلته واعدام اخوته لكنه لم يتغير وبقي وفياً لوطنه العراق وأهله في العراق . لم يكتف بهذا فقد أتصل بي عند وصولي إلى الدار للاطمئنان عليَّ.