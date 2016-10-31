– October 31, 2016

تجارب الدول الآسيوية في تنمية المهارات وتوفير فرص العمل للمواطنين – صلاح عبد القادر النعيمي

تعاني غالبية دول العالم شح فرص التوظيف في قطاعات سوق العمل (القطاع العام والقطاع الخاص) … ، وبالمقابل فإن أعداد الخريجين في تزايد مستمر بسبب رغبة المواطنين على اختلاف فئاتهم ومستوياتهم العلمية ، في الحصول على شهادات علمية أعلى لضمان مستقبلهم في عالم أصبح العلم والثقافة والتزود بالمعلومات ومن ثم الحصول على مهارات متميزة وتطويرها … من أهم متطلبات الحصول على وظيفة مناسبة توافر أمكانية رفع المستوى المعيشي وتأمين إيراد شهري ثابت أو متحرك بنسب معنية على وفق الكفاءة ، ما يضمن استقرارا عائليا يؤدي الى تحقيق الطموحات الشخصية. وإذا كان التعليم هدفاً للمجتمعات في العالم أجمع ، فقد أصبح ” التعلّم ” من متطلبات العصر الحالي باتجاه اكتساب المعرفة والمهارة التي تتيح لمالكها فرصا كبرى في الحصول على وظيفة تنافسية في سوق العمل الذي تتطور احتياجاته الى ذوي المهارات، ولا سيما أن الدول المتقدمة تسعى في استراتيجياتها الى تحفيز التعلم الذاتي … أي منح الفرد ( العامل والطالب والموظف ) الوقت الكافي لتطوير مهاراته الفكرية والبدنية والتعامل مع تعقيدات التطور المستمر في الآلات والمكائن والكومبيوترات ومجمل الأجهزة والتقنيات التي تعد من متطلبات الحصول على الشهادة العلمية ومن ثم زيادة احتمالات الحصول على فرصة عمل او الحفاظ على العمل الحالي في ظل المنافسة التي تشهدها السوق الدولية والسوق المحلية..، فضلا عن توجه دول العالم لتطوير قدرات الأفراد في مجال التعلّم التنافسي والتعلّم الجماعي، اللذين يتيحان أمكانية تعزيز قدرات ومهارات الأفراد والمجموعات في حل المشاكل المعقدة.لقد تقدمت الدول الآسيوية،التي مرت بظروف مماثلة لبعض ما شهده العراق من حروب واقتتال طائفي وصراع فكري.. بسبب تجاوزها الاعتبارات المحلية وتشجيع التعليم والتعلم، بل واعتماد خطط علمية مدروسة لممارسة حالة النهوض انطلاقا من وحدة الشعب والإصرار على التقدم والتطور وطنيا.. بالرغم من اختلاف الأديان والمعتقدات والمذاهب بين أطياف شعوبها وعدم وجود موارد طبيعية كافية، ما جعلهم في موقف الثبات إزاء تحديات العصر واضعين أمام أعينهم أهدافا مرتبطة بضرورة توحيد الجهود والتميز في الأداء واحترام خبرة ومكانة الإنسان الذي باستطاعته أن يقدم الخدمة الفضلى للمجتمع.. حينئذ برز من بين زوايا القرى والبيوت العتيقة، قادة كبار مثل (محمد مهاتير- رئيس وزراء ماليزيا الأسبق) الذي وظف بعقلية الرجل الوطني جميع الاستثمارات للدول والشركات الكبرى من اجل خدمة مستقبل ماليزيا، فارتفع برجا كوالامبور التوأمين، شاهدا عصر على حالة التقدم والتحدي لهذا البلد الصغير الذي عانى صراعات كبرى وأصبح من بين دول آسيا والعالم التي يحسب لها حساب.. بسبب الاهتمام بتطوير العلم وتبني منهج التعلم واكتساب المهارات، بل وفرضها على شركات القطاع العام والخاص بحيث تواكب المهارات التفاعلية في السوق العالمية، لذلك تأخذ وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية اهتماما استثنائيا في موازنة الدولة من أجل البناء ودعم متطلبات التفكير والتخطيط لتنمية المهارات في كل من المناهج الدراسية للتربية والتعليم ومسارات التوظيف ومتطلبات العمل في الشركات الكبرى والصغرى العاملة على انشاء (كوالامبور الكبرى) التي يرافقها شبكة من طرق المواصلات والمدن التجارية والحكومية والسياسية التي تتكامل وتترابط مع بعضها في إطار منهج مخطط وإصرار على تحدي صعوبات الحياة.. ووطن واحد يغلب على جميع الاهتمامات الأخرى والطقوس المتعددة (للمسلمين من الملاوي والصينين والهنود، الهندوس والبوذيون) التي يتم احترامها تحت راية العلم الماليزي .

ومن خلال دراستنا لإستراتيجية البنك الدولي للسنوات 2010/ 2020 التي تبنت فلسفة (التعلّم للجميع) لتحفيز مهارات التعلم الذاتي والجماعي والتعلم التنافسي في دول العالم، وتتبع مؤشرات جودة التعليم العالي في مؤتمرات تنافسية الاقتصاد العالمي 2013-2016 وبشكل خاص مؤتمر دافوس بحضور ومشاركة السيد رئيس الوزراء … وبالربط مع مؤتمر تنافسية المهارات في ماليزيا ، الذي حضره الوفد العراقي – وكنت مشاركا فيه – بمرافقة خبراء منظمة اليونسكو وهيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ، وممثلين عن وزارات التربية والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية والقطاع الخاص واتحاد رجال الأعمال … يمكن القول ، بأن العالم يتجه نحو تبني مفهوم التعليم العالي والمهارات High Education &skills وأن التعليم العالي الجامعي والتقني في العالم يتجه نحو تعزيز المهارات وممارستها وتطويرها بما يتوافق مع رؤية واحتياجات سوق العمل.. لذلك سيكون القرن الحالي من وجهة نظرنا ( قرن المهارات ) حيث تتاح فرص العمل للماهرين وتضطر المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص إلى إيجاد قنوات للتواصل من أجل رفع مستوى المهارات المطلوبة وتحقيق النجاح المشترك .

وقد شهدت فعاليات ( مؤتمر المسابقة الدولية للمهارات لدول آسيا

( World Skills asean/ Kualalumpok 2016 )

وهي مسابقة دولية ( العراق ليس عضوا فيها ) تنعقد كل سنتين ، شاركت فيها 9 ) ) تسع دول آسيوية هي (ماليزيا ، اندنوسيا ، ماينمار ، بروناي ، تايلند ،سنغافورا ، كمبوديا ، فيتنام ، لاوس ، الفلبين ) ، حيث تنافس الطلبة خلاله فيها بإبراز مهاراتهم حسب التخصصات المهنية والتقنية ، من خلال العمل على انجاز مهمات مهارية أمام الجمهور وبحضور لجان متخصصة لتقييم مستوى المهارات في مجال الالكترونيات والكهرباء والصناعات المختلفة ، كما تنافس الخبراء من دول متعددة مــــــــــــــثل ( بريطانيا واستراليا والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا ) في تعزيز حواراتهم الفكرية بشأن مستقبل المهارات وتنميتها وتأثيراتها المباشرة في أيجاد فرص العمل المناسبة والتوظيف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص .

التقينا المسؤولين والخبراء والتدريسيين والطلبة في هذه الدول بعد أن توزع أعضاء الوفد العراقي في(3) ثلاث مجاميع وفرق عمل استهدفت الحصول على المعلومات وتقصي أسباب الحصول على المعلومات وتقصي أسباب التطور في آسيا، وكانت لنا زيارات موقعيه للكليات التقنية والمعاهد والمدارس المهنية في العاصمة كوالالمبور وما حولها، ثم التقينا (البروفيسور سايمون- رئيس لجنة المسابقات الدولية للمهارات ومبتكر هذه الفعالية) … ، لذلك وجدنا من المفيد تقديم قراءة علمية وطنية لأبرز مؤشرات التقدم والتطور التي يمكن استنباطها من تجارب (النمور الصاعدة) التي أذهلت كثير من دول العالم في سرعة تطورها وتجاوز المحن، بالرغم من شحة الموارد الطبيعية الثمينة وخلوها نسبيا من مصادر الطاقة وبشكل خاص(النفط) الذي صار عبئا ثقيلا على بلادنا التي رهنت اقتصادياتها ومستقبلها بأسواقه وأسعاره المتذبذبة.

المؤشرات الأساسية المستنبطة

– الحكومات الآسيوية ومؤسسات التعليم المهني والجامعي والتقني فيها تهتم بالمهارات العالمية.. حيث يتجه تفكير المسؤولين والمخططين على توفير فرص العمل العالمية بما يتجاوز الحدود المحلية للدول استثمارا للفرص العالمية وليس الفرص المتاحة في سوق العمل المحلية فحسب .. لذلك تبرز حاليا في الدول الآسيوية، المهارات الدولية.. لتمكين الخريجين من الحصول على فرص عمل محلية ودولية .

ـ تطورت دول آسيا بسبب الممارسات الفضلى للمهارات داخل مؤسسات التعليم التقني والمهني TVET لذلك تسمى الدول الآسيوية هناك وماليزيا بـ ( النمور الصاعدة ) بسبب تطور المهارات ودعمها للاقتصاد الوطني، إذ ترتبط مؤسسات التعليم المهني والتقنيTVET في ماليزيا بقسم متخصص في رئاسة الوزراء مباشرة.

– بروز دور الإناث في المختبرات والتكليف بمسؤولية رئاسة الأقسام المتخصصة وفي داخل الورش والمختبرات والمشاركة في المؤتمرات، بشكل واضح وملموس .

– تميزت التجربة الماليزية وتجارب الدول الآسيوية بوجود أقسام متخصصة بـ (معيارية المهارات، والتدخل الحكومي لإلزام القطاع الخاص بتطوير المهارات وتحديد الاحتياجات من المهارات التي تتغير وفقا لمتطلبات السوق ودعم مجالات الحصول على المهارات التنافسية)، ما يجعل جانبا المهارات وتطويرها سمة أساسية في العلاقة بين مؤسساتTEVT وسوق العمل.

– ماليزيا بلد كامل التشغيل للقوى العاملة ويزودهم بالمهارات المطلوبة خلال الدراسة وأثناء التوظيف وما بعده.. لذلك هناك توازن مستمر بين أعداد الخريجين وفرص العمل المتاحة في سوق العمل .

– اطلعنا على مختبرات اللحام والبناء والإنشاءات والمكائن والأجهزة الالكترونية، وبالمقارنة مع ما موجود في العراق .. فإن عدداً من كلياتنا والمعاهد التقنية، تمتلك أجهزة حديثة وبعدد اكبر مما موجود في مختبرات الكليات التقنية والمهنية في ماليزيا غير أن المشكلة تكمن في تطبيق المهارات، ففي ماليزيا يتم ترك مساحة واسعة أمام الطالب لتعلم المهارة وممارستها وتطوير الإبداعات بينما لا يزال بعض التدريسيين في العراق واغلبهم أحيانا يهتم بشرح المهارات وتلقينها بشكل اكبر للطلبة اكبر من الاهتمام بممارستها من قبل الطالب .. أي إن هناك نقصاً واضحاً في الوقت المخصص لتعلم المهارات وتطبيقها وتطويرها، ما يجعل الطالب العراقي غير منتج وغير مواكب للمهارات المطلوبة وتطورها في سوق العمل المحلية.. ومن ثم بدرجة أكثر وضوحا في سوق العمل الدولية التي تحتاج الى مهارات متطورة تواكب متطلبات التقدم والتطور .

رابعا: التوصيات للإفادة من التجربة:

1. نشير الى أهمية تعزيز دور التعليم المهني والتقني TVET وإيجاد مؤسسة تعنى بهذا المجال وتكون ممثلة للعراق في التعاملات الدولية والتعامل مع المنظمات الدولية . 2. ضرورة البدء بإعداد برامج عمل لتنشيط وتحفيز المهارات لمستوى التعليم التقني تكون مكملة للمهارات التي يفترض اكتسابها خلال مرحلة التعليم المهني … وهذا الموضوع لا يتطلب أي تمويل إضافي ، سوى عمليات التوعية بأهمية المهارات وتطبيقها فعليا . 3. التركيز والاهتمام بالمهارات العالمية ، لأن التعليم في الدول المتقدمة والآسيوية وبعض الدول العربية يتجه نحو تعزيز جانب المهارات والإبداع والممارسات التطبـــــيقية وان مواكبة التطور العالمي في المهارات تتيح فرصا اكبر لدعم الاقتصاد الوطني وتهيئة فرص أكبر للخريجين للعمل في السوق الدولية بينما لازلنا في العراق نفتقر إلى برامج علمية لمتابعة التطور في المهارات العالمية . 4. قيام الوزارات ذات العلاقة بدراسة مشاركة العراق مستقبلا في المنافسات الدولية للمهارات ، والتي لها تأثيرات ايجابية في التعرف على مجالات التطور في المهارات والإبداع المهني والتقني إقليميا وعلى المستوى الدولي ، لاسيما أن عددا من الدول العربية ودول الخليج دخلت مجال المنافسة حيث سينعقد المؤتمر العالمي عام 2017 في أبو ظبي بدولة الأمارات العربية . 5. أن سيادة مفهوم ” التعلم ” لدعم متطلبات التعليم ، جعل التعليم العالي في دول العالم يرتبط بتنمية وتطوير المهارات .. ما يستدعي توجيه الأساتذة والفنيين في الجامعات والكليات التقنية لتركيز الاهتمام على منح الطلبة فرص التعلم الذاتي والتعلم الجماعي وتأكيد أهمية الممارسة العملية لتطوير المهارة بشكل أكبر من تدريس الأسس النظرية وجعل المختبر من حصة الطالب وتحفيزه على أن يكون منتجا ومطورا للمهارات . 6. لابد من أعطاء دور أكبر للمرأة الطالبة والفنية والتدريسية وإشراكها بشكل أوسع في تعلم المهنة والتصدي للمسؤوليات في المختبرات وفي الإدارات المختلفة ورئاسة الأقسام العلمية ، فالمرأة تشغل مواقع مهمة آسيويا وعالميا في إدارة وممارسة مهمات التعليم المهني والتقني . 7. نقترح اعتماد التجربة الآسيوية في تطوير المناهج الدراسية اعتمادا على المهارات التي يحددها سوق العمل كل سنتين ، وان تكون مؤسسات التعليم المهني والتقني في وزارتي التربية والتعليم العالي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية قائدة ومستجيبة في نفس الوقت للمهارات المطلوبة في سوق العمل محليا ودوليا .

العراق بلد ذو حضارة وتأريخ مشرف وان توفير البيئة الحاضنة للمهارات والإبداع والتفكير المتجدد سيسهم بلا شك في تحقيق قفزة نوعية توافر متطلبات التوظيف وتنمية المهارات في كل من سوق العمل والمؤسسات التعليمية ما يؤدي الى دعم متطلبات الاقتصاد الوطني وحل الكثير من المشاكل المجتمعية التي يعانيها العراق في مجال التوظيف وفرص العمل المتــــــــــاحة محليا ودوليا .

{ مستشار التعليم العالي والبحث العلمي